Iniciativas combatem a degradação ambiental com ações efetivas

Cada pessoa produz cerca de 1,2 kg de lixo por dia. Isso totaliza 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos em um ano no mundo e, de acordo com uma estimativa realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), esses números devem triplicar até a metade do século.

Pensar nas nossas ações, por menor que seja o impacto direto delas na natureza, é fundamental. Já ouvimos muito que o plástico leva 500 anos para se decompor, que devemos evitar o descarte incorreto de resíduos e precisamos investir na reciclagem, mas parece que tudo isso ainda é uma realidade distante, pelo menos no Brasil.

Para minimizar os efeitos do lixo que produzimos, desde 2016 a startup Solos tem um papel importante em Salvador e em outras cidades do país criando soluções inteligentes para a gestão de resíduos. O objetivo é criar operações que facilitem o descarte de matéria orgânica e também dos resíduos secos, como embalagens utilizadas em estabelecimentos comerciais.

De acordo uma das sócias, Saville Alves, infelizmente a coleta seletiva é um tema que, apesar de batido, tem sido pouco aplicado no cotidiano. “Unimos empresas que querem dar uma destinação correta para as embalagens, e por isso as colocam nas nossas mãos”, diz.

No início, a proposta era atuar com shoppings. Atualmente, os principais clientes da Solos são bares, restaurantes e cervejarias. Nos últimos anos, a startup também realizou a coleta dos resíduos gerados no Carnaval de Salvador.

“Como este ano não teve Carnaval, criamos um projeto para transformar vários bairros da cidade em circuitos da reciclagem, em parceria com estabelecimentos comerciais. Mais de mil estabelecimentos participaram”, conta.

Perigo

Por causa da pandemia, com as pessoas passando mais tempo em casa, um dos receios era que a quantidade de lixo produzido aumentasse nesse período e o descarte incorreto pudesse, consequentemente, aumentar a poluição. Mas o que a empresa Cicloteo registrou foi um aumento no descarte de lâmpadas nos pontos de coleta instalados pela empresa.

Foram 24.680 lâmpadas fluorescentes descartadas corretamente para reciclagem no estado, em centros comerciais como supermercados, entre janeiro e abril de 2021.

A Cicloteo tem como foco a reciclagem de lâmpadas de todo o país. Atua na coleta, processamento, separação e descontaminação de lâmpadas e aparelhos eletrônicos, para redução dos níveis de metais tóxicos no meio ambiente.

Isso porque, quando falamos de lâmpadas, os riscos são maiores, principalmente se tratando das fluorescentes, as chamadas econômicas, mas que têm uma eficiência menor do que a de LED e apresentam um grande risco no processo de descarte por ser à base de mercúrio.

De acordo com o químico e responsável técnico da Cicloteo, Oséias Teodoro, por menor que seja a quantidade de mercúrio utilizada pelo fabricante, ele ainda é essencial para o seu funcionamento.

E quando essa lâmpada é descartada incorretamente, o mercúrio vai para o meio ambiente, entra no ciclo biológico e começa a ser absorvido pelo solo, pela água e animais, entrando no processo de contaminação até chegar a nós, consumidores.

Também há o risco de contaminação direta e absorção desse metal quando a lâmpada quebra, mas isso só a longo prazo. “Apesar da pequena quantidade, pode haver impactos no nosso sistema fisiológico, porque ele é bioacumulável”, explica Oséias.

As demais lâmpadas, como as de LED, têm menor impacto ambiental, mas também são cuidadas pelo programa, pois todas contêm metais ou mercúrio na sua composição.

Atualmente, a Cicloteo realiza esse trabalho na Bahia e em Sergipe por meio do programa da Reciclus, que foi determinado por lei e acordo setorial para implementação do sistema de logística reversa de lâmpadas que contêm mercúrio em sua composição.

No tratamento, as lâmpadas passam por uma triagem, depois um equipamento faz a quebra, em que o material é separado e o mercúrio vai seguir para um outro compartimento, onde começa a ser tratado. Todos os componentes são separados e destinados para a reutilização por indústrias.

Naturalização

Em 2018, o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de lixo, um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Deste total, o cálculo é de que somente 3% foram reciclados, sendo que até 30% poderiam ser.

“Não queremos que todos sejam ativistas nem especialistas em sustentabilidade, tem que ser algo natural. Acreditamos que o modo mais rápido de conseguir isso é através das marcas, por isso elas são o nosso forte”, diz Saville.

Um dos propósitos da startup é fazer com que o cidadão tenha mais acesso à coleta seletiva e saiba o que fazer. Saville acredita que as pessoas não precisam saber para onde o lixo vai, como é o processo, aquilo tudo que a gente aprende na escola, mas apenas saber o que precisa ser feito: “Precisamos de soluções que nos permitam mais acesso à coleta seletiva, ao descarte adequado e à educação ambiental em um patamar mais popular”.

Ela conta que a sua primeira ação foi em uma escola, por meio de uma metodologia ecopedagógica para conseguir colocar o conhecimento da sala de aula em prática, através do plantio e compostagem: “Começamos com resíduos da merenda, depois os da casa dos alunos que os pais levavam e também os da comunidade. Foram oito meses de desenvolvimento, e depois esse processo passou a rodar sozinho”, conta.

Para ela, criar processos de sustentabilidade que são executados a partir de uma dependência não é algo sustentável e não vai para frente, porque quando a pessoa central deixa de fazer, não é possível dar prosseguimento ao trabalho.

“Sempre que vamos fazer uma ação, já pensamos no momento que não vamos mais estar ali, porque vamos estar com outro problema, novos desafios. Acho importante dar as ferramentas que qualquer pessoa possa replicar aquele modelo”, conclui.

