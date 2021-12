Lanchonete no Costa Azul abriga cachorros e seus donos esfomeados

Aberto desde 2015, o Four Dogs, localizado no Costa Azul, permite que seu pet fique à vontade enquanto você saboreia um hot-dog artesanal. Juca Pretto, proprietário do estabelecimento, conta que a marca surgiu a partir de sua paixão por cachorros e é uma referência aos únicos quatro cachorros-quentes que havia no cardápio, logo no início do negócio. “Eu queria um lugar onde os cães pudessem estar com seus donos”.

É importante ir para lá com bastante fome. Os cachorros-quentes, que levam nomes de raças, são enormes e as opções de recheio são variadas. O carro-chefe da casa, o Bulldog (R$ 25), vem com linguiça artesanal suína, muçarela maçaricada, bacon, molho barbecue e cheddar. Ainda há opções de cachorros-quentes com linguiça de frango, como o Labrador, com molho gorgonzola (R$ 25) e o Basset Hound, com ketchup, mostarda e pepperoni (R$ 25).

Quem prefere opção vegetariana pode escolher Akita (R$ 32), feito de cogumelos shitake e shimeji, com molho de teriyaki, mix de gergelim e cebolinha. O espaço verde, os tonéis personalizados com graffiti, que servem como mesas, além das gambiarras de luzes acesas e trilha sonora embalada pelo soul e black music das décadas de 1980 e 1990 proporcionam um clima nostálgico, mas com astral contemporâneo. Aos domingos, há encontro de raças e os cachorros podem brincar pela lanchonete com seus donos.

Four dogs Rua Professor Cassilandro Barbuda, 139 – Costa Azul. Terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 0h; domingo, das 17h às 22h.

Destaque Na lanchonete tem um varal solidário em que é possível escolher os cachorros das fotos para adoção. Eles estão vacinados, vermifugados e castrados.

