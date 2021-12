"Hoje eu estou zen, mas nem tanto"

Ator, cantor, multi-instrumentista, pai, padrasto e... lúcido. Em meio a goles de café, seu novo vício, depois que largou as drogas pesadas, Paulo Miklos, no auge dos seus 58 anos, conta e canta sobre saudade, amor e as diversas inquietações que o fizeram ser consagrado como o mais louco dos Titãs. Após 34 anos de estrada ao lado dos companheiros de banda, Miklos inicia agora uma carreira solo, como diz, “de forma amigável”, trazendo como trabalho de estreia da nova fase o novo álbum A Gente Mora no Agora, que apresentou em Salvador na Caixa Cultural, dentro do projeto Palco Brasil, na primeira semana deste mês, e mostra uma faceta ainda desconhecida do público, mas que sempre esteve presente, a sonoridade brasileira. O disco, que conta com participação de Nando Reis, Russo Passapusso, Pupillo (Nação Zumbi), Erasmo Carlos e outros artistas, é, para ele, uma junção de tudo que viveu nos últimos anos. Com este trabalho, Miklos demonstra que a MPB sempre foi a sua escola e começou a expandir o seu eixo estético desde o último álbum gravado com os Titãs, Nheengatu (2014). Versos de Cartola, Noel Rosa e João Gilberto, em uma mistura de rock nordestino, fizeram parte do álbum. A crítica especializada tem rasgado elogios ao novo trabalho, classificado como uma expansão do cancioneiro autoral. Engajado e político, ele fez questão de incluir no CD uma canção que conversa com as suas raízes titânicas.

Considero o Vou ser feliz e já volto um disco incrível. O que te faz considerar A Gente Mora no Agora como seu primeiro solo?

Na verdade eu estou considerando esse disco o meu primeiro individual. Os outros dois eram paralelos à banda, mas na verdade é o meu terceiro disco solo. O primeiro é de 1994, que chama Paulo Miklos, depois o Vou Ser Feliz e Já Volto, que é de 2001, e agora, em 2017, o A Gente Mora no Agora.

Você vem do rock, é um dos fundadores dos Titãs, mas busca nesse trabalho uma sonoridade brasileira. Foi isso que te levou à parceria com Pupillo, da Nação Zumbi?

Foi minha intenção mesmo fazer esse disco onde eu pudesse revelar, deixar explícita, essa minha formação na música popular brasileira. Eu ouvi música popular brasileira a minha vida toda, é realmente a minha formação. Eu fui buscar no Pupillo um parceiro de peso, importante, porque ele é profundo conhecedor dos ritmos brasileiros e era isso que eu buscava para o meu disco. Ele foi o parceiro ideal, ele e Marcos Preto, que é o diretor artístico que proporcionou os contatos para poder fazer essas parcerias todas. O disco é cheio de encontros muito felizes, de canções compostas com parceiros que eu nunca tinha tido essa relação criativa antes e resultaram em canções muito legais. O disco é riquíssimo assim. A Renata Galvão, que é minha esposa e minha produtora executiva, que realizou essa oportunidade de participar da Natura Musical. Esse disco sai pela Natura Musical em parceria com a DEC e está aí, é uma realidade. Estive em Salvador, há mais ou menos um mês, fiz um show no Teatro Castro Alves só com o repertório desse disco e voltei bem agora, este mês (refere-se ao Palco Brasil, realizado no último fim de semana na Caixa Cultural) vou realizar um bate-papo sobre a minha formação na MPB, vou tocar muitas músicas diferentes, vai ser divertido.

Nas parcerias você traz também Russo Passapusso, um baiano superamado.

Nossa, arretado!

Traz Nando Reis, Guilherme Arantes, que é um quase baiano... Como foi essa seleção de parceiros?

[Risos]. É verdade, ele é um quase baiano [referindo-se a Guilherme Arantes]. Essa relação se deu mesmo por proximidade, por admiração basicamente. São parceiros de gerações diferentes, a exemplo de Tim Bernardes, que é o mais novo dos meus parceiros, ou a Lourdes da Luz, a Mallu Magalhães, que é superjovem, são os da nova geração. Tem os que estão bombando, como Emicida e a cantora Céu, que são nomes mais conhecidos.

