Jogos de Poder

Em fevereiro, os membros da comissão especial destinada a discutir uma reforma política para o país produziram algo difícil de ver em sessões no Congresso: silêncio. Alocados no Anexo 2 da Câmara dos Deputados, parlamentares de 26 partidos inauguraram as atividades do ano falando em “prazos”, “ordem” e “futuro do povo”. O presidente da comissão, Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), expôs a necessidade de celeridade, já que “o Brasil espera uma resposta”. “Uma grande cena”, observou o cientista político Jorge Cruz, sentado em seu apartamento, no bairro do Rio Vermelho, ao ver as imagens transmitidas pela TV Câmara. “É o mundo da política real”.

Há cerca de quinze anos, em sua tese de doutorado pela Ufba, Cruz escreveu: “A reforma política é o cerne do pensamento político brasileiro”. Uma assertiva sobre como nosso Congresso trata as mudanças nas regras que definem o jogo democrático. Desde 1997, o país passou por 11 reformas em dez ciclos eleitorais. O inédito, nas discussões atuais, parece ser a agilidade com que o processo se desenha.

No fim de abril, a comissão especial que discute o tema apresentará propostas de lei que, se aprovadas pelo Congresso até o início de outubro deste ano, já valem para 2018. “Junte a proibição de doações de empresas para campanhas e a Operação Lava Jato e temos a explicação para essa vontade por uma reforma”, diz Cruz. “Com pouco dinheiro e com a polícia batendo à porta, é justo querer uma mudança. Mas o que está em pauta é se a reforma que os políticos querem é a que o país precisa”.

Nas sessões da comissão e nos corredores da Câmara, uma alternativa ao atual modelo de votação ganha estímulo: a lista fechada. Em resumo, pela proposta, o eleitor não mais votaria em pessoas para vereadores e deputados estadual e federal, mas sim em partidos, que teriam uma lista, pré-ordenada e pública, com seus candidatos. Se hoje são eleitos os candidatos que, dentro do partido ou coligação, tiverem mais votos, no voto em lista fechada, se o partido conseguir votação para, por exemplo, preencher duas cadeiras da Câmara, entram os dois primeiros da lista, cuja ordem já estava definida.

“Se permanecer da forma como está, com cada candidato fazendo uma campanha, o custo fica insustentável. E qual é o sistema que mais barateia as campanhas? A lista fechada”, diz Lúcio Vieira Lima, repetindo um discurso que, em diferentes graus, foi adotado nas últimas semanas por figurões da política nacional – Rodrigo Maia (presidente da Câmara – DEM-RJ), Eunício Oliveira (presidente do Senado – PMDB-CE), Gilmar Mendes (presidente do Tribunal Superior Eleitoral). “A reforma política tem que ser feita pensando no futuro. E o voto em lista já está sendo falado há muito tempo”.

De fato, o sistema em lista fechada já é habitual em conversas no Congresso. Quando entrou em teste, no entanto, numa votação no plenário da Câmara, em 2015, foi reprovado – 402 votos pela rejeição e 21 pela aprovação. Na ocasião, as doações empresariais não tinham sido proibidas e a Lava Jato era infante.

Hoje, com mais estofo, a proposta segue sem consenso. Parlamentares argumentam que nomes que desejassem ascender na carreira teriam de se dedicar mais à burocracia interna dos partidos do que aos eleitores. Fora do Congresso, os argumentos contrários têm raízes mais éticas: em tempos de profundo descrédito em relação à classe política, a lista fechada poderia beneficiar a impunidade, elevando a mandatos nomes investigados e com altos índices de rejeição.

De acordo com estudo do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Jairo Nicolau, apresentado no final de março na Câmara dos Deputados, o modelo é adotado em 29 países, entre eles Espanha, Portugal, Israel, Turquia, África do Sul, Argentina e Uruguai. Em todos, argumentos prós e contras ao modelo podem ser colhidos.

“As distorções atribuídas à lista fechada já acontecem no atual sistema”, disse em nota enviada à Muito o deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator da comissão especial, que já antecipou o seu voto pela lista fechada. No parecer, que deve ser entregue na próxima semana, ele irá propor à Câmara a aprovação do modelo e a inserção de uma política de cotas para mulheres – para cada três candidatos na lista, um deve ser mulher. “O argumento de que o sistema de lista contribuiria para a impunidade não tem envergadura para vencer o debate. É, na verdade, subestimar a inteligência do eleitor”, explica.

