Harildo Déda: "O sonho é fazer sempre e poder fazer"

Aos 80 anos, o ator Harildo Déda afirma e reafirma que a máxima “é proibido proibir” continua fazendo sentido para ele. E que, às vezes, o exagero é necessário para que estruturas se transformem. Nos próximos dias 9 e 11 de dezembro, no Espaço Cultural Boca de Brasa (Centro), o professor aposentado da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, com atuação em mais de 70 espetáculos e em outros 30 como diretor, realiza com a Cia. de Teatro Os Argonautas uma oficina gratuita de Interpretação Teatral – Reinterpretando Clássicos, aproximando cenas e personagens do cânone com a contemporaneidade. Se ensina-se o que é, mas do que o que se sabe, e Déda sabe muito, também haverá transmissão de generosidade e dignidade.

Este mês o senhor completou 80 anos. Qual é a diferença entre interpretar um personagem de 80 anos e ter 80 anos fora do palco?

Sabe que eu venho pensando nisso? Aos 70 eu fiz uma peça de formatura aqui na Escola de Teatro, A última gravação de Krapp, de Samuel Beckett, em que eu fazia um velho de 69 anos. E eu pensei muito seriamente em fazer neste ano, agora tendo 80, ouvindo as gravações dele. Mas as coisas estão muito difíceis, mesmo para um monólogo. Enfim, eu continuo tentando. A diferença é uma visão irônica do mundo. De você dizer: ‘Ah, é assim, então vamos rir disso também’. Porque a gente começa a adquirir o senso de ridículo, o que é muito bom, não é ruim; ridículo não é uma palavra feia, é apenas risível.

O senhor costuma falar sobre a importância do humor, então, talvez o risível, o ridículo e o irônico façam parte da mesma cena...

Aí, você tem que dar graças, senão a Deus, eu acredito, ao tempo. Ao deus Tempo, que lhe conduziu até aqui.

Quando foi a primeira vez que sentiu que a sua vida era para o teatro?

Isso a gente tem que se reportar para Simão Dias, em Sergipe, eu menino recitando poesia na igreja presbiteriana e achando que aquilo era alguma coisa que tinha a ver comigo, mas não sabia exatamente o que era. Vendo cinema e dizendo ‘eu quero’, mas não sabia o que era. Para mim, ainda é emocionante isso. E ver o tempo passar: vim para Salvador estudar no Colégio Dois de Julho com 12 anos, já recitando o Navio Negreiro de Castro Alves, depois fazendo peças no colégio e sempre afastando a ideia... Mas já sabia o que era um ator, porque eu já fugia do colégio, por exemplo, na inauguração do Teatro Santo Antônio, aqui da escola, que hoje é o Martim Gonçalves, eu era interno e fugia. Tinha que passar pela garagem da casa do diretor, mister Ellis Graves, que um dia me flagrou com o sapato na mão. [Imitando o sotaque] ‘Oh, Harildo, o que está fazendo?’. ‘Eu não posso negar, estava no teatro’. E ele: ‘Se for peça, peça’ (risos). Ele era uma das pessoas que me incentivava a fazer peças lá, no aniversário do colégio, dia 18 de outubro, sempre tinha uma peça e eu estava no meio.

Lembra de uma dessas montagens?

Sim. Um dramalhão de Paulo Magalhães chamado A Feia. Começava a avó trazendo a filha para ver o possível namorado. Ele era cego e namorava uma menina que se dizia feia. ‘Será ele, vovó, naquele banco ali?’. ‘Tem que ser, tem que ser, se nem nos vê aqui’. Paulo Magalhães cometendo versos em teatro.

No próximo mês o senhor vai ministrar uma oficina de interpretação. Como é ensinar teatro?

É essa coisa de dizer do meu tempo para um tempo jovem. E dizer: olha, tem isso, faça o que você quiser disso. Também não imponho. Não tem nada mais chato nem antipático do que impor conhecimento. Também tem uma coisa que digo sempre para os meus alunos: eu não acredito em iconoclasta que não foi santeiro. Você não pode destruir o santo se você não sabe fazer o santo.

Hoje há muitas releituras de clássicos com ênfase em questões identitárias. O que pensa a respeito?

