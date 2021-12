Injustiça brasileira

Na manhã do dia 8 de outubro, Afonso Araújo Oliveira, 67, arrumou seus pertences em duas sacolas plásticas – uma escova de cabelo e outra de dente, um par de sandálias, duas camisas e uma bermuda. Pegou um elevador, atravessou três portas de aço e um pátio, uma saleta e dois corredores, até alcançar um imenso portão azul. Aberta devagar, como que para sussurrar uma novidade, a estrutura metálica descortinou uma existência há muito ansiada. Após nove anos, cinco meses e dez dias, ele estava livre novamente.

“Se eu dedicar uma vida para contar o que passei, não vou narrar tudo”, diz Afonso, homem de fala baixa e curta. Seus últimos momentos no Centro de Observação Penal, no bairro de Mata Escura, em Salvador, estão tão acesos em sua memória como cada um dos dias passados sob uma condenação que nunca o pertenceu. “Fui inocentado e solto. Mas me pergunte se me sinto livre. Todo mundo pensa que sair do presídio é só fechar uma grade. Não é”.

A prisão de Afonso começou numa noite de agosto de 2007, quando seu enteado, um bebê de nove meses, apresentou dificuldades para respirar. Sozinho na casa da esposa, que conhecera grávida, rumou para o hospital mais próximo. O falecimento da criança, em decorrência de lesões cerebrais, seria atestado horas depois. Assim como a culpa por aquela morte.

Homicídio qualificado é o que se lê no processo que tem o nome de Afonso gravado na capa. Um calhamaço que, visto agora e com o distanciamento dos fatos, é um acúmulo de pontas soltas, alinhavadas na tese de um crime brutal cometido por um padrasto que esmurrou a cabeça do enteado durante as duas semanas em que a mãe esteve viajando a trabalho. Como homicida, Afonso foi encarado por policiais, promotores e juízes, até que a Defensoria Pública colocasse lupas no caso, seis anos após a condenação.

Segundo a acusação, os ferimentos que levaram à morte do bebê teriam ocorrido num período de até poucos dias antes da entrada no hospital, mas um especialista contratado pelo próprio Estado à época da investigação, para fazer um relatório sobre a autópsia, havia declarado que os ferimentos ”claramente ocorreram entre um e dois meses antes da morte”. A informação que comprovava a inocência de Afonso – já que naquele período ele estava trabalhando no interior da Bahia – havia sido ignorada no processo.

“Vivi o luto de ver o casamento acabar e de perder uma criança que considerava como filha. Mas nunca consegui chorar. A dor competia com a revolta”, diz ele, para quem a abnegação dos últimos anos de cadeia tornou-se uma forma de sobrevivência e os laços perdidos o fizeram um migrante. Há uma semana, desembarcou em Trindade, Goiás, onde vive seu único irmão. Sabe pouco do estado atual das coisas – a vizinha que cuidou do bebê um mês antes da morte permanece procurada pela polícia –, e agora ele busca um emprego. Como pedreiro, seu cargo desde moço. “A cadeia é um peso. Se você é inocente, não importa. O que importa é que você passou por lá”.

DADOS

Levando em conta dados oficiais, casos como o de Afonso somam uma miudeza que desobriga um mapeamento feito por órgãos como o Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça. A categoria “erro judicial” sequer aparece na literatura jurídica do país. São iniciativas independentes, no entanto, que vêm dimensionando a questão. Em 2015, só no Rio de Janeiro, 812 pessoas foram presas, supostamente em flagrante, para depois serem absolvidas. O levantamento foi realizado pelo Instituto Sou da Paz em parceria com o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, da Universidade Cândido Mendes.

No último ano, em Pernambuco, 45 prisões foram revertidas com a identificação de equívocos nos processos, por meio da ação da organização que reivindica o direito à defesa Provida. Número semelhante (39) ao que a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso conseguiu mobilizar no estado, no mesmo período. Levando em conta dados independentes, casos como o de Afonso são uma epidemia que circula em carceragens de todo o Brasil.

