Humor de cara limpa

Os constrangimentos do dia a dia viram diversão nos palcos do stand up comedy (comédia em pé, na tradução literal). Mulher e gorda, Karla Coimbra, 33, leva para a cena as abordagens feitas a ela: "Sempre me falam 'que rosto bonitinho' e nunca acham que eu faço sexo. Então eu falo: gente, gordo também faz sexo e sou até modelo. Você já viu a minha estátua em Ondina?".

No caso de Talis Castro, 27, a graça vem de as pessoas acharem que, por ser jovem, alto, bonito e ator, ele seja necessariamente gay. Nem o médico urologista livrou o rapaz da pergunta se ele dormia com pessoas do mesmo sexo. Vencedor do Prêmio Braskem 2012, na categoria Ator Revelação, pela peça dramática Pólvora e Poesia, dirigida por Fernando Guerreiro, Talis lembra que, para brincar com os próprios estereótipos e situações do cotidiano no palco, o segredo é não se preocupar muito em ser ou parecer ridículo.

No Brasil, comediantes de stand up têm atraído cada vez mais fãs, e não é só nos palcos, mas também na TV e na internet. Alguns ganharam a antipatia do público devido a piadas preconceituosas. Outros atraem multidões com esquetes feitos para a internet, como os criados pela série Porta dos Fundos, de Fábio Porchat.

Karla e Talis também vão entrar na onda da internet para publicar uma web série de humor chamada de A pauta caiu, no final de julho. Com a parceria de Ítalo Marques, no elenco, e Daniel Farias, no roteiro, eles irão abordar o universo jornalístico onde por algum motivo a pauta sempre cai.

Diferente do teatro tradicional, com personagens e enredo, das gags ou das piadas, o stand up possui regrinhas básicas bem peculiares. O ator baiano Rafael Medrado destaca que o comediante 'standapista' não cria personagens, mas precisa elaborar o próprio texto, que geralmente é pautado em observações do cotidiano.

Ele cita a humorista estadunidense Judy Carter, que escreveu o livro The Comedy Bible, como referência para explicar que, além das 'fritadas' (piadas para criticar ou sacanear o outro), o stand up é construído em cima de "atitudes", ou seja, como o comediante irá abordar uma situação para o público, o que pode ser como "crítica", "revolta" ou "juiz" (critica a si mesmo).

O limite entre dizer ou não como as pessoas agem e pensam está no forma como a brincadeira é feita no palco. "A caneta não deve ser uma metralhadora e, sim, um cardápio de risos", comenta Karla Coimbra, uma das poucas mulheres a fazer números de stand up no Estado. "Acho que as mulheres são mais tímidas, não querem se expor, levam tudo muito a sério. Geralmente, têm mais medo do que as pessoas vão achar do que os homens, só vão crescendo conforme conseguem se enxergar".

