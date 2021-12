Herança bendita

Após a morte do artista plástico Carlos Bastos, em 2004, o acervo de obras de arte deixado por ele andou de um lado para o outro, até encontrar parada na casa do sobrinho, Luizinho Bastos, 58, em Piatã. Telas, desenhos, gravuras, estudos e rascunhos de murais estão amontoados no seu casarão. Os diários, onde o baiano registrou seu cotidiano e catalogou sua produção artística, estão guardados num velho baú, junto a fotografias que contam a história do modernista que tem obras em grandes museus do mundo.

Apesar da dedicação dos herdeiros, sua obra corre o risco de ser esquecida. Pior, de se deteriorar. "Precisamos de um espaço adequado para conservar as obras. Aqui, não temos condições nem recursos", lamenta o sobrinho, que, ao lado da filha Mirela, 35, e do amigo Antônio Carlos Mendes, 55, lutam para angariar apoio.

A dificuldade das famílias para preservar os acervos de arte recebidos como herança é comum no mundo das artes. Para uns, é garantia de lucro, para outros, um estorvo. A situação torna-se mais delicada quando a obra é de um artista popular. Nestes casos, a cobrança pela preservação, tanto dos herdeiros quanto do público, é maior. O caminho, nem sempre mais curto, é buscar apoio do poder público, que raramente está disposto a acudir. Ora por descaso com as artes - o que tem se tornado comum -, ora pela falta de clareza do que é público e do que é privado.

Indefinição



O Estatuto dos Museus diz que o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) tem poderes para declarar uma obra de interesse público. Mas não prevê apoio a iniciativas particulares de preservação, restando aos herdeiros recorrer às leis de incentivo.

Alheios ao jogo político, os filhos do cantor e compositor Dorival Caymmi (Danilo, Dori e Nana) sonham, desde a morte do pai, em 2008, com um espaço para abrigar seu acervo. "Na Bahia, porque era o desejo de papai e nosso também", diz Danilo.

Ele conta que parte deste patrimônio está no Museu da Imagem e Som (MIS), no Rio. O resto encontra-se no apartamento onde o compositor viveu, em Copacabana, que hoje pertence a Nana. "É difícil a manutenção em casa, o ideal era que esse acervo ficasse acessível ao público".

Embora reconheçam as dificuldades, os Caymmi não perdem as esperanças. "O acervo de Jorge Amado ficou 10 anos encaixotado e hoje está aí, aberto ao público. Li que a prefeitura de Salvador tem interesse no de papai. Ficamos felizes com a notícia, mas ainda não nos procuraram".

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, confirma esse desejo do poder municipal. "Interesse total. Não só em Caymmi, como em Glauber Rocha. Estamos estudando como e onde vamos instalá-los".



Criar um instituto, uma fundação ou outra entidade para gerir acervos tem sido a alternativa para alguns herdeiros. Dona de mais de mil peças, entre pinturas, aquarelas, cerâmicas, desenhos, esculturas - além dos direitos autorais da obra de Carybé (1911-1997) -, a família do artista criou, há dois anos, um instituto com seu nome.

Gerido por sua viúva, Nancy, 91, e pela filha, Solange Bernabó, 61, o Instituto Carybé funciona na casa onde ele viveu, no bairro de Brotas, e onde também se encontra, tal qual o artista deixou, seu ateliê. "No início ficamos sem saber o que fazer. Embora ele nunca tenha falado diretamente sobre o assunto, sabíamos que queria que sua obra fosse perpetuada. Demorou até chegarmos à modalidade instituto", explica Solange.

O passo seguinte foi buscar apoio para sistematizar o acervo e digitalizar as imagens, para fazer o arrolamento das obras. "Tivemos o apoio do governo e da universidade, nessa etapa, para contratar pessoas especializadas", conta. Agora, o instituto está recorrendo às leis de incentivo para que a casa se torne um espaço aberto ao público. Hoje, as visitas precisam ser agendadas. "O objetivo é transformar o instituto num espaço público onde serão expostas as obras, a biblioteca de mais de três mil títulos - alguns raros - e as coleções de artes sacra e popular, além de um espaço para cursos e oficinas", planeja.

As dificuldades para empreender um projeto desse porte são muitas. Requer, além de dedicação, paciência para lidar com a burocracia que rege as instituições públicas. Tudo o que a viúva de Calasans Neto (1932-2006), Auta Rosa, 82, abomina. Para ela que, pelas suas contas, viveu com o artista "42 anos, 28 dias e 12 horas e meia", preservar sua obra nunca esteve em seus planos. "Nem nos dele", garante.