“O país ficou viciado em prender. Estamos naturalizando o superencarceramento, e isso é inquietante. Prendemos muito e errado”, diz a professora de direito e doutora em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa Jaira Capistrano. Sob seu comando, estudantes, advogados e defensores públicos vêm se reunindo há um mês, em Salvador, para levantar casos de prisões e condenações injustas. Por meio de visitas a presídios e acompanhamento de audiências de custódia (quando o acusado é apresentado e entrevistado pelo juiz), o instituto recém-fundado, ainda funcionando numa sede provisória no bairro de Itapuã, pretende reunir, num prazo de 12 meses, números que deem uma dimensão da realidade baiana. “A sociedade ficou mais complexa, mas o pensamento punitivo é o mesmo daquele vigente à época do Iluminismo. Policiais, juízes e a própria população entendem que justiça é igual a prisão”.

Afonso Araújo Oliveira, 67, inocentado após quase uma década de prisão. (Foto: Diego Carvalho / Instituto Sou da Paz)

O superencarceramento, em especial no caso do Brasil, não é uma mera força de expressão. Entre delegacias e presídios, os cárceres brasileiros amontoavam 607 mil detentos em junho de 2015, último dado oficial disponível, divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional. Trata-se simplesmente da quarta maior população prisional do planeta. Estados Unidos, China e Rússia, que apresentam, respectivamente, as três maiores populações carcerárias no mundo, vêm reduzindo a taxa de aprisionamento. Na contramão desta tendência, o Brasil testemunhou um aumento de 33% no número de presos nos últimos cinco anos, chegando hoje a uma média de quase 300 pessoas reclusas para cada cem mil habitantes. A manter o ritmo atual, o país chegará a 2022, no bicentenário de sua independência, com um milhão de presos.

Numa visita à Colônia Penal Lafayete Coutinho, no bairro de Castelo Branco, Jaira explicou como funciona a inspeção por inocentes nos presídios: “Os presos interceptam a gente e dizem ‘essa cadeia não é minha’. Muitos têm um passado criminoso, mas, pela violência policial, acabam estigmatizados e pagando por crimes que não cometeram. Os próprios presos são um termômetro. Dentro da cadeia, eles têm uma regra de conduta impressionante. São coesos e se autoprotegem. Eles conhecem um inocente muito mais do que um advogado”.

NARRATIVAS

O Instituto Popular Cárcere e Direitos Humanos José Pereira da Conceição Júnior, criado por Jaira, leva o nome do guarda municipal que passou três anos e um mês como estuprador e homicida sem ter cometido crime algum. Pesou contra ele um retrato falado, descrito pelo namorado da vítima, a jovem de 16 anos Adriane de Melo, sequestrada em 28 de junho de 2011, quando o casal voltava para casa, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ao sair do trabalho, no dia 20 de julho daquele ano, José Pereira foi abordado por dois policiais, levado para uma delegacia, depois para uma cela – sua sentença chegaria a 24 anos de reclusão.

“O primeiro pensamento é que é um engano, que tudo vai ser esclarecido. Depois cai a ficha e você entende que só um milagre para sair dali”, diz José Pereira, 48, um sujeito alto e largo, que, sentado na pequena sala de sua casa, parece habitar um mundo em miniatura. “Para quem é culpado, já é ruim. Mas para quem é inocente, é pior. Você ouve coisas, insultos, sabendo que você não fez nada. Todo mundo chega lá dizendo que é inocente. É uma dor saber que, de fato, você é”.

O milagre para José começou quando um amigo de sua esposa, estudante de direito, comentou com Jaira sobre o caso. Um time de advogados foi reunido e logo elencou os motivos para a prisão injusta: um conjunto de testemunhas que alegava estar num festa com José no dia do crime, a falta de materiais biológicos que o ligassem ao corpo da vítima, o próprio retrato falado, que passava ao largo de seu rosto. Submetido a um novo júri popular, José foi absolvido.

