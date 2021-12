José Saja: "A finalidade do homem é a luta"

Há oito anos, perguntamos ao professor e filósofo José Saja o que pensava da velhice. Ele respondeu falando sobre mitologia grega. "O tempo, Cronos, devora seus filhos, distrai seus filhos para poder devorá-los. Mas existe paralelo a Cronos a ideia de Cairós. Cronos dá a ideia de cronologia, onde o tempo corrói. Mas eu acredito no Cairós, na eternidade do tempo. Acredito que nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Nós não somos coisas que têm prazo de validade". Na noite desta segunda-feira, 11, Saja faleceu, aos 64 anos, em decorrência de uma grave insuficiência cardíaca. Mas, como afirmou, permanece eterno. Para homenageá-lo, republicamos, na íntegra, a entrevista veiculada na edição de 2 de maio de 2010 da Muito.

-

Se o tempo é de crise, esta não acua o filósofo José Saja. Ao contrário, o estimula. “Uma velha ordem agoniza, e uma nova parece não ser capaz de nascer“. Diante da constatação, ele propõe revoluções: na comunicação humana, na relação com a natureza e com a arte, nas cidades, nas escolas. “Patologicamente otimista”, o professor da Universidade Federal da Bahia não vê nos problemas do País um obstáculo à esperança. Saja também é coordenador do Memorial Milton Santos. Além do geógrafo baiano, sua proposta de mudança apoia-se em Albert Camus, Fernanda Montenegro, Sartre e Glauber Rocha. E ainda recorre aos versos do poeta Thiago de Mello: “mesmo fazendo escuro / eu canto / porque o amanhã há de chegar“.

Qual o desafio filosófico do século 21?

Nesses últimos séculos, atingimos o esplendor da técnica. Mas, em termos de comunicação, o homem jamais atingiu um patamar tão baixo. A filosofia vem para ajudar a compreender que só essa revolução tecnológica não nos apresenta as saídas. Que também se precisa de uma revolução filosófica. Uma revolução das formas de ver as coisas. A filosofia, e sobretudo a arte, pode contribuir muito na criação de um novo homem. Sou patologicamente otimista. A filosofia pode nos ensinar a aprender a ver o mundo, a construir uma nova gramática, novas palavras para novos tempos. Acho que chegará o tempo em que a filosofia será o pão cotidiano. A gente vai ter de volta a pólis, entendida como lugar de todos. Creio nisso. Creio que a filosofia e a arte podem criar isso, esse espaço de discussão.

Com tantos livros de autoajuda, que se alimentam da filosofia, há um risco de vê-la vulgarizada?

“Eles passarão, eu passarinho”, para citar Mário Quintana. Acredito que faz parte da nossa época, é um sofrimento humano. Isso mostra que – fico até comovido em falar – todo mundo sofre, e nós precisamos aprender a abrir mão desse sofrimento. É um sofrimento civilizatório nesse sentido. Eu vejo essas coisas como um pedido de socorro mesmo, demonstra uma fragilidade que nós temos, uma necessidade de compaixão, compartilhamento, solidão. Nós não nascemos para ser sós. O homem, antes de ser racional, é um ser relacional.

A filosofia voltou às escolas em 2008. Sem ela, o que os alunos perdem?

Vou aceitar essa provocação com muito carinho. A filosofia é o exercício da possibilidade de ser livre. É “fazer” pessoas que possam analisar e criticar isso que está aí. Eu creio que os alunos têm o direito de poder ter clareza na mente, as luzes da inteligência, para que a gente possa descobrir o sentido da vida. (O filósofo e escritor francês Albert) Camus diz que só há uma pergunta filosoficamente séria: “Será que a vida vale realmente a pena ser vivida?”. A filosofia é perguntar isso. E a sala de aula não é uma cela de aula. A sala de aula é o lugar mais livre que a humanidade conseguiu produzir. Mas, para que ela seja uma sala, é necessário o exercício do cidadão. Se não for assim, é cela. E deve ser denunciada como tal.

Como vê a expansão da Ufba?

Devíamos transformar a cidade toda em uma grande escola. Tem que expandir mesmo. Agora, com a maior qualidade. Para mim, a tragédia da sala de aula é botar 50, 70 pessoas. Eu não consigo. Acho que a sala de aula é intimidade. No livro Para além do Capital, (o filósofo húngaro István) Mészáros diz que a gente não tem que reformar, tem que mudar esse modelo. E o modelo muda na medida em que a cidade se transforma em uma grande escola. O que quer dizer a escola? A escola é o lugar de o homem exercitar a sua humanidade, a sede de desestranhamento. Pois a sala é o lugar da profecia, da clarividência. Se o professor não consegue emocionar o aluno, se não consegue fazer com que o aluno sinta pulsações de liberdade, não é professor, é impostor.

Criou-se uma ideia de que é imprescindível passar pela universidade.

Isso não é assim, não é? Esses modelos, nós temos que superar. É disso que fala Mészáros. São essas bobagens, esses penduricalhos de que nós temos que nos livrar. Tem que tirar essas amarras, esse determinismo de que você fala. Claro que a possibilidade de fazer doutorado deve estar aberta a todos. Mas isso não significa de fato que todos tenham de fazer.

A que vem o Memorial Milton Santos? Qual a proposta?

