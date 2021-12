Livros na cozinha

Desconte a modinha em torno da gastronomia e ainda assim haverá muita gente interessada nisso. Porque mesmo quem não gosta de cozinhar, ou diz que não sabe, com certeza gosta de comer. Talvez só não tenha atentado para o fato de que o tema é muito mais amplo. Inclui a nossa história, nosso comportamento, aquilo no que acreditamos.

Resolvemos filosofar um pouco e, com a ajuda de chefs e pesquisadores do Brasil, montamos uma pequena biblioteca para a sua cozinha. As sugestões são variadas e misturam técnica, ciência, história e muitas viagens.

Confira a biblioteca gastronômica de Muito neste domingo (30)

