Delicadeza, preocupação com detalhes e muito brilho. A proposta da Wari – grife que está completando quatro anos – é a assinatura presente nas peças da marca criada pela administradora Ana Paula Riscado e pela designer Mirela Cardoso, que perceberam a necessidade de inovar no mercado baiano com joias de prata que primam pelo cuidado em cada projeto.

No ateliê que funciona no mesmo espaço da loja, no Rio Vermelho, a prata é moldada em minúsculos itens utilizados na construção das joias, que encantam pela sofisticação, versatilidade, contornos exclusivos, esmero, além da minuciosidade que busca a perfeição. O uso de pedras, búzios e outros materiais mostra relação com a cultura local.

As três ou quatro coleções lançadas por ano atraem, em sua maioria, o público feminino entre 18 e 25 anos, que gosta de utilizar vários colares, anéis e pulseiras em um mesmo look, o que personaliza a montagem e deixa o visual lindo, já que a leveza de conceito da grife permite a conversa entre as peças.

O ateliê concentra a finalização de todos os produtos ou todo o processo de confecção dos que são feitos manualmente. A técnica de fundição por cera perdida e o uso de laser ainda são terceirizados.

Leveza e brilho | Foto: Divulgação/ATarde

Maquiagem Clara Carvalho @claracarvalhog | Modelo Iasmim Leão @iasmim_leao | Onde encontrar @waripratas www.waripratas.com.br Loja Rua Ilhéus, 214, Tropos, Rio Vermelho

adblock ativo