Loja colaborativa na Barra investe em produtos artesanais

Acolhedor e descolado, o espaço criativo e colaborativo Gambiarra atrai o visitante pela diversidade que tem lá dentro. Localizado na rua Afonso Celso, na Barra, está aberto há apenas três meses e já possui 40 colaboradores, que vendem os mais variados e inusitados produtos. É possível encontrar chinelos antiestresse (R$ 59), que imitam uma bucha vegetal, bolsas de couro sintético, bijuterias artesanais, livraria e, principalmente, roupas alternativas.

Uma das proprietárias do Gambiarra, Evana Cerqueira, acredita que o lugar é uma oportunidade de se valorizar o trabalho de artistas de diversas áreas. “A maior parte dos produtos são manufaturados. Temos ilustradores, designers gráficos e artesãos”, diz ela.

O ambiente ainda dispõe de um restaurante em expansão. De acordo com Evana, futuramente vai abrigar um restaurante mexicano. Enquanto isso, o cardápio provisório conta com congelados. Pizzas, pão de queijo, empanada argentina, acarajé, abará, dentre outras opções, podem ser desfrutados por menos de R$ 20.

Você também pode matar a sede com as cervejas artesanais baianas (R$ 20) ou optar pelas comuns. Aberto de domingo a domingo, aos sábados acontecem sessões de flash tattoos – tatuagens adesivas que parecem bijuterias – a partir das 17h. Música ao vivo também é um ponto especial por lá . Às 19h de qualquer sábado, é possível curtir gêneros que variam do jazz ao folk.

Gambiarra Rua Afonso Celso, 277, Barra. Segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 12h às 22 horas.

Destaque Confira o espaço da livraria Boto Cor de Rosa, com livros a partir de R$ 15. Nomes da literatura baiana e nacional criteriosamente escolhidos garantem o prazer da leitura.

