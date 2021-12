Helena Fialho conquista espaço em eventos gastronômicos

O aroma que sai da cozinha invade o andar de cima da cobertura na Graça. Lá embaixo, Helena Fialho, 61, pilota o fogão com a ajuda do seu staff. Minutos depois, ela sobe as escadas com uma de suas criações nas mãos. "Estou nervosa. Não sei se você vai gostar", diz, revelando a modéstia. A seguir, sobe um ajudante com outros pratos que, habilidosamente, ela arruma na mesa, previamente montada, e faz os retoques finais.

O menu é composto por salada de quinoa com frutas secas; filé na cama de batatas ao murro acompanhado de farofa de gorgonzola e molho de pera ao vinho. Helena preparou ainda um pernil de cordeiro confitado ao pesto de hortelã com purê de mandioquinha trufado. Tudo receita dela.

A cozinheira em questão não comandou restaurante estrelado ou frequentou escolas famosas. Foi o talento inato, apurado com pesquisa e laboratórios na cozinha de casa, que ajudou a formá-la. Isso associado ao paladar capaz de identificar com precisão os diferentes sabores de qualquer prato que tenha degustado mundo afora e de reproduzi-los sem a receita original. "Sempre tive essa sensibilidade apurada para reconhecer aromas e sabores".

Pantera Cor-de-rosa

A paixão pelo ofício de cozinheira e a dedicação à arte culinária, que a acompanham desde menina, fizeram surgir os admiradores de suas criações. "A cozinha de Helena tem um toque de requinte caseiro, das receitas de família, somado à delicadeza na apresentação e nos ingredientes de alta qualidade", diz a empresária Regina Weckerle, que costuma mimar as clientes da loja Paradoxus com os acepipes criados por Helena. Os amigos, por sinal, desde o começo incentivaram-na a revelar seu talento ao mercado. O primeiro foi o designer de joias Carlos Rodeiro.

"Helena Fialho tem uma coisa especial, principalmente porque ela ama o que faz. Ela não está na gastronomia por nenhum outro sentido que não seja amor a isso. E, assim, seu toque, seu jeito ficam impressos na sua culinária com a mais pura sofisticação. Sou fã do trabalho dela". O que o amigo e incentivador quer dizer é que ela não precisa cozinhar para sobreviver. Mas, com certeza, precisa disso para viver. "Feliz", como ela ressalta.

Por causa de Rodeiro, Helena sentiu-se estimulada a abraçar a paixão como carreira. "Eu sempre fazia as coisas para Carlinhos, pela amizade que temos, até que ele começou a me indicar para empresas, clientes e me incentivou a cobrar por isso", conta. Um dos desafios "sugeridos" foi que Helena fizesse um evento seletíssimo da marca de champanhe Don Pérignon, no ano passado.

"Ele praticamente me jogou lá dentro. Eles queriam serviço de prata, cristais, porcelanas e linhos e um cardápio requintado, fiquei em pânico". À toa. Primeiro porque ela tinha todo esse acervo. Depois porque, no final, o embaixador da marca francesa, Romain Jousselin, ajoelhou-se para agradecer-lhe o impecável serviço.

Além da timidez, Helena teve que vencer outro empecilho. O marido, Eduardo, não queria que a mulher trabalhasse, ainda mais na cozinha. "Muitas vezes, eu deitava ao lado dele, esperava ele dormir, aí levantava e, na ponta dos pés, ia para a cozinha testar receitas, pesquisar, até alta madrugada. Me sentia a própria Pantera Cor-de-rosa andando com aquela música pela casa", brinca.



Lugar sagrado

Eduardo logo entendeu que não poderia controlar a vontade da esposa de fazer gastronomia. Teve que dividir as delícias que a mulher preparava para ele com desconhecidos. "Hoje, ele já relaxou, entendeu. Eu poderia ficar por aí gastando dinheiro, vivendo de futilidade, mas gosto mesmo é de ficar em casa cozinhando".

Passada essa dificuldade, Helena se viu diante de uma outra que ainda não conseguiu vencer totalmente: mensurar o valor do seu trabalho. "Não sei cobrar, é um problema isso, porque os custos dos ingredientes são altos e eu fico sem graça de repassar para o cliente", diz. A solução foi buscar na universidade. Há um ano e meio, matriculou-se no curso de gastronomia. "Lá, a gente aprende sobre gestão, custo do prato... Isso vai me ajudar a vencer essa dificuldade".

Faculdade, aliás, não é novidade para Helena. Esta é a terceira que cursa. Formada em pedagogia, voltou a estudar depois que os filhos cresceram. Fez faculdade de moda, outra paixão que começou, meio por necessidade, em Alagoinhas, a 120 km da capital. "Minha mãe costurava para as filhas, mas eu sempre dava um jeito de mexer nas roupas. Achei que seria bom fazer moda e, de fato, adorei, mas chegava em casa e ia cozinhar".



A cozinha tornou-se um lugar sagrado para Helena. Seja para criar pratos para a família seja para atender à demanda dos clientes que não para de crescer. Ao que ela resiste. "Não quero ampliar, quero o artesanal, continuar cozinhando em minha casa, sendo pequena". Ih! Agora é tarde!



Gastronomia & Eventos by Helena Fialho Contatos pelo e-mail: hbfialho@gmail.com, ou pelo telefone: 71 8131-9896

