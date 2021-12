Ilustre Cidadão

Desde 1952, quando foi documentado o primeiro título, pelo menos 1.156 pessoas viraram soteropolitanas - do médium Chico Xavier ao ativista Nelson Mandela. Michael Jackson quase chegou lá



Uma faixa vermelha escondidinha pelos galhos de uma árvore anunciava a "Homenagem da Bahia a um lutador do povo brasileiro". Ainda chovia quando um rapaz passou carregando um enfeite de flores, confirmando a noite de festa na Câmara Municipal. A cerimônia, marcada para 18h, só começou mesmo às 19h, quando sindicalistas com bonés e adesivos eleitoreiros já ocupavam as cadeiras do Plenário da Casa. Tinham à frente uma mesa tomada por representantes do PCdoB, com destaque para o vereador Everaldo Augusto e para o paulista João Batista Lemos, presidente do partido no Rio de Janeiro. Por iniciativa de Everaldo, naquela noite Batista viraria soteropolitano.

Com braços erguidos e punhos cerrados, a plateia saudou o anúncio do homenageado. Como primeira providência, Everaldo tratou de avisar que a sessão seria breve. "A baiana está fazendo um acarajé quentinho, é só esperar um pouco". Em 16 minutos de discurso, resumiu a trajetória do "companheiro" e fez duas rápidas e inespecíficas menções a Salvador antes de entregar-lhe o título de Cidadão da Cidade do Salvador. De acordo com o regimento interno da Casa, a honraria deve ser concedida a personalidades "comprovadamente merecedoras e com relevantes serviços prestados ao estado ou ao município".

Quem esteve ali para saber que tais relevantes serviços foram esses perdeu a viagem. A justificativa oficial baseou-se no reconhecimento à "militância e papel transformador e combativo junto a trabalhadores e sindicatos do Brasil e da Bahia".

A impressão de que se tratava de um evento partidário adensou-se com a fala de agradecimento do homenageado, que, entre uma citação e outra à Bahia, pediu empenho e votos para determinados candidatos. O alcance não foi maior porque a essa altura parte do público já havia se dispersado em direção à fila do acarajé - e quem poderia culpá-los, com aquele cheiro atiçando a fome. Às 20h26, a cerimônia foi encerrada, ao coro de "rumo ao socialismo" e "viva a luta dos trabalhadores".

Limite

O expediente de conceder títulos de cidadania a seus pares e transformar as cerimônias em atos promocionais não é privilégio deste ou daquela partido. Em maio deste ano, foi a vez do presidenciável mineiro Aécio Neves, do PSDB, receber a honraria das mãos dos vereadores Paulo Câmara (presidente da Casa, também do PSDB) e Leo Prates (DEM).

À época, em entrevista à coluna Tempo Presente, de A TARDE, Prates justificou o título dizendo que o candidato "ajudou muito a bancada baiana na liberação de recursos para a Bahia e Salvador, por ser de um partido que, quando estava no governo, muito ajudou na estabilidade econômica do país e ser de uma família que muito contribuiu para a redemocratização".

A vagueza dos argumentos não surpreende, mas o curioso neste caso é que o título foi aprovado pela Câmara em 2009, via mesa diretora, mas só foi entregue agora, em ano eleitoral. Em conversa com a Muito, Paulo Câmara defendeu-se dizendo que não é o autor do projeto e apenas propiciou "esse resgate", adequando-se à agenda do senador.

Paulo estava mais interessado em falar sobre outro tema, a medida que limitou a concessão de honrarias - além do título de cidadania, o mais popular, existem três outras: Medalha Thomé de Souza, Comenda Maria Quitéria e Medalha Zumbi dos Palmares. De acordo com o regimento interno da Câmara, cada vereador pode conferir quatro delas durante a gestão, mas na prática era bem diferente. Os parlamentares driblavam a regra aprovando títulos por intermédio da mesa diretora, que podia oferecer tantos quantos lhe aprouvesse. No ano passado, o mecanismo foi extinto. "Às vezes, por uma questão de vaidade, prestígio ou para atender a pedidos, o expediente acabou banalizado. Eu me sentia constrangido de ouvir que bastava passar na porta da Câmara para ganhar o título. Com a restrição, você dignifica a pessoa que está recebendo a honraria", acredita.

