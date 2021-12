Juarez Paraiso: 'Não há vida sem atrito'

Juarez Paraiso, o mais produtivo entre os artistas da geração moderna, abre seu ateliê para pôr fim a cronologia. Um autorretrato em forma de medusa barbada, totens feitos de ossos, desenhos de naves e monstros cósmicos, esculturas de mãos em que dedos são falos. As obras, espelhadas assim, sem categoria ou cerimônia, atropelam os anos e jogam, para a memória do criador, a tarefa de alinhavar uma história possível. "Nunca fui organizado, difícil começar agora", diz ele, três dias antes de completar 81 anos e minutos antes de iniciar esta conversa de uma tarde. Jorge Amado já o definiu como um artista solidário e solitário. E é esta a impressão. Juarez Paraiso é um artista cindido, um homem de universidade, militante e compadecido - com Riolan Coutinho e Chico Liberato, criou a Bienal da Bahia, em 1966 -, mas, também, aquele que não se parece com nenhum outro artista baiano. Criado por gibis de ficção científica, Paraiso fez de seus murais, desenhos, esculturas e fotografias um cosmos à parte - ou não é essa a impressão que se tem ao olhar os registros dos painéis de espelhos criados por ele para o Cine Tupy, na década de 1960? Do mais profícuo entre os modernos, veio também uma recusa à classificação, algo tão comum aos nossos artistas contemporâneos. "Se há algo absoluto é a mudança", diz, desatando o nó: a desobediência à cronologia é a sua história.

Após um intervalo de 48 anos, a Bienal da Bahia retornou no ano passado. Como avalia o renascimento desse evento que o senhor ajudou a criar?

Considero que essa retomada foi um ato heroico. Um ato heroico, sobretudo, do (diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia, MAM-BA) Marcelo Rezende. Eu, pessoalmente, não tenho partido político. A escolha de Marcelo veio dentro de uma administração do PT, mas acho que ele não tem nada a ver com política partidária. E eu gosto de gente que se sobrepõe aos partidos, porque os partidos políticos são todos iguais. Antes, tive uma decepção muito grande com Solange Farkas (diretora do MAM entre 2007 e 2010). Ela representava uma elite paulistana, a aristocracia da Universidade de São Paulo, com frases bonitas. Ela chegou à Bahia com a ideia de que aqui ainda se trabalhava com a lamparina na mão e que era preciso trazer a luz eletrônica. Mas ela acabou com as oficinas de arte do MAM, com o Salão de Arte. O MAM viveu, e ainda vive, tempos difíceis, sem verba e sem estrutura. A retomada da bienal, um projeto que custou a mim e a tantos amigos o suor e o embate com a ditadura, foi um ato de valentia.

O seu desenvolvimento como artista aconteceu durante a ditadura militar. O senhor acredita que o fato de sua família, anos antes, precisar deixar o interior da Bahia por conta de perseguição política o preparou para a convivência com a censura?

No interior, em Minas do Rio de Contas, na década de 1940, meu pai era um democrata no meio de coronéis. Eu tinha oito anos. Para vir para Salvador, eu e minha família passamos três dias viajando a cavalo. A miséria que passamos, de forma geral, me preparou, sim, para conviver com a ditadura. Aprendi cedo que temos dois caminhos: ou somos independentes moralmente ou ficamos subordinados a uma degradação moral diante da má gestão pública. Meu pai passou muito tempo desempregado e eu e meus irmãos chegamos a comer o que sobrava das feiras. E isso vai criando em você uma ideia de como sobreviver a uma estrutura social inadequada. A ditadura foi isso, uma estrutura social inadequada. Mas, por outro lado, onde está a estrutura social adequada hoje? Só dá para falar de justiça social ou falar de ausência de ditadura - seja militar ou civil - se as coisas são justas para todas as pessoas. Jamais pediria a volta da ditadura militar. Mas a ditadura também pode acontecer em governos civis. Qualquer prisão é uma tortura.

Falando especificamente da prisão física, o senhor passou quanto tempo?

Fiquei preso um mês que valeu por cem anos. Nunca pertenci ao movimento armado, não me atraía pertencer a uma organização. Mas para quem veste a farda, qualquer farda, não há limites nem lógica. Fui classificado como um perigo porque não quis tirar da Bienal de 1968 algumas obras consideradas subversivas. Na prisão, o tempo não passa, congela. Você pede para chegar o outro dia, mas ele não chega.

