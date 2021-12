Kitamura: olho mágico

As paredes dos casarões maltratados, os espaços decadentes e os corpos generosos nos bordéis da Cidade Baixa se oferecem às lentes do fotógrafo japonês Hirosuke Kitamura. As texturas e luzes dos bregas são pincel, tinta e tela para este artista, radicado em Salvador há quase 20 anos. Nascido em Osaka, Hirosuke cresceu na pequena Nara,primeira capitaldo Japão,a meio caminho entre Osaka e Kyoto. Já adulto, formou-se em letras na Kyoto University of Foreign Studies. Lá, nasceu o interesse pela língua portuguesa.

Ainda criança, quis ser trompetista de jazz. Tocou em uma banda no ginásio.O trompete está pegando poeira no Japão. Na faculdade, lutou boxe.Mas se feriu em combate antes de se tornar profissional. Nocaute. Em 1990, tão logo terminou a faculdade, virou Sarariman, assalariado de terno e

gravata. Nada mais distante do seu estilo despojado. Decidiu sair do Japão. O destino já estava escolhido:Brasil. Paramorar, Salvador. "Aqui diziam ser mais típico, tradicional".

Achava tudo interessante: filas e assaltos. Findo o contrato, voltou ao arquipélago e àa burocracia corporativa. Em dois anos, quis voltar. Em1993, passou em umconcurso da Federação Cultural Nipo-Brasileira e veio dar aulas de japonês para imigrantes.As aulas, o trompete e o boxe eram apenas cortina de fumaça para a vocação. "Queria me especializar em algo, ganhar dinheiro. Podia ser qualquer coisa: fotografia ou cortar cabelos". Estudou fotografia.

Em1996, participou da primeiramostra coletiva "O Olhar Oriental sobre a Bahia", pela Fundação Kikuchi, no Pelourinho. A segurança veio como primeiro lugar no Prêmio Baía de Todos os Ângulos, em1997. No mesmoano, tornou-se correspondente da revista japonesa de música Latina, especializada em sons domundo, com a qual colabora até hoje: "Eu escrevia e fotografava. Cobria Carnaval, São João...".

Guinada

A guinada se deu graças ao encontro com Dulce Sudor Amargo, de Miguel Rio Branco. "Me abriuoolhar para outras possibilidades estéticas". A essa altura, ele já conhecia Mario Cravo Neto e as gravuras de Hansen Bahia. "Me despertou para o submundo". Foi umamigo de Salvador que o convidou a dar uma volta no lado selvagem da cidade. Resolveram passear na Ladeira da Montanha. "Fomos tomar cerveja, conhecer. As mulheres pareciam fantasmas".

Na primeira incursão, notou como a vista deslumbrante da BaíadeTodos-os-Santos contrastava com a penumbra do interior das casas. "Depois, levei a máquina. Senti que eles não gostam de ser retratados. Masdepende da dona. O espaço é delas". As primeiras fotos deram origem à série Casa de Encontro, de 2002. A pecha de fotógrafo de bregas não o incomoda. "Houve um tempo no qual eu ficava preocupado. Mas fotografo muitas coisas. Me interessa a apassagem do tempo, a degradação. Quando encontro isso, fotografo".

Veja imagens inéditas de Kitamura na edição deste domingo da Muito.

adblock ativo