Casa

O que se apresenta como acordo entre os políticos brasileiros é que a última reforma eleitoral, de 2015, foi infeliz. Para as eleições de 2016, adotou-se então um modelo de campanhas curtas. Com as limitações impostas à propaganda eleitoral, suprimida das ruas e concentrada no horário eleitoral gratuito, saíram na frente os candidatos celebridades. Uma vez proibidas as doações empresariais, e na ausência de regulação adequada para o crowdfunding (financiamento coletivo), abriu-se espaço para nomes que não apenas já eram bastante conhecidos (prescindindo da propaganda) como também possuíam fontes próprias de financiamento. Não sem motivo, o símbolo maior desse perfil (João Doria-PSDB) foi eleito em primeiro turno em São Paulo, fenômeno que, em maior ou menor grau, acabou repetindo-se em diversas cidades.

As mudanças recentes, contudo, pouco ou nada fizeram para amenizar a sensação de falta de representatividade. O famoso mote “não me representa”, que é ouvido desde as manifestações de 2013, segue ainda reverberando. “Pode ser um consolo reconhecer que o fenômeno não é apenas brasileiro”, diz o professor belga Frédéric Bouhon, da Universidade de Liège, que esteve no Brasil, no mês passado, para participar do Seminário Internacional sobre Sistemas Eleitorais, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. “Em praticamente todas as democracias se percebe um esgotamento dos modelos que se firmaram ao longo das últimas décadas. A reforma é acompanhada por um desejo popular forte, como de fosse uma solução mágica. A verdade é que podemos construir puxadinhos numa casa, piorando a planta original, e ainda assim chamar isso de reforma”.

A atual “casa” do sistema eleitoral brasileiro tem um pilar chamado “voto proporcional”. Uma alcunha para dizer que cada voto conta, ao mesmo tempo, para o candidato e para o partido/coligação. Se um eleitor votar no candidato X e ele não for eleito, por exemplo, o voto não será simplesmente descartado: ele pode ajudar a eleger outros candidatos do mesmo partido ou da mesma coligação.

Trata-se de um sistema que, teoricamente, permite maior representação das minorias, mas que, na prática, tem suas fissuras. Uma delas é a possibilidade de que os partidos pequenos invistam nos chamados “puxadores de votos”. Figuras como Tiririca (PR-SP), que recebem uma votação estrondosa e acabam elegendo outros candidatos da coligação. Em 2010, quando concorreu pela primeira vez, o ex-humorista recebeu mais de um milhão de votos. Idealmente, seus eleitores estavam protestando contra o “sistema”. Mas o partido de Tiririca estava coligado ao PT, e os votos dele contribuíram para a eleição, entre outros, do petista José Genoíno, posteriormente condenado no mensalão.

Modelos

Além do sistema de votação em lista, outros modelos circulam entre parlamentares, como o distrital e o distrital misto. Mas não de forma coesa. Em 2015, Michel Temer e o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha encamparam nova versão, o distritão. No modelo, cada estado seria considerado um grande distrito e seriam eleitos os candidatos mais votados, acabando com o voto proporcional. Em plenário, a proposta foi rejeitada por 267 votos a 210. Uma votação bem mais apertada do que a que refutou a lista fechada.

“Com o distritão, os partidos seriam mais seletivos quanto ao número de candidatos. Isso levaria à redução dos custos de campanha e do número de partidos”, diz o deputado Benito Gama (PDB-BA), que defende a implantação para 2018 e a lista fechada como uma alternativa a médio prazo. A posição que defende, ele reconhece, é minoria dentro da Comissão Especial da Reforma Política. “Há um consenso, dentro da comissão, em torno da lista fechada. Mas minha impressão é que não será fácil aprovar em plenário. Há uma reação forte do baixo clero, dos partidos médios e pequenos. Há muitos políticos contrários porque eles temem o lugar em que vão ficar na lista”.