Tem Johnny Hooker também, né? Vi vocês juntos na Natura Musical.

Hooker está na Natura, ele é meu colega de Natura Musical, mas não está no disco. Mas a gente dançou junto e lançou o disco juntos. Muito divertido, ele é muito legal. É conterrâneo do Pupillo, de Recife. Esse disco traz essa marca bem brasileira, que é da minha escola, da minha formação, tem o rock and roll junto também, mas ele é basicamente os ritmos brasileiros e compondo com essa gente toda. Tem Guilherme Arantes e Erasmo Carlos. Tem meus ídolos. Tem os novos, que eu admiro também. Então foi por admiração esse critério. De aproximação e pela proposta de trabalhar junto. Para alguns eu mandei música, para outros mandei letra, e assim fomos fazendo juntos de todo jeito, por e-mail, por WhatsApp, e as composições foram acontecendo de todas as formas e presencialmente também.

Você perdeu os seus pais e a sua mulher (Rachel Salém) em um período bem curto, um ano e meio. A escritora Lívia Garcia Rosa diz que “luto não passa, porque não é doença, mas um trabalho a ser feito”. Como você encarou essas perdas?

Concordo totalmente com ela, eu acho que é um trabalho a ser feito mesmo. Faz parte vivenciar isso profundamente. Esse disco traz também uma mensagem bem bacana de superação, de encarar esses fatos que ocorrem e fazem parte da vida da gente. Por mais difícil que seja perder uma companheira no meio da vida, não é no final da vida, que é uma coisa natural, esse luto e essas coisas que acontecem têm que ser superadas de alguma forma. Eu falo um pouco disso nesse disco. Ou sou eu que falo, como por exemplo na canção Estou pronto, que eu falo de uma nova paixão, da superação desse momento, que é minha parceria com Guilherme Arantes. Ou a própria canção, como a de Nando Reis, que me conhece há décadas e conheceu a minha esposa também, fez uma canção linda, é tema da novela, se chama Vou te encontrar, é um presente para mim no disco e fala a respeito. Nando, que é um compositor fabuloso, me ligou e falou “olha, eu compus uma canção para você, sobre vocês” e me mandou esse presentão.

O título do álbum tem uma pegada meio budista, A Gente Mora no Agora. No entanto, parece que tudo (as redes sociais e as interações sociais) nos puxa para fora do presente. Como você lida com a quase onipresença do universo digital?

Hoje em dia a gente vive muito essa situação: ou a nostalgia, os tbts (hashtag utilizada nas redes sociais para relembrar algum momento), ou a ansiedade do futuro, que você tem que estar conectado. Se você não olhar o WhatsApp durante dois minutos as pessoas ficam bravas com você: “Como é que você ainda não viu? Você leu e não respondeu”, sendo que eu ainda não vi [risos]. Ou então o “você visualizou e não respondeu”. As coisas são de um imediatismo, uma urgência, passam para a gente essa sensação de que estamos urgindo a participar disso. E não, a gente tem que viver é o momento, o agora. Esse título foi extraído da canção que abre o disco, que é parceria minha com Emicida, A lei desse troço. [Tosse]. Agora eu dei uma engasgada, vamos pedir um cafezinho.

Falando em onipresença, você também vem tocando vários projetos significativos como ator – a minissérie Sob Pressão, dois longas e a peça teatral Apenas Um Sopro, em que interpreta Chet Baker, se te dissessem uns 30 anos atrás que isso aconteceria, e nessa dimensão, você acharia possível?

Eu estou zen, mas nem tanto. Talvez não, essas coisas aconteceram ao longo da trajetória e foram chamados que eu respondi. Com o cinema foi assim, apareceu o convite com Beto Brant, que é diretor de O Invasor, em 2001, e eu abracei isso. Primeiro eu disse para ele que eu não sabia fazer: “Não, não vou, eu não sei fazer”, e ele: “Sabe, sabe. Você vai e faz”. E aí me convenceu e eu aprendi uma lição: a gente deve estar pronto e agarrar as possibilidades que aparecem e mergulhar com toda vontade e desejo de aprender. Eu continuo com o mesmo desejo de aprender. Já estou escalado para fazer uma série nova na Globo, que eu não posso adiantar detalhes ainda. [Risos]. Para você ver como eu estou ator mesmo, até no suspense.