José Pereira Júnior, 48, condenado injustamente por estupro e assassinato: três anos na cadeia

Com uma série de incongruências no processo, o caso chamou a atenção de advogados criminalistas de todo o país. Um deles, o paranaense Augusto Salles, tratou de anexar a história ao livro que confeccionava à época da revisão do processo. Em Justiça criminal no Brasil – para entender direito (2015) ele desenha o quadro que, em sua visão, levou à prisão de José: uma vítima de classe média e branca, um crime bárbaro, a cobertura incessante da imprensa local, a necessidade policial em satisfazer a sociedade.

“A Justiça é uma disputa por narrativas. E, assim, há concepções formadas, medos, papéis preestabelecidos. O papel do criminoso é desempenhado pelo negro, cigano, latino. Sobretudo, pelo pobre”, diz Augusto. “Os casos de erros judiciais, no Brasil, apresentam uma estética própria, que inclui negros e moradores da periferia, que configuram mais de 90% dos detentos do nosso sistema prisional. Justamente, uma população que não sabe como o sistema penal opera e nem tem acesso aos meios para sair desse sistema”.

DIREITO

Num recente fórum sobre direito criminal, realizado em Recife, em outubro, a opinião corrente entre os juristas era a de que os constantes erros em processos criminais no Brasil são, sobretudo, demonstração da blindagem dos aparelhos policial e judiciário. Episódios como a suspensão do poder do Conselho Nacional de Justiça de investigar juízes acusados de irregularidades, tomada em caráter liminar pelo ministro Marco Aurélio Mello, em 2012, e a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, proibindo a Corregedoria Nacional de Justiça de quebrar os sigilos fiscal e bancário de juízes, em 2014, foram lembrados como exemplos.

“O corporativismo judiciário é nocivo e fonte da maioria das distorções da prestação jurisdicional”, diz à Muito Sérgio Sérvulo da Cunha, jurista paulistano homenageado no evento em Recife. Autor do livro Uma deusa chamada Justiça (2009) e advogado em Santos, São Paulo, Sérgio vê na falta de dados sobre erros judiciais a ausência de um diagnóstico capaz de aprimorar a atuação de policias, promotores e juízes. “A verdade é que, sobretudo nos casos de homicídio, as provas por excelência continuam sendo a confissão do acusado – obtida, muitas vezes, sem a presença de advogado –, testemunhos de ‘ouvi dizer’ ou, ainda, de pessoas que chegam a Juízo e desmentem o depoimento prestado à polícia. Uma fiscalização acanhada em cima dos agentes públicos, no entanto, tem perpetuado uma atuação aquém do que a sociedade precisa”.

SEQUÊNCIA DE FALHAS

Do momento em que um crime é cometido até a condenação de seu autor, a Justiça possui um intrincado caminho. O inquérito policial hoje é presidido pelo delegado, que tem a função de colher depoimentos que levem a indícios de autoria e provas da materialidade do crime. Além dos investigadores (polícia judiciária), o delegado conta com a ajuda da polícia científica (perícia). A transformação de um inquérito em processo judicial depende de um promotor, que oferece a denúncia ao juiz quando o crime é tipificado como de esfera pública (homicídio, por exemplo). Quando o juiz acolhe a denúncia, começa a ação penal (processo). Praticamente tudo o que foi feito durante o inquérito policial precisa ser repetido perante o juiz: audiência com as testemunhas de acusação e de defesa, apresentação de provas periciais e alegações finais do promotor e do advogado. A condenação de uma pessoa inocente é, assim, não apenas resultado de uma falha num ponto desse caminho, mas da constante reiteração dessa falha.

