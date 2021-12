Jorge Salomão: "Eu me sinto muito livre na Bahia"

O poeta, ou melhor, como Jorge Salomão prefere se identificar, o agitador, ou ainda, o malabarista, está de volta a Salvador para lançar hoje a antologia 7 em 1 (Gryphus, 252p.) em que estão reunidos seus sete livros: Mosaical, O Olho do Tempo, Campo da Amerika, Sonoro, A Estrada do Pensamento, Conversa de Mosquito e Alguns Poemas e + Alguns, publicados originalmente entre 1994 e 2016. Natural de Jequié, como o irmão e poeta Waly Salomão (1943-2003), ele fala nesta entrevista sobre cultura e contracultura e novos projetos, como um CD com regravação de suas músicas. "Eu danço, canto, rebolo, assino livro, a vida é isso, espalhar flores, mistérios, espalhar o possível, espalhar coisas boas, muito amor no meio disso tudo, porque frente a tanto desastre que a gente está vendo ultimamente num país maravilhoso, se você der chances eles chegam, lhe pegam pelo braço e começam a falar horrores. Eu digo logo: tire a mão de mim, eu sou filho de Oxóssi com Oxalá". O lançamento de 7 em 1 acontece a partir das 17h, no Velho Espanha Bar e Cultura (Barris), com direito a conversa, leitura de poemas e, claro, ele vai dançar, rebolar, assinar livros, espalhar flores e mistérios.

Assim que você chegou a Salvador, quando marcamos a entrevista, você estava eufórico com a cidade. O que foi que houve?

Toda vez que venho a Salvador, vários dias antes eu nem consigo dormir. É uma excitação que vai me tomando e toda vez que chego é como se fosse um renascimento. Eu gosto de Salvador, gosto dessa mistura forte que tem na cidade, do jeito geral das pessoas falarem, sons variados em todos os lugares. Eu estava ali tomando um café e caí na risada porque passou uma mulher dizendo “eu vendo sabonete pra tirar chulé”. Isso não existe em lugar nenhum do mundo! É extraordinariamente belo, erótico, é tudo, o melhor do melhor, e isso é o tempo todo. É tanta situação agradável, mistura de conceitos e informações sem delimitar coisas. Eu me sinto muito livre na Bahia.

Você é um dos personagens marcantes da contracultura brasileira. O que pensa sobre o que estamos passando no campo da cultura?

É uma situação deprimente tudo isso para quem viveu tantas histórias. Tenho 73 anos, vivi a ditadura, fui preso, Waly foi preso, mas continuamos a fazer trabalhos. Então, isso nos põe com vontade de nunca parar. Eu não consigo parar, passo noites e dias pensando, ando quilômetros pensando. Eles estão errados e nós vamos conseguir. É isso que eu espalho o tempo todo no meu trabalho incentivando os outros. Eu sou, na verdade, além de ter um trabalho meu, um incentivador do trabalho alheio. As pessoas me mostram pinturas, desenhos, poemas, etc e tal, e acho que esse é um bom caminho para a gente não deixar as raízes fascistas se expandirem. Sou um agitador, essa que é a palavra certa. Dizem que sou poeta, não sou poeta, sou malabarista e também agitador. Gosto de espalhar coisas.

Era possivel imaginar tanto conservadorismo de volta?

Não. Jamais imaginaria. Na verdade, durante a ditadura éramos jovens e o jovem não tem mesmo um pensamento limitativo, ele vai, vai, vai. Pular a cerca é um negócio bonito, desafiar é espetacular. Depois fui para os Estados Unidos e aprendi muita coisa morando em Nova York por oito anos [de 1977 a 1984]. Conheci todo tipo de gente e fiz todo tipo e trabalho, desde carregar caixa de tomate, pintar apartamentos, ao mesmo tempo ia em exposições de Andy Warhol. Troquei ideia com Allen Ginsberg numa conferência dele, com John Cage, e toda essa mistura que quando fui para Nova York me favoreceu, porque lá eu tinha um campo de fazer dinheiro. Por exemplo, eu fiz muita mudança. No final do dia eram 150 dólares, era excelente. Hoje esse valor não é nada, mas naquela época era um bom dinheiro, dava para viver toda a parte cultural. Isso me possibilitou uma coisa bonita, porque tudo que eu pensava em termos de liberdade, quando cheguei em Nova York fui tomado por uma respiração totalmente diferente, uma respiração forte, do possível, eu fiquei diferente. Tudo que em mim que estava guardado explodiu. Foi muito bacana isso.

