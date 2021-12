Lixo de volta à cadeia é bom para os catadores e o ambiente

Todos os dias 2.500 toneladas de lixo e 1.600 toneladas de entulho chegam ao Aterro Metropolitano Salvador. Quanto desse montante poderia ser reciclado? Ainda não há estudo, mas o prejuízo é fato: "Esse é um material que, em sendo depositado no aterro sanitário, não está sendo destinado às cooperativas. Elas coletam diretamente dos geradores em condomínios, empresas e residências (porta a porta). Significa que estamos deixando de gerar renda para os catadores e prejudicando o meio ambiente porque o ideal é que esses resíduos sejam destinados à reciclagem e à transformação em produtos utilizáveis (beneficiamento)". A conclusão é de Ronalda Barreto, Coordenadora da Incuba (Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários), da Uneb e parceiros.

Na incubadora de cooperativas populares surgiu o Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia: Práticas Solidárias em Busca de Sustentabilidade para atender a "necessidade de sobrevivência, tanto para obter renda com a comercialização coletiva, quanto para obter apoio na sua estruturação", diz Ronalda. A professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uneb explica que o CCRB hoje reúne 14 empreendimentos (associações e cooperativas) em quatro territórios baianos, nove municípios e cerca de 300 trabalhadores.

Foi em parceria com o complexo que a Incuba realizou o projeto Ecofolia solidária: o trabalho decente preserva o meio ambiente, apoiando os catadores de material reciclável durante o Carnaval. A iniciativa, que existe desde 2004, instala centrais de resíduos sólidos nos dois circuitos e apoia os catadores com fardamento, refeições e equipamento de proteção individual. Os números da última folia foram animadores. A coordendora da Incuba conta que foram atendidos 2.980 catadores avulsos e que o trabalho realizado por eles evitou que 50 toneladas de material descartável ficassem no meio ambiente.