“Na delegacia, a violência da polícia acaba legitimada pelo descaso dos delegados. No Ministério Público, outro descaso. E culmina com a maior violência, que é o juiz receber uma denúncia falha. O que há em comum: a questão de classe”, avalia Milton Júlio, professor do mestrado em segurança pública da Ufba e integrante da Rede de Estudos sobre Punição, Prisão e Controle Social, que reúne pesquisadores em todo o Brasil. “O acesso à Justiça tem uma conta bancária”.

A GRANDE DOR

Celeste Maria de Melo Costa, 65, acusada de estrangular os dois filhos, de 8 e 9 anos

Na manhã de 11 de março de 1984, um domingo, a subgerente do banco Itaú Celeste Maria de Melo Costa, 65, planejou uma ida ao cinema com os filhos, Maurício, de 8 anos, e Oayssa, de 9. Ao limpar o quintal da casa onde morava, em Coutos, subúrbio ferroviário de Salvador, sentiu alguém a puxar por trás. Pela força, percebeu que não se tratava de nenhum dos filhos. Três homens ordenaram que entregasse a chave do carro. Um deles, irritado com o barulho provocado pelo filho, o segurou pelo pescoço e o enforcou na frente de Celeste, que desmaiou. Mais tarde, ela saberia que a filha teve o mesmo destino.

Com os detalhes que descreve o episódio que levou a morte de seus dois filhos, 32 anos depois, Celeste prossegue na história de sua vida desde então: o momento em que acorda e pede ajuda aos vizinhos para socorrer as crianças, enterra-os, frequenta delegacias, percebe que seria acusada e foge para o Rio de Janeiro, onde se casa, tem uma filha e, em 1993, dois policiais a abordam com um mandado de prisão.

O erro judicial que manteve Celeste encarcerada por oito anos no Conjunto Penal Feminino, em Salvador, só teve uma reviravolta quando o latrocida Adilson do Espírito Santos, conhecido como Radiola, que cumpria pena na Penitenciária Lemos Brito, confessou ser o autor dos crimes a um pastor. “Ele alegava que o meu Deus estava incomodando o Deus dele”, diz Celeste. “E pediu que o pastor entrasse em contato comigo e com o meu advogado”.

Celeste é uma mulher baixinha e de gestos suaves, que até hoje sente um incômodo no ombro direito, fruto do puxão que levou quando os criminosos invadiram a sua casa. Se perguntam quantos filhos tem, ela diz uma, Priscila, nascida no Rio. “Se disser que já tive dois filhos, vão querer saber a história. E é uma dor. De certa forma, não tenho passado”.

Ao ler o processo criminal de Celeste, percebe-se um fato insólito, destoando do que foi dito por ela antes e depois: sua confissão, obtida em maio de 1983, pelo delegado Valdir Gomes Barbosa, que comandou a investigação. De acordo com Celeste, ele a convenceu a assumir as mortes, alegando que os verdadeiros criminosos acabariam presos.

Valdir, que, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), foi exonerado, acusado de comandar uma central de grampeamento ilegal instalada na SSP, no início dos anos 2000, a mando do então senador Antonio Carlos Magalhães, não retornou aos pedidos de entrevista da reportagem.

INDENIZAÇÃO

Na 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia tramitam agora os pedidos de indenização moral e material movidos por Celeste. Em voto proferido em agosto deste ano, a desembargadora, e relatora do processo, Lícia de Castro Laranjeira Carvalho emitiu um parecer contrário à indenização e solicitou ainda que Celeste ressarça os cofres públicos com os custos envolvidos no processo.

A desembargadora Gardênia Pereira Duarte, em voto proferido em setembro, no entanto, reconheceu o direito à indenização e estabeleceu o valor de 200 mil reais por danos morais, além de cinco salários mínimos mensais, retroativos a 1984, por danos materiais. Três desembargadores ainda precisam proferir seus votos na questão.

