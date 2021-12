Leopoldo Bokor: "Revitalizar a Baixa dos Sapateiros é um desafio"

Espie ali um flanelinha trabalhando fardado, de botas e quepe. E adiante um lobisomem que enfrentou um ladrão com um guarda-chuva, levou um tiro e não morreu, só estragou os dentes. De longe vem a Mulher de Roxo, solene, buscando um lugar de dormir. Passou pelo homem cujo sonho era escrever uma Bíblia em forma de versos. Esses personagens todos habitaram a Baixa dos Sapateiros no seu auge, entre 1970 e 1990, época em que o comerciante Leopoldo Bokor trabalhou por lá. Já aposentado, migraram para sua memória, de onde reivindicavam insistentemente que os pusesse num livro. Leopoldo obedeceu. Em dezembro, lançou Na Baixa dos Sapateiros, com apoio da Secretaria Estadual de Cultura e da rede de supermercados Rede Mix. Por meio das histórias de mais de trinta pessoas que circulavam pela Rua Dr. J.J. Seabra, como é oficialmente chamada, Leopoldo conta a glória e o declínio do lugar que já foi um dos maiores centros comerciais de Salvador. Assumidamente saudosista, tem poucas esperanças de que a rua, que passou recentemente por reforma, seja de fato revitalizada. “Depois de morto é muito difícil”. Com os colegas da Associação de Lojistas da Baixa dos Sapateiros e Barroquinha, ainda teve a ideia de criar ali um shopping a céu aberto, por onde não circulassem carros ou ônibus. Por objeção da prefeitura, o plano não vingou. Mas quando fecha o olho, é isso que Leopoldo vê: uma época em que o movimento era tamanho que, sem precisar de nenhum decreto, só o que passava ali era um mundo de gente.

Como sua família foi parar em Salvador e, mais especificamente, na Baixa dos Sapateiros?

Minha família veio da Hungria. A história é uma epopeia. Minha mãe, minha avó e minha tia queriam ir para os Estados Unidos. Só que eles não estavam aceitando imigrantes. O comandante do navio falou para elas virem para o Brasil. “É tudo América”, ele disse. E aí o plano era ir para o Rio de Janeiro. Quando chegaram ao Porto de Salvador, minha avó reconheceu uma amiga da Hungria. E ela disse para ficarem por aqui mesmo. Saíram com os panos e cuias para cá. A cidade àquela época só tinha o Pelourinho, Baixa dos Sapateiros, Rua Chile. Meus pais se conheceram numa festa no Rio de Janeiro. A família dele, os Bokor, estava toda no Rio. Geralmente é a mulher que atrai, ela o trouxe para cá. Aí ele virou comerciante, que é uma profissão de judeu, né? (risos). A primeira loja era de louças, móveis, e depois montaram uma fábrica de colchões. A gente morava perto da Baixa dos Sapateiros, ali na Rua do Castanheda. Fui trabalhar lá bem cedo e fiquei quarenta e tantos anos na Baixa dos Sapateiros, onde pude conhecer esses personagens que conto as histórias no livro.

Quais são suas primeiras memórias de lá?

Lembro da loja de louças de minha tia. Ficavam todas espalhadas pelo chão. Para criança, isso era uma beleza. Comecei a trabalhar cedo, com 14 anos. Com o tempo, meu pai foi se retirando do negócio e eu assumi. Isso com 23, 24 anos. É algo muito comum entre judeus. O filho ocupar o lugar do pai. Fica na família.

E o senhor lembra de sentir algum estranhamento por vir de uma família de imigrantes?

O povo baiano nunca distinguiu estrangeiro. Tanto é que a Baixa dos Sapateiros tinha muitos espanhóis, portugueses, russos, húngaros, árabes... Todo mundo integrado, ninguém fazia distinção. A rua fervilhava, era um negócio espetacular. Na época do Natal, não passava ônibus, nem carro, era só gente.