Bem de ator o suspense.

[Risos]. Pois é.

Você deixou as drogas. Como isso afetou a sua vida e a sua criatividade?

Agora é só o cafezinho, mas muito café. Eu acho fantástico. A lucidez é um garantidor de que você está com a sensibilidade inteira no momento. Foi uma experiência em um período, eu acho que a idade também me trouxe isso, de perceber. Foi uma necessidade que se criou, para inclusive ter equilíbrio para passar por momentos difíceis. Agora eu estou muito bem, superatento, ligadíssimo e dando conta de montar um show totalmente novo para hoje à noite, com músicas totalmente diferentes.

Define-se como o mais louco de todos os Titãs. A que fator você atribui essa insanidade? O que é o Titãs para você?

A gente sempre fala esse tipo de coisa sobre a gente mesmo. [Risos]. Mas eu sempre fui muito atirado na minha relação no palco com o público. Eu sempre tive essa atitude histriônica, meio de cantar e provocar o público, de gostar dessa relação e necessitar da resposta. Foi por aí mesmo que aconteceu o primeiro convite para atuar. O Beto de repente me viu, viu a maneira como me apresento, viu nisso a possibilidade de eu atuar, e a partir daí comecei a atuar sempre mais, procurando aprender. Hoje já tenho prêmios como ator, tenho filmes importantes e levo a minha carreira de ator em paralelo à minha carreira de músico. Às vezes elas se cruzam, e isso é interessante. A loucura é essa. É a loucura da lucidez.

Que bom, né? E o que é o Titãs para você?

Minha vida, minha escola. Onde eu encontrei uma família, meus amigos. Com a banda nós aprendemos tudo que a gente sabe. Viajamos o país inteiro, o Brasil todo e o mundo. É isso. Uma parte da minha história, uma vida. São 34 anos de Titãs. Então é uma vida toda.

Com o que viveu e com a nova fase, como enxerga o amor e a saudade?

Olha, eu estou muito feliz. Estou com um novo amor, e isso muda tudo. Tenho gente nova que estou amando. A Renata tem dois filhos, são meus enteados, a Rosa, 7, e Max, 10. Então você pode imaginar quanto amor tem à minha volta. Tenho minha filha, Manoela Miklos, que é a minha paixão. Eu acho que isso que é importante na vida: esse amor que temos para trocar e são momentos diferentes na vida da gente que trocamos essa experiência de volta. Vai e volta no tempo. Isso que é importante e estimulante na vida. Saudade é aquilo que a gente guarda dentro do peito, são momentos que a gente revisita. Faz parte do nosso dia a dia. Está com a gente em todos os momentos. Quando evocamos essa saudade ou não. Ela está sempre junto, é aquilo que vivemos um dia, que fez parte da nossa vida e permanece em nós quando a gente se movimenta, age, pensa e sente.

Por falar em seus enteados, recentemente você atuou em Carrossel e foi uma experiência totalmente nova. Como é essa sua relação com eles e voltar a morar com crianças depois de tantos anos? Qual o maior aprendizado que tem tirado dessa troca?

É um barato. É muito gostoso. O dia a dia que é gostoso. A Rosa está aprendendo a ler, é um momento muito especial, de estar junto e lendo. Ainda mais nesse começo que tem tantos mistérios para desvendar. Uma felicidade incrível em perceber as coisas se encaixando e fazendo sentido. O Max é um garoto incrível, ele está aprendendo música. “Qual o instrumento que você quer, Max?”, “clarinete”, “pô, clarinete?”, “é. Clarinete. É o que eu acho mais legal”. Ele também tem aula de piano, aí ele diz: “Piano é legal, mas não é clarinete”. É muito legal você ver as escolhas do momento, o que chama a atenção, aquilo que eles estão vendo, assistindo e as novidades. É muito bacana estar ligado nisso e com a Manoela. A Manoela é uma pessoa incrível, uma ativista, feminista, superativa, batalhadora, intelectual, fantástica, que trabalha pelos direitos humanos. É um orgulho danado, já estou babando tudo.