Ainda assim, mesmo depois de sair da prisão, o senhor nunca adotou uma postura condescendente. Fez, por exemplo, esculturas de maçãs gigantes que aludiam ao sexo...

Na época, falar de sexo era um negócio terrível. E tudo que era proibido era interessante. Uma herança da Igreja Católica, que fez, do prazer, um pecado. Uma associação imbecil. Acredito, inclusive, que nossa relação com o sexo não mudou muito...

A despeito de o brasileiro cultuar o corpo, permanece reprimindo a sexualidade?

Sexo ainda é uma negociação de poder, não cordial. Não respeitamos o nosso corpo nem o corpo do outro. E uma das coisas mais bonitas da terra é justamente o corpo humano. O índio já nos dava o exemplo. Mas começamos a usar a roupa e a roupa ficou presa a nós, tornou-se uma pele indecente. Sempre me imaginei nu, entrando na Escola de Belas Artes da Ufba, onde fui professor por 42 anos. Mas, se isso acontecesse, amigos diriam que fiquei louco e inimigos chamariam a polícia. Por isso, passei tanto tempo fazendo obras que exibiam vaginas, pênis, o sexo. E ganhei fama de professor universitário indecente...

Mesmo na EBA-Ufba diziam isso?

Principalmente (ri). A vanguarda pode conviver ao lado do pensamento reacionário. Penso que não há vida sem atrito.

Passear por tantas técnicas como o senhor passeou - da escultura ao desenho, da gravura à pintura - foi fruto de um atrito proporcionado pela curiosidade ou pela insatisfação?

É verdade, eu experimentei muito. Sempre achei Picasso o maior exemplo de artista. Pela diversidade e pela qualidade. Enquanto meus professores e amigos diziam que eu tinha que ser coerente, trabalhando num só tema e utilizando um só tipo de técnica, Picasso dizia a mim: faça tudo o que você puder fazer, desde que faça com qualidade e verdade. A coerência que se espera de um artista é a sua verdade.

Em seus primeiros trabalhos, na década de 1950, há uma preocupação com a linguagem formal. Depois, o senhor abraça o abstrato e a ficção científica. O que mudou, para levá-lo a essa transição?

Por quase uma década, me debrucei sobre a arte abstrata. Diziam que era supérfluo, burguês, a forma pela forma. Aprendi que não existe isso. Tudo pode ser direcionado para compreender a condição humana. A maior parte da produção artística na Bahia da década de 1950 e 60 era ligada ao regionalismo. Até porque era o que vendia. Mas isso passou a não interessar a mim e a minha geração. Estávamos mais ligados a um conceito de arte universal. Acredito que fomos os maiores responsáveis por uma internacionalização da arte moderna na Bahia. Não estávamos interessados no folclore.

Qual foi o preço de falar uma linguagem universal quando o que interessava ao mercado era o regionalismo?

O preço do esquecimento. Minha geração é a geração esquecida. Pouca gente sabe que José Maria de Souza, Riolan Coutinho, Sônia Castro, Liana Bloise, Hélio Oliveira, Zélia Maria e tantos outros existiram. São mais de 50 artistas da década de 1960 e 70 que foram esquecidos. Antes de nós, havia a geração que dominava a arte baiana, como Carlos Bastos, Mario Cravo, Genaro de Carvalho. Enfrentamos um terreno muito áspero. Quem quis se resolver como artista, na minha geração, foi embora da Bahia. Quem resistiu foi atuar dentro da universidade. Mas muitos escantearam seus trabalhos, foram amofinando. Não é uma queixa. As coisas se explicam pelo contexto. Depois veio a geração dos 1980, com a veiculação de massa, as galerias. Tudo se tornou mais fácil.

Sua história se confunde com o nascimento do MAM. Como foi ver tudo surgir?

