João Falcão: "Estamos vivendo um momento muito maluco"

Quem chega à varanda do apartamento do diretor, roteirista e compositor João Falcão e vê a paisagem entende que não foi difícil ele se mudar para Salvador, há um ano. Mas o cara que foi responsável pela ida de Wagner Moura, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta para o Rio, com a peça A Máquina, em 2000, declara que ficou muito mais entusiasmado com as pessoas e com o teatro baiano do que com as belezas naturais da capital. Em preparação para a estreia em janeiro da peça Que Deus sou eu, em que aborda autoconhecimento, moral e a preparação de um guerreiro para um confronto inevitável, Falcão conversou com o A TARDE e falou sobre a decisão de se instalar aqui, em meio ao crescimento do fundamentalismo no Sudeste e de continuar a fazer teatro, como uma arma de guerra.

Normalmente, os artistas daqui vão para o Sudeste. Por que você decidiu vir morar em Salvador?

Eu cheguei em novembro do ano passado. E está começando tudo de novo. As maritacas (aves como papagaios e periquitos) estão voltando, é um ciclo. É, um ano… eu sou de Recife, que tem uma temperatura parecida. Não só em termos de clima, mas as pessoas também. Eu gosto muito das pessoas daqui. Salvador tem uma natureza exuberante, mas as pessoas é que me encantaram mesmo. Os artistas, os artistas de teatro. O teatro. Salvador é o lugar onde eu sinto que o teatro está mais vivo. Não sei por que, talvez... estou falando, viu?

Sim, estou gravando.

Eu penso muito nisso, porque é tão interessante fazer teatro aqui. Funciona de um jeito muito artístico ainda. Tem a Ufba, a Escola de Teatro da Ufba é um marco. Tem o Castro Alves, que eu fui visitar um dia, aquele espaço enorme, aquelas oficinas. Salas de ensaio, orquestra sinfônica, balé. O que eu gosto mesmo de fazer é teatro. Já fiz muita televisão, cinema, escrevendo e dirigindo, trilhas sonoras, gosto muito de música... e Salvador me pegou muito por aí. Vim para fazer uma peça [Sonho de uma noite de verão na Bahia], fiquei muito encantado com os artistas. Fizemos outra temporada, a peça conquistou muito apoio, fui muito bem recebido e conheci vários atores. E a gente tem planos. É muito bom isso aqui. Está nas mãos dos artistas. A parte boa do teatro é artesanal, fraternal. Nesse tempo que a gente está vivendo, de tanta separação, de cada um faz o seu, o teatro tem essa coisa colaborativa.

Hoje em dia, a cultura está ruim em todo lugar. Está difícil pra todo mundo. E aqui na Bahia não é diferente Hoje em dia, a cultura está ruim em todo lugar. Está difícil pra todo mundo. E aqui na Bahia não é diferente

O que tem visto de teatro em Salvador que lhe agrada?

Vi alguns espetáculos no Vila Velha, o Vila Vox, espetáculos de rua. Ano passado vi Egotrip, de João Sanches; outro espetáculo, Chorume, de João com Mariana (Moreno) e Evelin Buchegger, muitas peças no Sesc, na Casa do Comércio, o monólogo de Vinícius Bustani, Criança viada.

Você falou que aqui o teatro está nas mãos dos artistas, mas de alguma forma foi responsável por levar para o Rio Wagner Moura, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta, que trabalharam com você em A Máquina. Desconsiderando quem quer fazer TV, você acha que é possível viver do teatro em Salvador?

Eu quero acreditar que sim. Minha militância é essa. Eu já vivi de teatro no Rio de Janeiro, até em Recife, em algum momento também. Hoje em dia, a cultura está ruim em todo lugar. Está difícil pra todo mundo. E aqui na Bahia não é diferente, está muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas se a gente não fizer, não acreditar, não peitar essa parada, a gente vai ficar inerte. O teatro é para quem gosta mesmo, e acho que é um jogo incrível que as pessoas podem descobrir que elas gostam. Tem uma coisa que eu escutei uma vez de um cara de televisão: meu interesse não é fazer o que o público gosta, é fazer o que o público não sabe que gosta. As pessoas gostam de esportes, de jogo. O teatro é um jogo muito legal porque, além da habilidade das pessoas, envolve filosofia, música, poesia, dança e tantas outras coisas. E ainda é ao vivo.

Seu novo espetáculo, Que Deus sou eu, trata de questões morais e religiosas. Como vê o peso que a religião começa a ter na sociedade? Isso o está preocupando?

Me preocupa, porque normalmente a religião atinge em massa as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. Isso já é um sintoma preocupante. Essas pessoas se interessarem tanto é muita necessidade também. Principalmente o fundamentalismo. A religião geralmente é pacífica e o fundamentalismo é violento. Guerras em nome da fé. Batalhas em nome de crenças, violência, ódio, isso é muito preocupante. Há livros religiosos muito importantes que pregam a elevação do espírito humano, mas normalmente o que acontece com esses fenômenos são deturpações de filosofias contrárias ao que o livro prega. Intolerância e agressividade. Falta de empatia com o ser humano.

O elenco de pessoas (no governo) eu não sei como eles conseguem todo dia ter uma pessoa mais absurda, um campeonato de patetice e de nonsense. O elenco de pessoas (no governo) eu não sei como eles conseguem todo dia ter uma pessoa mais absurda, um campeonato de patetice e de nonsense.

Você morava no Rio de Janeiro, que tem um prefeito que é pastor evangélico, o estado tem um governador também ligado a igrejas e outras autoridades importantes vinculadas a setores conservadores. Esse peso da religião, que nesse momento parece maior no Sudeste, o afasta do Rio também?

