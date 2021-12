La dolce vita canina

Creche, resort, spa são as novas modalidades de pet shop para quem pretende deixar o bicho de estimação em segurança, durante a semana, ou dar a ele um dia revigorante de relax

Quase todos os dias, Pipo e Zeca chegam pontualmente às 7h à casa de número 422 no Caminho das Árvores. Logo após se instalarem no confortável casarão, fazem o desjejum, recebem instruções e mimos dos recreadores e se dirigem ao pátio para fazer o que mais gostam: brincar com os amiguinhos que fizeram ali. Correm atrás da bola, sobem e descem nos pequenos túneis e tobogãs, se jogam uns sobre os outros, trocam carinhos e afagos com os companheiros.

Vez por outra se desentendem e demonstram a insatisfação. Coisa de amigos. Normal do convívio social. Pouco antes do almoço, Zeca aproveita o dia claro e quente para pegar um sol e dar um mergulho na piscina. Pipo, mais peludo, prefere se esticar na sombra. Depois, a dupla se junta ao resto da turma, exausta. Bebem água para hidratar e fazem uma pausa na dolce far niente. Recuperado, o fôlego, os dois seguem para encarar a segunda refeição do dia. Satisfeitos, eles se deitam na varanda para curtir uma merecida siesta.

Recarregadas as energias, encaram o segundo turno das brincadeiras. No final do dia, jantam, tomam um rápido banho a seco e aguardam, pacientemente, a hora de voltar para casa. No dia seguinte, a rotina vai se repetir.

Creche

Pipo é um simpático filhote de cão da raça golden retriever, de apenas oito meses. Zeca pertence à família buldogue francês. Os dois são clientes habituais do Vila Cani Resort desde que o hotel e creche foi aberto, no final do ano passado. De três a cinco vezes por semana, seus donos recorrem ao serviço cinco estrelas do espaço exclusivo para deixar seu pet enquanto trabalha. "Como fico o dia inteiro fora de casa, ele fica melhor lá. Em casa, ele ficaria sozinho, na creche ele é superbem cuidado, convive com outros animais, se socializa e chega em casa cansado, porém feliz e pronto para dormir", conta a farmacêutica Caroline Melo, 30, proprietária de Pipo.

O serviço de creche para animais é recente em Salvador. Os mais de 30 hotéis para cães espalhados entre a capital baiana e o litoral norte trabalham exclusivamente com hospedagem. A maioria em espaços improvisados e sem os confortos que os mimados cãezinhos estão habituados. "Quando decidimos abrir um hotel-creche, fomos a São Paulo e aos EUA pesquisar o que havia de mais novo e voltamos com o propósito de oferecer um serviço diferenciado", diz Luciana Maron, 31, que, ao lado das sócias Taciana Fonseca, 30, e Fernanda Silveira, 34, comanda, além do Vila Cani, um pet center no Horto Florestal.

A casa, num dos metros quadrados mais caros da cidade, foi totalmente adaptada para receber os hóspedes. Na recepção, um minissofá em estilo francês serve de assento para os ansiosos cãezinhos que aguardam o check-in. Antes de serem aceitos, eles passam por uma avaliação médico-veterinária e um teste de comportamento. A carteira de vacinação atualizada e a aplicação de um antipulgas e anticarrapatos (que deve ser levado pelo proprietário), também são exigidas. "São medidas preventivas de proteção", diz Taciana.

Se aprovados, os animais ganham liberdade vigiada. Num pátio ao ar livre, a turminha brinca a valer com a ajuda dos recreadores. Para os que dormem no hotel, a vigilância é permanente. Privacidade, nem na hora de dormir. Os "apartamentos" climatizados são individuais e possuem portas de vidro transparente para que possam ser monitorados. Pelos funcionários (que dormem de porta aberta para que os bichinhos não se sintam sozinhos) e pelas câmeras que enviam imagens em tempo integral para os celulares das donas do espaço. Uma temporada no resort custa R$ 70 a diária, com direito a alimentação com ração premium. Já o dia na creche, das 7 às 19h, custa R$ 40. "Há descontos para pacotes. Tanto de hospedagem quanto para a creche".

Pioneirismo

Pioneira no serviço de creche para pets, a Creche Hotel Pet's Palace, no Rio Vermelho, está no mercado há dois anos. "O serviço de hotel é mais procurado durante os finais de semana, especialmente durante os feriados os prolongados, já a creche tem cliente todos os dias", diz Cristina Oliveira, que comanda o negócio ao lado da irmã, Conceição. Lá, os gatos também são aceitos, mas, ao contrário dos cães, que ficam livres durante o dia, os bichanos ficam isolados em gaiolas.

São as proprietárias que entretêm e cuidam dos animais. "Fazemos sessões de musicoterapia para acalmá-los e oferecemos esteira para atividade física, além do banho de ofurô (R$ 60, à parte e aberto aos não hóspedes)". O mimo, garantem, acalma e relaxa os bichinhos. "Até os mais ariscos ficam zens", brinca Conceição.

Ao contrário do pátio do Vila Cani, que é aberto e transmite a sensação de liberdade, o do Pet's Palace é fechado, embora climatizado. A diária de hotel custa entre R$ 60 e R$ 80, a depender do peso do animal. No caso do serviço de creche, é cobrado por dia, de R$ 35 a R$ 40, dependendo do tamanho do cão.

Nos períodos de festas, as irmãs costumam promover eventos exclusivos para os hóspedes. "Fazemos baile de carnaval à fantasia, festas de Natal e Réveillon, Páscoa, São João", contam. Segundo as proprietárias, o monitoramento dos animais também funciona em tempo integral.

Mercado em ascensão

O mercado de pet é um dos que mais cresce no Brasil. No ano passado, esse crescimento foi de 7,5%, movimentando R$ 14 bilhões. O comum nesse segmento é unir, em um único espaço, tudo aquilo que possa atender aos paparicados bichinhos e a seus zelosos donos. Na maioria dos hotéis, por exemplo, funcionam pet shops e salões para banho e tosa. No Vila Cani, há ainda dois consultórios médicos. Os veterinários cuidam não somente dos hóspedes, mas também dos clientes externos.

Para quem está mais distante do centro urbano, uma opção de hospedagem é o Canil Saint Tropez, que fica em Lauro de Freitas. Lá, os luxos são menores, mas o proprietário, Eduardo Berenguer, assegura que os bichinhos curtem bastante a área livre de mais de cinco mil metros quadrados. "Temos assistência veterinária e monitores e oferecemos atividades recreativas, canis individuais e os donos podem trazer a alimentação dos animais. O preço da diária é de R$ 50, mas há descontos para pacotes de vários dias".

Com mais ou menos luxo, no final das contas, o importante para quem precisa deixar seu cão em um hotel - seja diariamente ou por longos período - é saber que o mascote será bem cuidado. Claro que, para "meninos" mimados como Pipo e Zeca, o requinte é fundamental. E eles aproveitam bem.

Onde deixar seu pet:

Vila Cani - Rua Timbó, 422, Caminho das Árvores - tel.: 3271-7555

Pet´s Palace - Rua do Meio, 154, Rio Vermelho. 3334-3747

Saint Tropez - Rua Coronel Messias, s/n, Condominio Aguas Finas, Lauro de Freitas. 9989-0100