Dos personagens todos que o senhor retrata no livro, por qual tinha maior afeição?

Montei uma loja de móveis e então a maior afeição, além dos comerciantes, era pelos carregadores. Naquele tempo, não tinha esse serviço de carreto. Os carregadores botavam a mercadoria na cabeça e iam entregar. Falo no livro de vários deles que eram honestos, trabalhadores. Vale salientar que na Baixa dos Sapateiros tinha ladrões, pivetes, mas não eram malvados como os de hoje. Mas escrevi também sobre alguns lojistas, como o que trouxe o supermercado para a Bahia, e cito figuras que todos conhecem, como a Mulher de Roxo.

E o senhor, que conviveu com ela de maneira mais próxima, sabe contar alguma parte da sua história que não seja boato?

A minha loja era defronte ao albergue noturno da prefeitura, onde ela dormia. Então eu via quando ela chegava, geralmente cinco da tarde, e via quando saía de manhã. No livro retrato a rotina dela. Era uma pessoa muito respeitada, que não falava nada da vida dela. Por isso que ninguém sabe. Se você perguntasse: por que a senhora está andando assim?, ela não respondia. Vestia-se como uma freira, mas ninguém sabe se era. E corria o boato de que tinha sido largada no altar esperando o noivo que não veio. Mas ela nunca confirmou isso.

É curioso que no livro a maioria dos personagens que o senhor retrata são pobres, desvalidos, invisíveis. Por que optou por contar essas histórias?

Deixa eu dizer uma particularidade sobre o escritor. Os personagens do livro te pressionam a escrever. É como se estivessem dizendo: ‘por que você não me bota num livro?’ Então quis escrever sobre eles e foquei nos sofredores, digamos assim, porque queria que as pessoas lessem sobre eles. Porque ninguém nem notou a existência deles. E as histórias dos comerciantes são semelhantes. Vieram para cá, montaram firma, batalharam... Houve também histórias que não coloquei no livro sobre lojistas, porque eles poderiam achar um pouco ofensivas (risos). Mas tem histórias cabeludas, claro que tem! Outro dia, passando pela Baixa dos Sapateiros, vi um dos personagens do livro, o Ypiranga. Ele continua lá no mesmo lugar, como camelô, vendendo a mesma coisa, as cuecas. Ele me reconheceu, a gente bateu um papo e tal. Dos outros não vi ninguém. Nem lojista.

O senhor conta que, em datas festivas, a Baixa dos Sapateiros era tão movimentada que alguns funcionários públicos preferiam faltar ao trabalho para montar bancas por lá. É incrível imaginar esta cena comparando-a com o que o lugar é hoje...

Sim, na frente da minha loja tinha um cara que vendia brinquedo somente na época do São João e do Natal. Ele trabalhava na Petrobras e costumava pedir licença da empresa para virar camelô por alguns dias. Dizia abertamente que lá ganhava bem mais. O movimento era tanto que eu e outros lojistas nem podíamos sair da loja para levar a féria do dia para o banco. Mas você também não tinha como ficar com aquela dinheirama toda na mão. Aí o banco mandava uma pessoa, com um segurança, para vir buscar o dinheiro na loja. Você ligava e o gerente perguntava: ‘Quanto o senhor quer depositar?’. E a gente dizia: tantos mil. Já imaginou um movimento desse hoje? Eu falo muito, mas é saudade...

Quando foi que o senhor capitulou e deixou de trabalhar na Baixa dos Sapateiros?