A lembrança que tenho é gratificante, porque me recordo de Lina Bo Bardi. Sinto um prazer imenso em tê-la conhecido, quando ela foi convidada por Diógenes Rebouças para ensinar na EBA-Ufba. Lina deu uma força danada aos artistas emergentes, e eu era um deles. Ela não olhou só para Mario Cravo, Carybé, Jenner Augusto. Ela foi conhecer o trabalho dos artistas que não eram condecorados. Na exposição de inauguração, fui o artista que mais expôs obras. Lina (já como diretora) escolheu oito desenhos grandes meus. Ela era uma mulher 'retada'. Depois, na década de 1980, pude dar uma contribuição mais direta ao MAM, coordenando as oficinas de arte. A ideia básica das oficinas foi de (Chico) Liberato, Pasqualino Magnavita e minha. Queríamos formar artistas ou artesãos. E assim fizemos.

Por outro lado, seu nome nunca esteve vinculado fortemente ao movimento das galerias. Hoje, artistas assinam contratos antes mesmo da formatura...

Acho que o homem deve fazer o que lhe dá vontade e satisfação. Muitos artistas começam a sobreviver do trabalho quando assinam um contrato com uma galeria. Todo mundo gosta de dinheiro, porque dá prazer e segurança. Mas, aí, o artista começa a fazer concessões. Já vi uma grande galeria proibir um artista de fazer gravura. Se você é um artista de talento, esse tipo de pedido não chega a ser um problema, porque você encontra outra forma de se comunicar. Mas, já aí, há uma concessão. Jenner Augusto, a meu ver, era um cara de um talento incrível. Mas, num determinado momento, fez uma pintura de Alagados, em Salvador. Alagados era um lugar com cocô embaixo e gente com fome em cima. Seja qual for o artista, faria uma obra de denúncia. Jenner fez uma pintura do pôr do sol, com a luz dourando a miséria. Ele vendeu muito. As madames compravam aquilo para decorar a sala e combinar com a cor do sofá. Jenner tinha encomenda com dois anos de antecedência... Mas, bem, eu não sou dono da verdade. Tive a sorte de ter uma vocação como professor. Meu nome não está numa galeria. Quem quiser comprar uma obra minha precisa negociar comigo.

O senhor sempre advogou pela arte pública, pela exibição de grandes obras artísticas na cidade. Como avalia as recentes reformas urbanas por quais Salvador tem passado?

As reformas são louváveis, mas estão destituídas de humanidade. A Barra foi transformada num oásis. Falta obra de arte e árvores. Ali poderia ter 15, 20 esculturas de grande porte, murais, bancos artisticamente construídos. Falta esse respeito à criação artística - e, sobretudo, aos artistas. Na verdade, a Bahia nunca teve a menor ideia do que é política de arte urbana. Um mural que criei para o Hospital Roberto Santos estava num estado lamentável. Eu mesmo fiz a restauração. Mas, no Centro Administrativo, tenho um mural de 180 metros quadrados, não dá para fazer sozinho. O poder público não dá a mínima. A comunidade não tem tempo, dinheiro e disposição para ir ao museu. A arte na rua poderia dar essa acessibilidade.

Que papel pode ter a arte no momento de turbulência que a sociedade brasileira atravessa?

Ela pode servir de registro e diálogo. Penso que o Brasil se encontra num momento de colapso moral, de repensar sua autoimagem. Por um lado, é bom que os brasileiros protestem, mas esse é um momento que exige reflexão.

Na década de 1990, dois murais assinados pelo senhor foram destruídos por grupos religiosos, que picharam a mensagem "Deus é fiel". O senhor já descobriu a quem Deus é fiel?

É uma pergunta sem resposta (ri). Isso aconteceu no Politeama, com murais inspirados no candomblé que criei para dois cinemas. O fundamentalismo é terrível. Destruíram a marretadas. Você não pode tirar uma obra de arte da percepção pública, senão não há noção de civilidade. E ainda tive outro trabalho destruído, no Cine Tupy, mas dessa vez por uma multinacional. Quando o Cine Tupy foi vendido.

Para alguém que tanto retratou o cosmos, falar de morte não deve ser um problema: o senhor já cuidou da administração do seu legado?

O pior é que não. A gente sempre fica retraído ao pensar na própria morte. Eu confesso que não tenho convicção de que há perpetuação do espírito. E é difícil imaginar a ausência de reflexão, do pensamento. Eu acho lamentável a morte.

Quer dizer que o paraíso para o senhor, então, não existe?

Eu espero que exista, mas eu não acredito. Pensando bem, a vida é que é o paraíso.

adblock ativo