Você estava mais próximo de quem por lá?

Hélio Oiticica [1937-1980]. Eu era casado na época com Sonia Miranda, uma videomaker, mãe do meu filho João, que fez a capa deste meu livro. Hélio já estava morando há muito tempo lá e já não aguentava mais. Ficava chateado com tudo. Ele já não aguentava o inverno, já não aguentava os próprios vícios, as próprias tumbas que ele foi criando. E eu adorava aquilo tudo. Um dia ele virou e disse: “Eu fico olhando vocês, vocês querem ver tudo, é interessante essa vontade”. E eu dizia: “É isso que você precisa restaurar em você, a vontade”. Um belo dia ele ligou e disse que estava pensando em voltar para o Rio. Eu disse: “Acho excelente”.

Como se sentiu em relação à reunião de seus livros com a coletânea 7 em 1?

Para mim, foi um susto este ano. Porque estou com dois livros prontos de prosa poética: Campo minado de flores e Panakum, e o livro do Waly, que escrevi sobre meu irmão, um retrato poético das nossas intimidades. Mas pensei: no momento atual não vai ser interessante lançar um livro inédito, porque estou achando que as pessoas estão olhando tudo como se fosse um vácuo que vai passando, um vento que não tem âncora. Então, por que não fazer os meus livros que estão fora de circulação? O problemático, para mim, foi ler aquilo tudo, tinha horas que eu dizia: meu Deus, como é que eu escrevi tanta maluquice? Campo da Amerika, por exemplo, que é um livro que adoro, estou louco que alguém nos Estados Unidos se interesse. Para mim, foi denso reler aquilo tudo para fazer revisão, mas aos poucos fui tomando aquela coragem de continuar, de fazer, de trabalhar, que isso graças a Deus tenho muito forte em mim.

O livro sobre Waly seria lançado em 2013, nos 10 anos da morte do seu irmão. O que houve?

Esse livro já comecei a trabalhar há um tempo, mas com essas confusões todas brasileiras... Vou lhe contar uma história: tenho 70 músicas gravadas, se você soubesse o que estou recebendo de direitos autorais é uma vergonha, dá pra chupar três picolés. Então, eu escrevia e começou a ficar numa caixa. Agora, estou mais animado com tudo isso porque estou fazendo um trabalho muito interessante em São Paulo: um disco pelo Selo Sesc com minhas composições. Entre as músicas gravadas eu escolhi 10 e tem quatro inéditas.

Como está sendo?

Tem Noite, gravada por Zizi Possi e agora é cantada por Renato Braz; Pseudo blues, que Marina Lima gravou no Virgem e está lindo com a Monica Salmaso; Comendo Vidro, gravada pelo Barão, agora com Zeca Baleiro. E convidei o filho de Cássia Eller, Chico, para uma música inédita que fiz com Laura Finocchiaro. Chorei no dia da gravação. Tem Jussara Silveira, Áurea Martins, Wanderléa. São coisas que acontecem na vida da gente, vão brotando coisas. Talvez pelo meu jeito de ser, talvez por abrir meu coração de um jeito largo e nunca definitivo, porque o definitivo é um éter, as coisas aparecem, elas somem, elas vêm, elas se recriam, elas se reciclam, elas vão e voltam e crescem e desaparecem e crescem outras.

E o que sente diante dessas “confusões brasileiras”? Gosto das coisas brasileiras.

O que eu não gosto no Brasil é essa estupidez gerada nos últimos anos, estupidez racista, estupidez homofóbica, estupidez contra a mulher, isso eu não admito, até pela minha formação cultural eu não posso admitir isso. Fiz ciências sociais e filosofia aqui na Bahia, e fui do Colégio Estadual Central. Cheguei em Salvador franzino, magrinho. Fiz muito teatro em Salvador, tinha 17 anos, fui assistente de direção de Morte e vida severina , do Luiz Carlos Maciel. Tinha um grupinho com o João Jorge Amado e outros, não tínhamos dinheiro, mas peguei um texto do Joaquim Manuel de Macedo, O macaco da vizinha, inseri música dos Beatles, dos Stones, ficou um mês em cartaz. No ano seguinte, a atriz Yumara Rodrigues me convidou para dirigir A boa alma de Setsuan, de Brecht, e fui dirigir com 17 para 18 anos 30 atores. Era maio de 68, imagina! Eu estava em Salvador mas ia sempre ao Rio, passear. Quando veio o AI-5 ainda era estudante da Faculdade de Filosofia. O Waly estava indo para o Rio e eu pensei: vou cair fora porque senão eu vou dançar aqui.

