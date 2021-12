Livraria de rua na Barra tem bom acervo de ficção e poesia

Anunciaram e garantiram que o livro ia se acabar, mas a britânica Sarah Kersley nunca acreditou nisso. Doida por poemas e por um mar quente onde possa nadar, acostumou-se a estar contra a corrente. A essa história de que as pessoas estão comprando menos livros e de que, quando o fazem, preferem a internet ou as megalivrarias de shopping, ela respondeu com a Boto-cor-de-rosa Livros Arte e Café, que, além de tudo isso, é também um manifesto. "Livros vão sempre ser importantes".

Aberto há pouco mais de um mês na Barra, o lugar reúne um bom acervo de ficção e poesia contemporânea. Autores baianos, como Karina Rabinovitz e João Filho, estão espalhados pelas prateleiras. Para escolher os títulos, Sarah contou com a ajuda da professora e crítica literária Milena Britto, que pensa em promover ali encontros que possam ir além dos lançamentos de obras.

Entre uma folheada e outra, dá para tomar um cafezinho, vinho ou chá e mergulhar no sossego.

Boto-cor-de-rosa Rua Marquês de Caravelas, 328, Barra. Tel.: 71 8647-7489. De segunda a sábado, das 10h às 18h

Destaque O lugar tem um clima intimista e aconchegante, bem distante da impessoalidade das megalivrarias de shoppings