Procurada pela equipe de reportagem da Muito para falar sobre o caso, a desembargadora Lícia de Castro Laranjeira informou, por meio da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça da Bahia, que não iria se pronunciar sobre um processo em curso. “Não sei dizer o que é mais difícil. Se é a morte dos meus filhos ou a agonia que vivo até hoje. Você sai da prisão, mas ela não deixa você”, diz Celeste. “Não consigo andar na rua tranquila. A todo momento, acho que alguém pode me levar de volta à cadeia”.

PERÍCIA

Mais do que um erro pontual, casos de prisões injustas costumam resultar de equívocos em série. Os suspeitos são identificados a partir de fotos, policiais comumente são as únicas testemunhas e há pouco uso de tecnologia nas investigações. A coleta de impressões digitais no local de um crime, por exemplo, cena banal em filmes e séries, ainda é pouco disseminada no Brasil.

Quem conta as dificuldades em realizar uma perícia eficaz no país é o ex-coordenador da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça Orlando Braga. Por oito anos, ele esteve no órgão responsável pelas instâncias estaduais da perícia. Recém-aposentado do serviço público, ele reconhece os avanços proporcionados pela ciência em investigações (como o uso de DNA para identificar criminosos), mas diz que a “perícia de ponta ainda permanece aplicada a 1% dos casos”.

“Há um abismo entre a vontade popular e os instrumentos jurídicos sagrados. No campo da perícia criminal, ainda estamos na Idade Média. Metodologias forenses oferecem menos certezas do que as séries televisivas antecipam”, diz Orlando. “Alguns estados da federação buscam criar equipes de perícias diferenciadas para atuar em casos que envolvam crimes de maior ameaça, como homicídios, mas desde que dotados de maior repercussão”.

Em 2014, a Secretaria Nacional de Segurança Pública divulgou o Diagnóstico da Perícia Criminal no Brasil, com dados que expuseram a carência de material e pessoal em todos os estados. A Associação Brasileira de Criminalística recomenda a relação de um perito para cada cinco mil habitantes. O Brasil possui um perito criminal para cada 38 mil habitantes.

SENTENÇA

Os prédios imponentes do Judiciário da Bahia (como os que abrigam a Procuradoria Geral, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça) estão nas proximidades de onde vive Jonas da Silva Cruz, 58. Mas de sua casa, no final de uma ladeira no bairro de Nova Sussuarana, quase não é possível vê-los.

Em 2008, Jonas foi tirar um atestado de antecedentes criminais e acabou preso. Desde 1994, seu nome constava nos registros policiais com uma condenação por estupro. Encarcerado, permaneceu exatos três anos e sete meses, até que a acusadora, Lucineide Souza, que na época do suposto crime tinha 12 anos, revelasse à Vara de Execuções Penais que não houve estupro e que a história fora criada por sua mãe por conta de uma dívida que possuía com Jonas.

Ao proferir a sentença condenatória, em 1994, o magistrado Marinaldo Bastos Figueiredo, morto em 2010, sem o suporte de testemunhas ou provas, embasou sua decisão da seguinte maneira: “Estou convicto e certo de que a acusação da vítima é verdadeira, toda criança é sincera, não mente, e inexistem provados motivos ensejadores de acusação mentirosa”.

“Minha vida deu uma guinada”, diz Jonas, 19 anos após a sentença. “Não estou pedindo esmola porque sou guerreiro. Vivo de bicos. Coloco currículos por aí, mas, quando puxam a ficha, estou fora”. Na casa apertada, de tijolos ainda aparentes, dedica-se ao principal de seus bicos, a rádio de bairro Unicsom. Anuncia comércios da região em troca de miudezas.

A voz grave ajuda na credibilidade. Quando precisam, arbitra conflitos, informa sobre documentos, animais e crianças perdidas. De seu estúdio, diz que já resolveu 50 casos apenas este ano. Ali, num quadrado acima da sala, cujo acesso é feito por uma escada de madeira, Jonas faz justiça.