Em 1993, 1994, fechei a loja. A rua estava acabando. Cheguei a botar uma loteria, tinha três lojas lá, mas foi caindo, caindo... Muito trabalho e pouco retorno. Antes, você tinha clientes fiéis, havia um vínculo. O sujeito que ia e ainda levava o amigo. E não falava: ‘Vou comprar na Primavera’, que era como se chamava nossa loja. Dizia: ‘Vou na loja de Leopoldo’. Acredite, houve um período em que na frente da minha loja tinha uma passarela de madeira em cima de uma vala que a prefeitura abriu. E o cliente vinha, atravessava a tábua, se sujava de lama... Mas aí vieram as grandes cadeias, os shoppings, o fortalecimento do comércio nos bairros. Hoje tanto faz comprar na Liberdade ou num shopping qualquer. É o mesmo preço. Isso matou a Baixa dos Sapateiros, além do comércio da Avenida Sete, que desceu de nível. Devagarzinho, a Baixa dos Sapateiros começou a perder clientes. E quando se perde clientes, se perde lojistas. O que existe lá agora são lojas de roupas baratas, lanchonetes... Revitalizar depois de morto é muito difícil. Se fosse durante o período em que estava descendo, talvez ainda desse o revertério. A Albasa, a Associação de Lojistas da Baixa dos Sapateiros e Barroquinha, que ajudei a fundar, ainda tentou transformar a Baixa dos Sapateiros num shopping a céu aberto. Era uma ideia fabulosa, que não vingou.

Por quê?

Nossa ideia era fechar a rua, para não passar mais ônibus nem carro. Mas a prefeitura disse que tinha que colocar os ônibus passando por lá. Na época, de shopping, só tinha o Iguatemi. Resultado: agora está se tentando revitalizar com passeios mais largos... Mas depois que caiu? É minha opinião pessoal, veja bem... Depende agora de achar um modo de transformar a Baixa dos Sapateiros num atrativo.

O senhor acredita que a revitalização dos cinemas poderia ser um chamariz?

Sim, os cinemas iam movimentar muito. Imagine reformar o Cine Jandaia, que frequentei muito, na época em que não era pornô nem nada. Era um espetáculo. O cara construiu um cinema como se estivesse em Paris. Tinha afrescos, candelabros, uma coisa linda. A meu ver, reformava o Cine Jandaia e defronte fazia um estacionamento, porque não tem. E também poderiam reformar o Cine Pax, onde só passavam filmes grandiosos, Ben-Hur, Sansão e Dalila... As filas vinham até perto da minha loja. É o único cinema que conheço que tem ladeira dentro. Típico da Bahia. Você sabe que tem uma ladeira de junto, a Ladeira do Pax, e dentro do cinema você também precisava subir uma ladeira para procurar onde sentar. O encosto da cadeira da frente batia na altura da sua perna. Não tinha nada na frente atrapalhando. Era um cinema maravilhoso. Era dos padres.

Muitas lojas também eram da igreja, não é? Por isso os aluguéis eram tão baratos, como o senhor conta no livro.

Naquela época, a igreja recebia muitas doações de terrenos e imóveis. Era costume que um homem rico, quando morresse, deixasse um bem para a igreja. Aí deixavam aquelas casas, que depois viraram lojas. O aluguel era muito barato. O que eu pagava era irrisório. Isso ajudava a manter os preços dos produtos baixos. Você tinha mão de obra barata, aluguel barato, a rua tinha muito cliente... Muitas lojas iguais, então isso concorria para o preço ser barato, também. E tinha a dedicação do lojista, que estava lá todos os dias. Nada de férias. Passei muitos anos sem férias. Bom, mas aí, nos anos 1980, a prefeitura pressionou a igreja a pagar o imposto predial, e a igreja pressionou os locatários, claro, a arcarem com esse imposto. Aí já subiu um pouquinho o aluguel. Mas mesmo assim ainda era barato, não era do padrão de uma loja da Avenida Sete, não.

No livro o senhor preferiu contar as histórias dos outros. Me conte pelo menos uma sua, um caso marcante que o senhor viveu por lá.

Ah, tem muitos, mas não vou contar, me perdoe. Quem sabe numa segunda edição.

E o senhor já está escrevendo outro livro?

Estou escrevendo um infantil. São seis histórias bacanas de uma abelhinha chamada Binha, que é o apelido da minha esposa. Serão lançadas possivelmente em 2019.

