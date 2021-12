O avião colide contra o prédio mais alto do mundo às 8h46. Não é preciso dizer a data. O céu de Nova York naquela manhã ensolarada se enche de fumaça. Numa sala silenciosa, que em nada lembra o terror das horas que se seguiram, o fotógrafo e estudante de filosofia Rafael Silva de Jesus, 27, hoje Rafael Abdul Salam, conta como começou a se aproximar do islamismo, religião que professa há seis anos. "Ouvi falar do Islã de maneira negativa, o professor de história dizia que era uma religião bélica. Fui pesquisar e vi que não tinha nada a ver".

O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. De acordo com estudo da consultoria americana Pew Research Center, divulgado em abril deste ano, a comunidade muçulmana deve alcançar 2,8 bilhões de pessoas até 2050, 30% da população mundial, um crescimento de 73%. O líder religioso do Centro Cultural Islâmico da Bahia, o nigeriano Abdul Ahmad, que coordena as atividades na mesquita desde 1992, diz haver percebido um aumento de cerca de 60% no número de muçulmanos no estado desde 2001.

Hoje, entre idas e vindas para outras cidades, o sheikh contabiliza em torno de 500 seguidores da fé islâmica na Bahia, sendo cerca de 300 em Salvador. "Depois do atentado (às Torres Gêmeas), a mídia começou a divulgar que os responsáveis eram muçulmanos. Muita gente ficou curiosa para entender. Mas o livro dos muçulmanos se chama Alcorão, o livro da paz".

Luana Ribeiro

Islamismo ganha novos adeptos em Salvador

Os olhos do mundo também se voltaram aos muçulmanos com a emergência do grupo radical Estado Islâmico, atuante no Iraque e na Síria e conhecido pelos métodos cruéis. "Essa é uma questão muito delicada. Não para nós - sabemos o que é o Islã e nada disso é o Islã. O islã é paz. O Alcorão diz que matar um ser humano é matar toda a humanidade e que salvar um ser humano é salvar toda a humanidade", argumenta Rafael Abdul Salam.

No caso dele, além de paz, o verbete foi outro: amor. Foi o que fez a mulher de Rafael, a estudante de direito Luciana, converter-se. "Sentia que faltava algo, uma busca interna. Conhecendo ele, a maneira como falava do Islã, sempre tão apaixonado, até hoje me emociona", diz. A história do casal se entrelaça à trajetória que levou à conversão. "Na hora do casamento, o sheikh não pergunta se "você aceita fulano", ele diz "você o ama?".

Fé e poligamia

Para os muçulmanos, o homem é o chefe da família. "Mas não é dono da mulher. É responsabilidade. É defesa. É o recato. É a liderança da família", afirma o vice-presidente do Centro Islâmico, Hassan, que acrescenta que as mulheres devem trabalhar e estudar - a cultura do país é que pode acrescentar interdições. As decisões, segundo o sheikh, têm base no diálogo. "Não tem isso de que o homem é a palavra final". A poligamia, por exemplo, admitida na fé islâmica, não foi aceita pela mulher do líder religioso. "Ela não aceitou, mas há mulheres que aceitam".

Para Rafael e Luciana, é mais fácil se dedicar às obrigações religiosas juntos: cinco orações diárias; a proibição de comer carne de porco; além do jejum do Ramadã, todo nono mês do ano; um período de purificação, caridade, e reforço das orações. Só é permitida uma pequena refeição leve antes da alvorada e outra porção frugal após o pôr-do-sol. Relações sexuais também são vetadas.

Nem tudo, porém, é leite e mel na vida do casal. Por usar o hijab, que oculta os cabelos, pescoço e colo, Luciana enfrentou agressões verbais nas ruas, o que quase culminou em violência física: adolescentes a hostilizaram em um ponto de ônibus, puxaram seu hijab e ameaçaram jogar pedras. Aterrorizada, deixou de usar o hijab na rua, apesar de não ter problemas em cobrir o corpo. "Você faz isso como um ato de adoração a Deus. E é uma proteção, se alguém falar uma coisa na rua, vai ser por causa de sua roupa, e não do seu corpo. Então você está protegida dos olhares".

Além do hijab, as vestes não podem ser justas e devem expor apenas rosto e mãos (ou antebraço). Na praia, ela usa calça de malha e blusa de manga comprida. Na faculdade, o preconceito é mais sutil. "Acho que até fere mais. Embora ninguém agrida, associando você a atos de violência, você é sempre prejulgado. Qualquer coisa que diga é desvalorizada".

Ramadã

Expansiva e risonha, a procuradora do estado Rosana Bittencourt Passos, 42, quebra clichês sobre as muçulmanas. Chegou até o Islã há quatro anos, de forma "bem casual", após conhecer um paquistanês via Facebook. "Virava e mexia ele dizia: 'Se Alá permitir, se Alá quiser'. Eu sou muito curiosa e perguntei qual era a religião dele, ele disse que era muçulmano".

Seu espírito detetivesco a levou a comprar um Alcorão e a frequentar a mesquita. A reversão chegou apenas sete meses depois. "Há muito tempo eu procurava um caminho para minha fé. Tem gente que prescinde da fé para viver, não sente necessidade nenhuma de ter explicações de onde viemos, para onde vamos, essas perguntas que a gente faz e não encontra resposta no campo do científico. Eu não sou assim".

De família ecumênica e formação católica, sem ver muito sentido na noção da trindade, Rosana passou pela Igreja Batista e por um centro espírita kardecista. "Eu acredito em Deus, mas não queria ter uma fé solta". Ela se emociona com a forma de oração muçulmana, mas a escolha foi pautada na razão. "Escolher uma religião tem que ser uma coisa pensada. Você não se arrebata num sábado e faz a conversão".

Uma das questões investigadas foi a posição da mulher. "O primeiro aspecto que me preocupava era que se dizia que no Islã o papel da mulher era de submissão ao homem, tinha esse mito. E eu sendo brasileira, criada em uma cultura ocidental, em que a gente batalha pela igualdade, empoderamento da mulher. Para mim, era necessário o enfrentamento destas questões antes de me decidir".

Mas o mito ruiu logo no começo. "No Ramadã, você chega aqui e encontra mulheres cozinhando, mas vê homens limpando, lavando panelas". Ela não acredita, porém, que seria mais difícil ser muçulmana em um país árabe e de orientação machista. Para Rosana, porém, o uso do hijab é mais difícil. "Era para ser a questão mais simples", diz.

O calor é driblado com o uso de tecidos finos, mas a timidez a faz usar o acessório apenas na mesquita. "A vaidade, sim, é uma coisa que a muçulmana brasileira precisa trabalhar. A gente é orientada a não se deixar envaidecer excessivamente, pela beleza, pela roupa, pelo status, pelo lugar social". No início, apenas o toc-toc-toc de seus saltos ressoavam na mesquita.

O Ramadã foi o grande desafio para a conversão. "Pensava que não podia ser muçulmana, porque não conseguiria passar um mês inteiro jejuando. Isso foi retardando a conversão, até que o Ramadã chegou. Eu ia às aulas de Alcorão, estudava o Islã, estava confortável com a crença, mas desconfortável com o Ramadã".

Mas foi justamente o período de jejum que a fez tomar uma resolução. "Decidi tentar. Passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto. Os primeiros dias mais sofridos, mas meu organismo se acostumou, então pensei: 'Agora é a hora'. Sem precisar derrubar edifícios, a fé muçulmana remove montanhas.

Centro Cultural Islâmico da Bahia

Rua Dom Bosco, 190, Nazaré - (71) 3241-1337