Sim. Claro que isso não significa sair do país pelo fato de o país ser governado por uma piada, uma coisa doente mental. E como é que a gente deixou chegar a esse ponto. O elenco de pessoas (no governo) eu não sei como eles conseguem todo dia ter uma pessoa mais absurda, um campeonato de patetice e de nonsense. Mas no Rio de Janeiro é um pouco demais, porque é um local onde o crime gerou tantas pessoas que estão no poder. As pessoas são intimamente associadas a uma coisa que é muito estranha, a violência na cidade. Acho que Rio e São Paulo ainda sentem mais o desastre cultural que estamos passando. Porque também são cidades que sempre tiveram mais privilégios no campo da cultura. Um centro gerador de cinema e de teatro. E você sente isso tão presente porque foi muito rápido o que aconteceu.

E essa coisa do discurso do ódio? A gente teve essa semana a morte de nove jovens em Paraisópolis numa ação da polícia, e tem essa percepção por parte da sociedade de que é normal, que a polícia estava fazendo o seu papel e que os meninos eram um outro nível de pessoas...

É, que não merecem viver. A normalização da bestialidade, isso também aconteceu aqui numa casa noturna na Carlos Gomes [ataque ao bar LGBTQ+ Caras e Bocas e tentativa de ataque ao Âncora do Marujo, também LGBTQ+]. E aí há uma não preocupação das pessoas com essa violência, pelo contrário, acaba que a sociedade vai virando um pouco a cara do Estado. As pessoas apoiam. As leis que eles estão tentando fazer exatamente para que isso não seja oh, uma coisa estranha, fora do padrão. Eles brigam para ter licença para matar aqueles que eles acham que não estão... normalmente as pessoas mais humildes, os negros e por aí vai, mulheres que são vulneráveis também. Mulheres negras, então, nem se fala. É uma barbaridade quase que legalizada. Há um grande perigo de isso se normalizar. A gente tem que se chocar, que se escandalizar. Mas parece que a tática é fazer o maior número possível de barbaridades para que você não tenha tempo de focar em nenhuma. Estamos vivendo um momento muito maluco, muito maluco. Se algum de nós, que escrevemos ficção, autores de teatro, televisão ou cinema escrevesse algo assim, não passaria, pela imponderabilidade. Não dá para imaginar que pessoas que cresceram com a gente pensam coisas absurdas. Não só pensam, como defendem, desejam morte, extermínio. É muito triste, mas, assim, é fazer. Eu poderia dizer: ah, teatro, acabou, ninguém vai, ninguém quer. Fazer teatro, fazer coisas que você acredita que são o oposto disso. Que falam de sensibilidade, de humanidade. Fazer qualquer coisa assim é um ato revolucionário.

É uma barbaridade quase que legalizada. Há um grande perigo de isso se normalizar. A gente tem que se chocar É uma barbaridade quase que legalizada. Há um grande perigo de isso se normalizar. A gente tem que se chocar

E como você lida com essa questão política no elenco? O fato de um ator defender determinada posição influencia o trabalho? Você deve ter se chocado muito com alguns colegas. Como você está lidando no ambiente criativo com a polarização da sociedade?

Eu não consigo conviver. Tenho muita dificuldade em separar caráter de talento. Arte, principalmente teatro, que é uma coisa mais artesanal, uma ação entre amigos, tem que ser com quem você possa conviver. Algumas coisas são inegociáveis. Eu não consigo conciliar. Ah, é um excelente ator, mas quer que mate as pessoas... Já me afastei de algumas pessoas. Mas, naturalmente, você vai se chegando com as pessoas... eu tenho muita tolerância, mas eu não gosto de ficar perto. (risos). Eu não quero matar, mas eu não quero chegar perto. Sei lá, por enquanto (risos).

Você vai trabalhar de novo com Daniel Farias, de Sonho de uma noite de verão na Bahia, e escolheu também Leonardo Villa. Como descobriu esses jovens atores?

Quando eu chamei o elenco para fazer Sonho não foi muita gente, metade já era da companhia, do Coletivo Quatro. Eu escolhi mais umas oito pessoas. Era muita gente. Gente que passou pelas oficinas e que fizemos audições. Nesse processo todo, eu conheci pessoas que não entraram no Sonho, mas com quem eu gostaria de trabalhar. Leandro é um deles. Ele não entrou no Sonho porque estava filmando em Recife na época. Aí eu fiz uma leitura de Pequenino grão de areia. Nessa peça eu quis só chamar quem eu não tinha conhecido. Só esse elenco das pessoas que não fizeram tem Aicha (Marques), Evelin (Buchegger), Leandro (Villa), Talis (Castro), Fernanda Silva, Vinicius Bustani, Lucas Sicupira, e eu chamei todas essas pessoas. Aí a gente fez a leitura na Flipelô. Eu fiquei querendo trabalhar com essas pessoas algum dia. Quando a gente foi fazer a segunda temporada de Sonho, algumas pessoas não puderam fazer. E aí eu aproveitei e chamei a Evelin, o Leandro, e também Mariana Borges e tudo o mais. Eles são excelentes, são atores de um nível lá em cima. E eu gostaria de fazer mais coisas para trabalhar com mais gente ainda.

Você tem contrato com a Globo e estava produzindo conteúdo para o canal Arte 1. Tem novidades à vista?

Faz um tempo que trabalho para a Globo com obras certas, sabe? Vou fazer uma série, aí passo seis meses escrevendo. Existe isso de fazer teatro, TV, cinema, sem ser empregado de uma produtora ou emissora. eu acho bom assim. A gente está conversando algumas coisas para TV e cinema com a Globo e a Globo Filmes.

adblock ativo