Fica como uma eterna criança para você, né?

Ah é. Por mais que ela não queira. [Risos]. Para mim ela continua sendo a minha filhota.

Você vive descobrindo novos talentos. Como está o processo de produção artística atualmente? A música é sua maior paixão dentre todas as outras?

Ela divide espaço agora, inclusive no meu dia a dia, com a dramaturgia. A música é a paixão de sempre. Estou muito feliz com o resultado desse disco novo. Foi uma experiência muito intensa, criativa, musicalmente e o que diz respeito às relações humanas. Proximidade com os parceiros. Gente que tem caráter tão forte como o Erasmo Carlos, que eu ouvi a vida toda, Guilherme Arantes, e gente da novíssima geração, como Tim Bernardes, de O Terno. Ele já tem uma característica delineada e um atiramento para compor que é o mesmo que eu tenho. Minha proposta para ele foi: “Vamos fazer uma música que é um samba-bomba. Uma música ácida, que tem guitarra, mas que tem um suingue e tal”, e está no disco minha parceria com ele. Uma disponibilidade para experimentar e se atirar no novo. O que me deixa mais feliz é saber que todas essas conexões resultaram em canções maravilhosas, e nem sempre isso é possível. Você vê parceiros que estão juntos a vida toda, as grandes parcerias que a gente tem notícia, sei lá, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, a vida inteira fizeram música junto, o Erasmo e o Roberto, têm uma química. Você criar essa química diferente em um mesmo período e em um momento foi de uma felicidade incrível.

Eu vi que você é santista e bem torcedor.

É. Eu gravei até o hino do meu time [risos].

Como um bom apaixonado por futebol, sabe fazer críticas e exigir melhorias do grupo. Mas como você lida com isso?

Ah, eu sou mesmo um apaixonado pelo time, mas eu aceito o time como ele é [risos]. Todas as alegrias e as tristezas.

Como lida com as críticas?

As críticas boas são aquelas que apontam problemas ou descobrem pontos importantes, inclusive para você. Revelam coisas que você mesmo não tinha conhecimento, percepção. Quando é uma crítica de profundidade, quando diz algo interessante do trabalho, mesmo que seja negativa, você vai reverter e perceber isso. Eu vejo a crítica como uma contribuição.

O homem está se tornando primata?

Essa sensação de retrocesso [risos], quer dizer, existe retrocesso em muitas áreas. Nós vivemos um período bem sombrio da nossa história. No que diz respeito ao homem, a sociedade, aos costumes. Vivemos em uma situação interessante de questionamento. É por isso que parte de lado a lado que esse homem seja questionado. Inclusive o homem “macho”, pelas mulheres por exemplo. Ele está tendo que se repensar, coisas que são atávicas ao pensamento das relações. Está tendo que rever os seus conceitos e a maneira de se comportar, que é o básico. Não estamos tendo um retrocesso, somos muito atrasados. Tivemos uma bela chacoalhada. O que vivemos hoje nas redes sociais, que é o grande espaço de debate, é que as pessoas estão se dando conta. Você pode choramingar o quanto quiser, mas vai ter que mudar a mentalidade porque você agride o próximo. É de gênero, é de classe, é de raça, de tudo mais. A gente tem um atraso terrível que temos que recuperar e avançar.

Como você enxerga a sua relação com o ativismo, já que está tão presente em Manoela?

Pois é. Ela obviamente me orienta [risos]. Levo umas broncas às vezes, mas aprendo muito com ela. Aprendo muito nessa dinâmica das redes sociais, leio muito a respeito, observo as coisas e acho que isso me diz diretamente a respeito. Estou envolvido e temos que nos engajar. É nisso que acredito. A mesma coisa deve acontecer politicamente e em termos de relações interpessoais. De como se comportar na sociedade. Diz respeito a todos nós. A gente tem que ser educado e reeducado.