Eu vim com esse sonho de trazer para cá a discussão do modelo civilizatório. Para mim, é importante discutir o número de carros na rua, o destino da água, do lixo. Nós estamos vivendo em uma época na qual uma velha ordem agoniza, e uma nova ordem parece não ser capaz de nascer. Acredito que o memorial vai ser um centro de doutrinamento, de fazer a cabeça das pessoas. Não tenho um mundo na cabeça, eu não quero que ninguém me acompanhe porque eu não sou novela. Proponho que seja um espaço para que a gente possa agir em concerto. Acho que o momento é esse, que a gente possa sentar à mesa de forma civilizada. O lugar onde a gente tenha o objetivo de fazer este mundo melhor. É um exercício que proponho. Por que um homem como Milton Santos não tem a popularidade de um Gilberto Freyre ou de um Darcy Ribeiro? Eu acredito que o pensamento de homens como Milton Santos é profundo, questionador e de alto teor exclusivo, no sentido de alto impacto, que questiona todo modelo de pensamento ocidental. Acredito que seja exatamente por isso. Não estamos em uma época de cortesia. E o pensamento de Milton Santos não é de cortesia. O questionamento seria o de que é importante que a gente repense o homem. Esse cara abre o livro (Por uma nova geografia: da crítica da geografia a uma geografia crítica ) dizendo “o destino do homem é a liberdade”. Com esta frase, eu respondo. É um pensamento profético, profecia não como aquele que adivinha, mas como aquele que compreende o presente e pode inventar o futuro.

O que a sociedade perde hoje sem a crítica de arte?

Ah, a sociedade perde a sua alma. Eu vou lhe citar uma grande amiga minha, falarei o nome dela em pé (levanta-se). Fernanda Montenegro disse: “Se você me mostrar o que está acontecendo nos palcos de uma cidade, eu lhe digo que cidade é essa”. Eu tive a oportunidade, recentemente, de presenciar um recital de Yumara Rodrigues. Rapaz! A gente precisa daquilo para viver. Se você tira aquilo, tira a noção de cidadania, a noção de cidade. Daqui a pouco vou chorar aqui. Cidades deveriam ser construídas em torno de teatros, de galerias, que é o que faz viver, o que faz pulsar. A arte no centro da vida social. A obra de arte não tem a função de divertir. A obra de arte tem uma função curativa, civilizatória do homem. Como ser o mesmo depois de ter visto Fedra (tragédia do francês Jean Racine) com Fernanda? Como ser o mesmo depois de Graciliano Ramos, meu amigo? Como ser o mesmo depois de Glauber (Rocha)? A minha ligação com os artistas não é uma ligação de elogio, de cortesia. É que eu devo a eles a minha vida. Estou lhe falando a verdade. Então, quando se perde a arte, quando se perde a crítica de arte, quando se estabelece um mundo de cortesias, se mata a alma da sociedade. Há zonas em você que você só sente, que só existirão no palco do teatro. Há necessidade de o homem ser mais do que ele mesmo, e isso só a arte dá.

Falando em vida, o senhor pensa na velhice?

Penso (pausa). O tempo, na mitologia grega, é Cronos. Cronos devora seus filhos, distrai seus filhos para poder devorá-los. Mas existe paralelo a Cronos a ideia de Cairós. Cronos dá a ideia de cronologia, onde o tempo corrói. Mas eu acredito no Cairós, na eternidade do tempo. Acredito que nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Nós não somos coisas que têm prazo de validade. Estou bem. A vida é que é problemática, não é a velhice.

Como observa a vulgarização do corpo?

Acho que o capitalismo é assim. A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Existe uma perversidade sem parar. Considero que o que se está fazendo aí não é música, não é arte. Citando Denise Stoklos, nem tudo que acontece nos palcos é teatro. Mas esse tipo de indignidade, a história se incumbirá de derrubar. Porque é indignidade transformar as pessoas no que há de pior. Estamos preparados para lidar com tanta informação que se oferece? Não é a espada que mata, mas a mão que a segura. Isso quem diz são os orientais. O problema é meu uso da tecnologia. A gente tem que repensar o mundo, nossas escolhas. Eu nem sei se é verdade, mas diz-se que dois meses por ano os paulistas passam parados no carro no engarrafamento. Aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer: será que existe vida antes da morte?

Umberto Eco disse, em entrevista, que há um risco em transferir o conhecimento do homem para o computador.

Estamos muito deslumbrados com tudo isso. Precisamos ter um pouco de calma. Acho que o homem vai saber manejar essas coisas. Eu confio, sou patologicamente otimista com relação ao destino. É uma constatação histórica. Acredito na força do sonho de liberdade do homem. A gente pode criar um tempo novo.

Tanto otimismo não é contraditório no Brasil?

Eu entendo isso, não só entendo como concordo, e é por isso que eu acredito. Milton Santos dizia: “Confio nos de baixo”. Acredito que existe uma força incandescente que está dentro da terra e dos de baixo. Eu creio que existe neste meu otimismo uma constatação de algo no ar, onde as rupturas já estão acontecendo com os de baixo. Eles têm uma prática civilizatória de solidariedade que está acontecendo agora, extremamente revolucionária e nós não temos sensores para perceber isso. Claro que estamos vivendo uma descrença nas instituições políticas e religiosas, mas eu me nego a crer, como Sartre diria, que o homem é uma paixão inútil. Existe sim a capacidade da esperança e não é o sentimento dos tolos, fracos. Sou a favor do “mesmo fazendo escuro, eu canto, porque o amanhã há de chegar“, como diria Thiago de Mello. O homem tem uma finalidade: é a luta. É a descoberta do trabalho. Então, o que você está me dizendo, existe um país a ser construído. Há um mundo a ser construído, então vamos lá.

adblock ativo