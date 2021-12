Lanchonete na Pituba oferece "crepiocas" saudáveis e coloridas

O Oca até pode parecer desses restaurantes saudáveis que são voltados apenas para o público fitness, mas não é. Para além da saúde, o engajamento com a natureza é fundamental ao restaurante. As opções disponíveis no cardápio, passando pela decoração do lugar até a iluminação, remetem à proximidade com a terra.

O Oca exala conexão com a natureza. Seu menu atende aos mais diversos tipos de paladar: tem opções para veganos e vegetarianos, para quem come carne e pratos mais regionais, como a crepioca Oxente, que custa R$ 15,90 e é um dos mais pedidos.

Aliás, a apresentação dos crepes é um destaque à parte. Todos os crepes e as tapiocas são coloridos e você pode escolher a cor do seu pedido. Existem cinco opções, que costumam render, além da boa comida, ótimas fotos para as redes sociais.

E nem só das tapiocas vive o lugar. Também são servidos sanduíches, que custam entre R$ 17,90 e R$ 27,90, dependendo do tamanho. Vale provar o Pestão, feito com frango, rúcula e muçarela.

Para aqueles que preferirem uma saladinha, há opções a partir de R$ 14,90. A Carijó, feita com frango em tiras e muçarela de búfala, é a que faz o maior sucesso. Também tem sobremesas, açaí na tigela e as cumbucas, creme de frutas com banana. Para beber, a melhor pedida são as batidocas, que, por R$ 12,90, entregam uma agradável mistura de sabores, seja com as mais consistentes, como a garapa, ou as mais líquidas, como a abapã.

Oca Avenida Paulo VI, 1.573 – Pituba. Segunda a sexta, das 11h às 22h; sábado, das 15 às 22h; domingo, das 8h30 às 22h.

Destaque Com muitas opções, as crepiocas chamam a atenção pelas cores. Vale experimentar a Oxente na cor pitaya, com carne-seca, banana-da-terra, queijo coalho e melaço.

*O repórter visitou o local anonimamente - e pagou a conta :)