Em 1996, o livro O próximo passo: uma alternativa prática ao neoliberalismo, escrito por Ciro Gomes (PTB) e pelo filósofo Roberto Mangabeira Unger, já trazia como alternativa o voto em lista fechada. Os seus autores, no entanto, acrescentaram um fator imprescindível para a viabilidade da proposta: a construção das listas de cada partido deveria ser aberta, feita pelo cidadão filiado à sigla. Modelo que se assemelha ao processo de escolha dos candidatos nos EUA.

“Em momentos de aguda crise, a única saída duradoura é chamar o poder instituinte da República, que é o povo, para se manifestar. Uma reforma política digna desse nome e que possa significar a superação da crise que vivemos não pode ser realizada por um Congresso com tantos membros fugindo da polícia ou com medo de que ela possa bater à porta”, diz Ciro Gomes. “Tudo que se fizer lá – acelerando um tema que estava adormecido, como a lista fechada – soa como uma medida de autoproteção. Uma ideia em tese correta fica maculada e questionável”.

Dinheiro

Não é apenas a forma de o cidadão votar que o Congresso discute neste momento. Ponto sensível no debate, o financiamento de campanhas é classificado por parlamentares como uma questão de sobrevivência. No debate atual, ganha corpo a ideia do financiamento público, com a destinação de recursos governamentais aos partidos.

As verbas, no caso do financiamento público, seriam somadas às quantias já derramadas nos partidos pelo fundo partidário, mecanismo criado durante a ditadura, em 1965, para custear despesas básicas de funcionamento das legendas. Em 2016, o governo brasileiro, via fundo partidário, gastou R$ 819 milhões para custear o funcionamento dos partidos.

Todas as legendas com registro no TSE têm direito a uma fatia do fundo partidário. Do total, 5% são distribuídos igualmente entre os atuais 35 partidos. Os outros 95% são repartidos de acordo com o número de votos recebidos na eleição para deputado federal. Na prática, o valor que os partidos recebem é ainda maior. Isso acontece porque multas cobradas pela Justiça Eleitoral são incorporadas e redistribuídas.

“O financiamento público é excelente opção, mas não há por que criar um novo mecanismo”, diz o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ). “O dinheiro já existe e vem do fundo partidário. Os políticos precisam se adequar à nova realidade. Não adianta querer fazer campanha de R$ 15 milhões porque o modelo não comporta mais. Vimos isso na campanha de vereadores, que ficaram mais baratas. Temos que nos reinventar, achar outra forma de atuar nesse mundo onde não existe o dinheiro fácil das empresas”.

Há duas semanas, numa fala no Seminário Internacional sobre Sistemas Eleitorais, o diretor da Fundação de Análise e Estudos Sociais, o espanhol Javier Zarzalejos, dirigiu-se aos parlamentares brasileiros e foi além: “Os partidos terão que pedir dinheiro às pessoas. Se elas gostarem de determinado partido, vão querer que ele sobreviva. Quando mais gente se mobilizar, mais força financeira terá o candidato. A arrecadação se converterá em construção de comunidades. Política vai ter que ser feita assim no Brasil”.

Preço

Desde a Grécia Antiga, a democracia implica igualdade política. Mas o sistema representativo fraciona a população em um pequeno grupo de tomadores de decisões e uma multidão de governados, cuja influência sobre as decisões, na maioria dos casos, é pequena. Nas últimas décadas, tem se difundido a percepção de que a representação política se encontra diante de uma grave crise.

“Não há dúvida sobre a necessidade de aprimorar o sistema de representação. Mas a dificuldade de um debate desses, no Brasil, é que se começa sem diagnosticar sequer o que está errado. Numa analogia médica, é como buscar a cura sem a avaliação completa do quadro. E aí entram os paliativos”, diz o cientista político Jorge Cruz.

Numa das sessões que preside na comissão especial, o deputado Lúcio Vieira Lima iniciou os trabalhos com um alerta: “Ou uma reforma acontece ou vai ficar inviável fazer política no Brasil”. Horas depois, ampliou o raciocínio à Muito. “Sabemos o que não queremos, mas não sabemos o que queremos. Todo brasileiro tem uma reforma na cabeça, mas apenas uma será eleita. A democracia tem um preço”, disse, sem esclarecer quem, ao fim, ficará com a conta.