Segundo conta, Calá gostava de pintar e não se importava com o destino de suas obras. "Vendia barato para não amontoar e deixou de fazer dedicatórias porque queria as pessoas livres para fazer o que quisessem com o trabalho. Então, não vou me preocupar com isso. Se alguém quiser fazer, contribuo, mas não ficarei à frente de nada". Bem resolvida com a questão, Auta diz que seu compromisso com o artista foi fazê-lo feliz enquanto ele viveu. "Não que ele precisasse de mim para isso, porque ele era uma pessoa naturalmente feliz. Digo, sem culpa, que o que tinha de fazer por ele, eu fiz em vida. Não devo nada a ele", solta uma de suas gostosas risadas. As peças deixadas por Calá estão na casa onde o casal viveu, em Itapuã. "Está aí, quando aparece um interessado, vendo, mas não vivo da obra dele", frisa. Como não tiveram filhos, o destino do acervo só Auta Rosa sabe. Mas não conta a ninguém. "Está tudo resolvido", tergiversa.

Legado

Herança sempre remete a fortuna. Mas quando o cabedal deixado é a obra artística, a questão é mais complexa. Para o marchand Paulo Darzé, 61, o mais comum é que, "como as famílias não costumam acompanhar a produção artística, não têm noção do valor da obra. Acham que têm uma mina de ouro nas mãos e aí a obra acaba morrendo com o artista". No geral, diz, "a família desconhece o mercado e, por isso, acaba desvalorizando a obra". Para ele, o ideal seria que buscassem a ajuda de especialistas. "A família deve puxar para ela a responsabilidade e pedir apoio das instituições para catalogar a obra e evitar falsificações", sugere.

Longe de querer lucrar com as cerca de 50 peças deixadas pelo marido, o mestre Didi (1917-2013), a luta de sua viúva, a antropóloga Juanita Elbein dos Santos, 86, é pela preservação do seu acervo, considerado o mais representativo no campo da ancestralidade, religiosidade e africanidade. Para evitar que o conjunto da obra fosse dividido, o acervo foi classificado juridicamente como unidade universal. Tendo como comandatário a Sociedade de Estudos das Diversidades Culturais (Secneb), instituição criada antes da morte do autor, o acervo carece de cuidados especiais, em função da fragilidade dos materiais usados na sua feitura. "Precisamos fazer a manutenção cuidadosa das peças, bem como de um espaço adequado para conservá-las para a posteridade", desabafa Juanita.

A manutenção de parte do acervo que está em sua casa tem se tornado caro e difícil. O restante das peças encontra-se no Museu Afro-Brasil, em São Paulo, mas o contrato de empréstimo já expirou. As obras, segundo Juanita, devem voltar para o Rio Vermelho. Agora, ela batalha por um espaço na Enseada da Paciência, onde já existe uma obra de mestre Didi, para abrigar o acervo. "Foi o lugar escolhido por ele, por ter sido um cemitério de escravos". A antropóloga quer sensibilizar o poder público sobre a importância do artista para a cidade. "A obra não é só as peças, tem que ter coerência com a história da ancestralidade, da civilização africana brasileira".

Assim como Juanita, a viúva de Genaro de Carvalho (1926-1971), Nair de Carvalho, 81, luta com unhas e dentes pela preservação da obra do marido. Guardiã do seu acervo, ela mantém vigilância permanente com os painéis e murais espalhados pela cidade para que sejam conservados. "Enquanto tiver forças, lutarei pela memória artística de Genaro", promete.

Há alguns anos, ela busca patrocínio para publicar um livro com o acervo do artista. "As empresas investiam em livros de arte para dar a seus clientes, hoje acho que não ligam mais para isso", reclama. Em seu testamento, Nair diz que deixará as peças para museus como o Costa Pinto. "É a única forma de sua obra ser preservada".

Função social

Embora a legislação brasileira reconheça a função social das obras de arte e a obrigatoriedade de sua preservação para a posteridade, essa responsabilidade acaba caindo no colo dos herdeiros. A Lei 9.610, de 1998, de Direitos Autorais, garante à família os direitos ao patrimônio físico e ao uso de sua imagem por 70 anos. Depois disso, a obra cai em domínio público.

"É preciso diferenciar o suporte físico da obra intelectual. Esta última sempre pertencerá ao autor. Se uma instituição adquire uma obra, torna-se dona daquele bem, mas não pode reproduzi-la para comercializar ou distribuir com seus clientes, nem destruí-la ao seu bel-prazer, por exemplo", explica o professor de direito autoral da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Rodrigo Moraes.

O grande problema, segundo ele, é que a maioria dos artistas não costuma numerar suas peças. "Há um desconhecimento jurídico muito grande no mundo das artes", alerta. A numeração, diz ele, não só garante a autenticidade da obra como um percentual sobre sua revenda no futuro.

Este é um problema que Sante Scaldaferri, 87, não enfrentará. Ao contrário de seus contemporâneos, o artista começou a catalogar e numerar sua obra desde as primeiras. Agora, está digitalizando. Sante quer deixar seu acervo para a posteridade. Como não teve filhos, uniu-se a um grupo de amigos, ligados ao Mosteiro de São Bento, e está criando um instituto.

"A ideia é que as obras fiquem lá, no próprio mosteiro", diz, enquanto transfere cuidadosamente os dados de uma tela para a memória do computador. Aos poucos, o artista vai criando uma espécie de catálogo raisonné digital (lista das peças produzidas com título, data e outras informações). Sábio, Sante escolheu se prevenir, já que, adiante, não poderá remediar.

