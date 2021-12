Lanchonete na Barra tem pratos fitness e gordices

O quintal é extensão da vida social de uma casa. Geralmente destinado ao lazer, é lá que fica jardim, piscina ou churrasqueira. No Café no Quintal o clima é justamente esse. Ideal para quem quer comer um lanche rápido e saudável, o lugar está localizado em uma rua tranquila da Barra, com pouca movimentação de pedestres e carros.

O conceito da lanchonete reflete aspectos cotidianos da administradora Úrsula Prahl, 28, que assumiu o ponto de propriedade da mãe em 2015. O lugar já foi a cafeteria da irmã, que viajou para a Suécia dois anos antes. Por conta da gastrite e uma intolerância alimentar, Úrsula incluiu no cardápio opções sem glúten e lactose, que já fazem parte da sua dieta pessoal. Os pratos fitness (cerca de 30% do menu), como os omeletes funcionais, são consequência do gosto dela por exercícios.

Apesar do esforço para trazer novidades aos clientes, o que mais sai na lanchonete ainda são as fatias de tortas (R$ 6). Quem quiser também pode encomendar uma inteira (R$ 55 a R$ 70). A marca, que a dona define como “caseira, rústica e natural”, foi desenhada por ela com a ajuda de uma amiga. A fachada com cores neutras quase não se destaca na entrada do Barra Master. Não à toa, os seus clientes mais fiéis são os moradores do entorno e o público que frequenta outros pontos de venda localizados no mesmo prédio.

Café no Quintal Rua Belo Horizonte, 64, Empresarial Barra Master, Barra. Segunda a sexta, das 9h às 18h30

Destaque O bolo de chocolate – carro-chefe da lanchonete – é receita de família. São quatro camadas intercaladas de massa fofa e muito chocolate