Ficou lá de vez?

Voltei em 69, dirigi shows contra a censura e em 1970 fui embora para o Rio, que estava muito conflituado naquela época. Eu ia e voltava para são Paulo quase toda semana, com a mala, ia e voltava, ia e voltava, aquela coisa de jovem desesperado. Tinha um grupo de jovens atores remanescentes de alguns grupos e a gente entrava nos restaurantes, fazia happenings e era uma época muito densa, louca, tomei muito LSD, mas não com esse grupo. Acontece que algumas pessoas desse grupo passaram a vender LSD e venderam por acaso a um policial. A gente se reunia num quarto no fundo do Teatro Oficina, que não era igual a hoje, era muito vagabundo. Nisso, um dia quando chego para o ensaio e entro tomei um bofetão de um policial e caí longe. Caímos no pau, ficamos uma semana presos. Aí fui para o Rio de vez. O Waly veio me tirar, porque eu já tinha tirado o Waly antes. E aproveitando aqueles fluxos de 1970 para 71 começaram a surgir coisas: Waly foi dirigir Gal a todo vapor, depois eu fiz no mesmo teatro Luiz Gonzaga volta pra curtir. A gente não tinha dinheiro nenhum, a gente vivia do acaso e o acaso era sempre maravilhoso. Se não tinha o que comer, de uma hora para outra aparecia. Se não tinha casa, de uma hora para outra aparecia. São acontecimentos que só enriquecem a vida da gente, sabe por que? Porque não era reativo, era a vontade de ir e fazer coisas, trabalhar.

Do que costuma lembrar sobre Waly?

Sempre fomos muito unidos, desde crianças. Ele era muito calado, e eu era muito afoito quando era mais novo. Nós fizemos tanta coisa, clube filatélico de Jequié, a gente envolvia os amigos, fazíamos teatro lá em casa. Tínhamos combinado de mudarmos nossos nomes para Waly Suleiman e Jorge Suleiman e íamos inventar uns livros, mas Waly foi embora. Ele era muito mais polêmico do que eu. Eu sou polêmico, mas no sentido mais de jogar água benta, de pegar um vasinho ali no Bonfim. Ele tinha um lado estraçalhador muito forte, muito bonito, mas até hoje não vi ninguém chegar perto de mim para falar mal de Waly. Tem até chatos que chegam e dizem ‘eu adorava Waly’, aí eu passo um raio-x e vejo que Waly jamais gostaria daquela pessoa. Mas é engraçado tudo isso. Por que o que é a vida? A vida é mágica, a gente não entende o que é vida, o que é morte, o que é tempo, a única coisa que a gente entende e pode incentivar é trabalhar, fazer coisas, espalhar luzes. É tudo igual um éter. Quanta gente a gente está conversando e depois sabe: fulano caiu morto para trás. Isso é uma coisa que nós, criadores, entendemos. Trabalho 24 horas por dia, durmo com papel e caneta junto de mim. Acho que é isso.

Depois de Jequié, Salvador, Rio, São Paulo, Nova York, considera voltar para cá?

Olha, a questão de morar num lugar ou noutro é que na minha vida inteira trabalhei muito, mas trabalhei e não construí nada no chamado físico e econômico. Então, eu não tenho propriedade, dados, âncoras fortes, mas estou apaixonado por Salvador nestes dias novamente, me ensinando a reviver, e gostaria de deixar claro que gostaria de voltar a dirigir teatro e se alguém tiver uma proposta eu estou junto aqui em Salvador para trabalhar. Porque minhas vontades não são vontades parecendo um paralelepípedo, minhas vontades são vontades eróticas, são dinamizadoras. Sou tomado por ímpetos dionisíacos e nunca vou trair esse espírito.

