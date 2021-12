Infinito singular

Com obras espalhadas pelos quatro cantos do mundo, o argentino Reinaldo Eckenberger, radicado na Bahia há meio século, rejeita a pressão constante e a voracidade do mercado

A imponente e bem cuidada fachada do casarão de número 68 na Rua dos Passos, no Carmo, esconde um universo particular, no qual habitam dezenas de figuras deformadas e sarcásticas. Na sala da frente, entre mesas e prateleiras empoeiradas, dão boas-vindas aos visitantes.

São imagens de homens, mulheres e animais que parecem saídos de um circo de horrores. Nas paredes, enormes bonecas de pano dividem espaço com telas, gravuras e azulejos que retratam o caos humano saído da cabeça do artista plástico argentino Reinaldo Eckenberger, 77, cujo sobrenome ganhou fama depois de desembarcar na capital baiana em 1965.

No fundo do salão, de cabelos e barba alvos como um chumaço de algodão, ele parece estar a léguas de distância do real. Embalado pela música de Bach, segue pacientemente, dando vida e alma a criaturas que, mais tarde, se juntarão aos demais moradores da casa. Envolto em tintas, bibelôs, massas e colas, esboça um riso de cumplicidade às novas criações.

Generoso, Eckenberger transfere parte de sua alegria aos personagens, mas personagem mesmo é ele próprio. De Jorge Amado. O autor baiano o eternizou na sua obra Bahia de Todos-os-Santos como mais um artista argentino que elegeu Salvador como porto. Veio conhecer o barroco baiano, incentivado por um amigo, quando visitou Minas Gerais.

Encantou-se com o lugar. "Minha ideia era conhecer a Bahia, encerrar o capítulo Brasil e rumar de volta para Buenos Aires, mas fui ficando, ficando e cá estou até hoje", explica, com leve sotaque portenho. Assim como outros artistas de sua geração - a exemplo de Carybé, de quem foi amigo -, encantou-se com a cultura local. Mas, ao contrário deles, não incorporou os signos afro-baianos a sua arte.

Universo lúdico

Desde menino, na Argentina, Eckenberger criava marionetes e mamulengos de tecido e se apaixonou por esse universo lúdico. Já no primeiro ano de Bahia, recebeu um convite - do colega Juarez Paraiso - para participar da primeira bienal baiana, em 1966. Foi premiado. Daí para as bienais, nacional e internacional, de São Paulo, foi um pulo. Mais prêmios. "Pensei: comecei bem!".

Ao longo dessas cinco décadas de Bahia, o artista realizou mais de uma dezena de exposições individuais. A última foi no Palacete das Artes, em 2008. "Última mesmo", ele diz. Não que tenha aposentado os seus pincéis, muito pelo contrário, trabalha diariamente. Faça chuva ou sol. "Não tenho mais paciência para correr atrás de recursos ou para produzir sob pressão. Se alguém quiser fazer, as obras estão aí, todas à disposição, mas acredito que, com esta última, na qual reuni a produção de 1965 a 2008, encerrei esse capítulo".

As obras de Reinaldo Eckenberger , "inspiradas na comédia do cotidiano, com sua hipocrisia e falsos valores", como descreve o colega Almandrade - no catálogo da mostra que o artista plástico realizou na galeria da Acbeu, em 2006 -, hoje estão espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Mas ele mesmo nunca se preocupou em catalogar nada.

Quando questionado sobre o destino de suas obras, diz saber apenas que algumas delas estão no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Bahia) e no Museu Art Brut La Fabuloserie, na França. "Não sou muito organizado", confessa.

Para Leonel Mattos, o trabalho de Eckenberger é, sobretudo, singular. "Ele tem uma coisa que poucos artistas têm, que é a identidade. Sua obra é autoral. Além disso, é grande colorista e excelente ceramista, que merecia maior reconhecimento do que tem. Acho que a Bahia deve uma grande homenagem a ele".

Ao lado do companheiro, Emílio Ugarte, 83, com quem vive há 46 anos, Eckenberger faz planos para o futuro. "Em novembro, vamos reunir os amigos em Buenos Aires para comemorar o meu aniversário". Até lá, segue firme na rotina diária, que inclui passeios matinais pelo centro da cidade em busca de materiais para suas criações e a indispensável siesta. "Pinto sempre durante a tarde. Dedico três horas do meu dia à arte".

