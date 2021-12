Kebab e mais sabores da cozinha persa no Rio Vermelho

Localizado em um dos bairros mais tradicionais da noite soteropolitana, o Pasárgada Kebab Grill & Bar foi inaugurado no mês passado com ambiente agradável e especialidades da cozinha persa. Considerando o sabor e temperos da gastronomia iraniana, proporciona uma experiência única. Para os que preferem uma imersão ainda maior nessa cultura, num dos salões do restaurante é necessário tirar os sapatos para comer sentado em almofadas.

As opções, além de saborosas, têm um preço justo: uma porção de falafel com seis unidades (grandes) custa R$ 18,90, por exemplo. As opções de entradas são diversas e agradam de onívoros a vegetarianos. Mas os kebabs... Eles são realmente para conquistar qualquer um, podendo ser o Döner Kebab ou o Dürum Kebab, servidos em pão pita e pão-folha respectivamente, custando de R$ 18,90 a R$ 27,50.

Outro diferencial é que os clientes também podem pedir narguilés para utilizar no local por R$ 29,90. O casal de proprietários é formado pela brasileira Thereza Neves e pelo iraniano Jalil Kollolemad, que após anos com um restaurante na Espanha resolveu vir para o Brasil. Nesses primeiros meses, o espaço conta com a consultoria de uma chef iraniana. O nome do restaurante faz referência a um poema de Manuel Bandeira – Vou-me embora pra Pasárgada – em que o poeta imagina uma antiga cidade persa. Segundo Thereza, o cardápio do restaurante também pode sofrer alterações para agradar mais à clientela.

Os kebabs, servidos em pão pita e pão-folha, custam de R$ 18,90 a R$ 27,50. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Destaque: O Dürum Kebab de carne de cordeiro é uma das especialidades da casa, muito saboroso, e custa R$ 27,90.

Endereço: Praça Brigadeiro Faria Rocha, 44 – Rio Vermelho. Telefone (71) 99900-2248. Domingo, terça e quarta, das 18h à 0h; quinta, das 18h às 2h; sexta e sábado, das 18h às 3h.

