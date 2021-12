Loja colaborativa e artesanato no Santo Antônio Além do Carmo

Para quem entra na Chácara Baluarte, sede da CASACOR Bahia 2018, o charmoso casarão azul logo chama a atenção. Dentro do espaço, com dois ambientes e dois corredores à meia-luz, foi montada a loja colaborativa Costore, de livre acesso ao público, com projeto do arquiteto José Marcelino e curadoria da advogada e empresária Geisa Bacellar – proprietária da loja Elementuá, no Rio Vermelho.

Produtos de diversos artesãos, artistas e empreendedores baianos estão reunidos e lá é possível encontrar itens como bermudas e camisetas até objetos de decoração, joias e bijuterias, passando por artesanato e outros produtos de moda. Os preços oscilam: por exemplo, um anel de bijuteria por R$ 25, um colar de prata por R$ 89 e bermuda masculina por R$ 139. Ao todo, são mais de mil objetos. Pode ser a atração final do roteiro da CASACOR, após a ida aos ambientes, mas também pode ser visitada sem a necessidade de adquirir o ingresso do evento.

Na Costore também está funcionando um café (o mesmo da loja Elementuá, que continua funcionando normalmente no seu lugar de origem), com deliciosas empanadas argentinas, outros salgados e docinhos, a exemplo da tortinha Delírio, à base de sequilho, que harmoniza muito bem com o café. O conceito de sustentabilidade se faz presente no ambiente com muitas peças biodegradáveis à venda. E o melhor de tudo: há grande variedade de produtos para agradar os mais diferentes gostos.

Destaque: As peças de artesanato estão distribuídas por toda a loja Costore, entre as bijuterias, os objetos de decoração e as roupas

Costore – Loja Colaborativa CASACOR 2018: Ladeira do Baluarte, nº 18 – Santo Antônio. De terça-feira a domingo, das 17h às 22h30. Contato: 3345-4360

adblock ativo