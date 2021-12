Instantâneos pessoais de uma geração autobiográfica

A primeira câmera fotográfica de Allen Ginsberg (1926 - 1997) foi uma Kodak Retina, comprada de segunda mão em 1953 por 13 dólares, equivalente a pouco mais de 110 dólares atualmente. Ginsberg vivia os últimos resquícios de juventude aos 27 anos, após passar os anos anteriores tentando se formar na Universidade de Columbia e frequentando ocasionalmente o manicômio como paciente. Depois de uma passagem pela Marinha Mercante, para financiar seus estudos, e uma sucessão de empregos sem futuro, o poeta Willian Carlos Williams (1883 - 1963), seu amigo, temia que o jovem brilhante, mas frequentemente deprimido, não vivesse muito mais.

Mas, por trás do rapaz aparentemente fracassado estava um poeta de grande calibre e, já naquela época, determinado a garantir que ele e seus amigos criariam um dos movimentos artísticos mais livres e originais já concebidos. Das minorias marginalizadas dos anos 1950, Ginsberg morreu sendo considerado a voz e consciência de uma geração. A Grey Art Gallery, da Universidade New York (NYU), promove até 6 de abril a exposição Beat Memories - The Photographs of Allen Ginsberg, com as fotografias e papéis pessoais do poeta. A exposição é uma reedição do evento organizado pela National Gallery of Art, em Washington, em 2010. É de lá que vem o acervo e a responsável pela curadoria, Sarah Greenough.

