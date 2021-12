Linhas modernas

Uma vez Carybé encontrou Lygia Sampaio em alguma exposição e começou a brigar com ela com aquele seu jeitinho amoroso. "Essa descarada sabe desenhar e não desenha". A bem da verdade, o que não fazia era mostrar-se. Ele ajeitou a imprecisão presenteando-lhe com uma caricatura. Botou seu rosto no corpo de um avestruz com a cabeça enterrada no chão. Os amigos se prestam a essas sinceridades. Uma das primeiras mulheres a participar da renovação das artes na Bahia, no final da década de 1940, Lygia nunca foi muito de aparecer, como se prescindisse de olhares outros.

Mas um artista é um artista, não há como fugir. Nos últimos meses, quis que vissem o que andava produzindo. "Fiz umas santinhas e achei que elas estavam muito bonitinhas. Não sei se estou fazendo isso porque já estou velha e um dia desses estarei viajando... Já quero fazer meu cartaz com Nossa Senhora", ri.

Por graça divina, as santas fizeram-se acompanhar por outras obras criadas ao longo de seis décadas de trabalho contínuo. A retrospectiva, batizada de Lygia Sampaio: 60 anos de pena e pincel, será aberta nesta quinta-feira no Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia.

Entre os quadros estará o primeiro que pintou na vida, Cici e Vardete, de 1949. Lygia costumava visitar o ateliê de Mario Cravo, na Barra, para mostrar os desenhos que fazia e ouvir as críticas. Esperou ele voltar de uma viagem e tomou o bonde para apresentá-lo às duas lindas mocinhas acanhadas. "Lembro que ele falou: é isso mesmo, é isso!". Bastou para que se alegrasse. "Mario é parco de elogio".

A obra integrou o I Salão Bahiano de Belas Artes, considerado um dos marcos do modernismo no estado, que também contou com a participação de Mario Cravo, Jenner Augusto e Rubem Valentim. "Ali pensei que era uma grande artista, que ninguém me pegava mais. O primeiro quadro que pintei, vendi. Sou a tal! Aí depois se acabou...". Ela diz isso no mesmo tom em que vinha contando todo o resto, entre o doce e o divertido. Aos 86 anos, faz uma avaliação dura da sua trajetória artística, mas de um jeito que parece mais aprendizado de não se levar a sério. Volta e meia diz que o que faz é bobagem, fantasia, besteira. "Acho que se dissessem que eu não podia mais desenhar, não morreria... Sou só 30% artista".

A linha

Com esse percentual mínimo, fez muito. Rubem Valentim dizia que ela era "...a mais pura de todos nós; a linha". Depois da estreia, Lygia participou de outros salões até meados da década de 50, quando decidiu se isolar. "Achei que desenhar me bastava. Nessa exposição que fiz em 1955, não vendi nenhum quadro... Aliás, vendi um só. Uma droga", ri.

Talvez o exílio - ela só voltaria a expor nas décadas de 1980 e 2000 - não tenha sido tão voluntário assim. Para o historiador Aldo José Silva, que assina um dos textos do catálogo da exposição, a "relativa indiferença" do meio artístico baiano em relação à obra de Lygia pode ser "reconhecida como a última expressão do conservadorismo que estes mesmos sujeitos tanto buscaram superar". Ele afirma que Lygia era tratada por seus pares de forma "excessivamente paternal" e que sua longa ausência na cena "se deu mais por uma atitude de distanciamento daqueles que lhe poderiam abrir tais espaços do que por sua vontade expressa".

O artista visual Sante Scaldaferri, que conheceu Lygia na década de 50, não acredita que a artista fosse tratada de maneira preconceituosa por ser mulher. "Lembro que ela era muito paparicada. Era a musa dos modernistas. Lygia é uma doçura. Do que conheço do seu trabalho, é tudo muito bom".

A crítica de arte Matilde Matos registrou a produção de Lygia no livro 50 anos de arte na Bahia, lançado em 2010. Enalteceu seu "talento inato", a "força do seu desenho preciso e criativo" e a "expressividade da sua pintura".

Amizade divina

Durante um ano, Lygia frequentou as aulas da Escola de Belas Artes da Ufba, mas acabou abandonando o curso. Naquela época, já trabalhava na prefeitura e não conseguiu conciliar as atividades. "Os professores eram maravilhosos, mas os horários eram eternos... E eu também achava que não havia ali um ar de mudança". Aprendeu a desenhar mesmo foi andando pelas ruas da cidade, imbuída do espírito modernista de romper com academicismos. Quando se entediava no escritório, ia perambular pelo Pelourinho. Vez e outra, batia numa porta e pedia um banquinho emprestado, para assentar os traços. "Depois, quando chegava em casa, meu pai dizia que eu estava andando na área do baixo meretrício... Mas eu não ligava".

Hoje, Lygia não vaga mais pela cidade. Prefere ficar em casa, pintando sem pressa. Nas estantes do seu atelier estão catálogos antigos, livros de arte, clássicos da literatura e os volumes da série Harry Potter. "Eu adoro". Apesar de também adorar suas santinhas, Lygia não faz questão de ir à missa. "Minha amizade com Deus é outra coisa. Todo dia vou à varanda dar bom-dia a ele e agradecer por esse mundo".

Lygia Sampaio - 60 anos de pena e pincel:

A exposição será aberta no dia 23, às 19h, no Museu de Arte Sacra da Ufba (Rua Sodré, 276, Dois de Julho). Até 31/10.