Acho que agora as pessoas estão se permitindo falar sobre isso. Mas acho que Shakespeare já falou, Othelo, Oscar Wilde... Mas hoje quer se falar sobre isso e, às vezes, há um certo exagero, para a minha idade. Mas também tem que ter exageros. E não estou sendo indulgente, porque são pessoas iguais a mim. É aquela coisa: somos diferentes mas somos iguais. E não é com indulgência nem paternalismo, é para fazer as coisas mesmo! Mas calma, calma, a gente chega lá, espero.

Acha que há conflitos entre a arte dramática clássica e espetáculos contemporâneos?

Você acha que é assim, eu acho que é assado, vamos ver, vamos conversar sobre. Não dá para impor, senão não há diálogo. Diálogo é uma palavra teatral.

E sem diálogo é tudo muito autoritário.

Sim. E é o que essa arte não é: autoritária. Não deve ser assim. Você faz assim, eu faço assim. E aí a gente conversa sobre, e o público decide o que é. Eu acho que deve ser assim, mas talvez sejam os 80 anos...

Uma síntese do que aprendeu se expressando numa forma de pensar e, sobretudo, agir.

Se você está fazendo uma peça realista, não adianta vir com outra coisa se você não tem a base do realismo. E quando falo em realismo não falo em realidade. Realidade é caos, realismo é ordem porque é feito antecipadamente. A realidade acontece. Então, tem que ter o cuidado de plasmar isso – de fazer o santo.

Gosta de assistir a espetáculos diversos ou tem critério para ir como espectador?

Eu gosto. Mas tem que falar uma verdade para mim. Seja o que seja, tem que ter uma verdade. Não pode ser hipócrita. Talvez seja a minha formação protestante também.

Pode ser uma verdade nova ou dessas que só reconhecemos porque já existem na gente?

Não, você pode me dizer: é assim. Se você acredita, eu vou conversar.

Foram 39 anos na Escola de Teatro e há 10 anos está aposentado. Pensa que algo mudou na educação?

Acho que ainda existem pessoas que são os guardiões da fé, para falar de forma bíblica. Gente que ainda está disposta a ensinar e passar adiante seu conhecimento. Agora, tem gente que quer impor o seu pensamento. E isso me cheira... como vivi em 1964, isso me cheira a censura. É proibido proibir, já dizia Caetano. Eu aceito até hoje isso. Isso significa para mim até hoje.

É preciso ter um espírito livre para se abrir a isso.

Pelo menos, o alvo ser isso: ser livre.

Hoje passamos por um período em que há um grande desprezo pela cultura e pelas artes. Tem como comparar o que houve com o que há?

Eu era mais jovem, mas hoje está dando mais medo. Porque você não vê uma resposta a isso. Não é nem que não vê uma resposta, é mais o laissez faire, laissez passer, o deixa pra lá. Não pode deixar pra lá!

O senhor nasceu em Sergipe – Jorge Amado dizia que baiano é um estado de espírito. Como foi essa escolha?

A cidade me impôs isso. Digo sempre: a Bahia é mãe e é madrasta. Mas tudo que eu sou eu devo a esta cidade, então, eu tenho que dar alguma coisa em troca sempre, é a Bahia de Jorge, de João Ubaldo, esse povo todo. Tenho vontade de ver isso continuar.

Nutre um afeto, em particular, por algum espetáculo, seja como ator ou diretor?

Ultimamente tenho me lembrado muito do Vila Velha nos tempos do Teatro Livre da Bahia [anos 1970], com o Teatro de Cordel, a peça Quincas Berro d’Água, viagens para a Europa e a América Latina apresentando esses espetáculos, e vendo que isso é universal. Você falando de cordel, algo quase só do Nordeste, e de repente a gente está apresentando isso num circo, num teatro em Nancy [França], para companhias do mundo inteiro e a gente entender que eles entenderam.

Muitas pessoas com quem você trabalhou também foram para outros palcos...

Para mim, é um puta orgulho ver gente que eu convivi ou ensinei estar indo para o mundo. Aí faz o quê? A minha missão é fazer aqui. Na época de Gabriela [remake na Rede Globo, 2012], na reunião de apresentar o elenco, tinha 16 atores da Bahia e 12 tinham sido meus alunos. Aí é o Narciso, até por quem não foi meu aluno formalmente, mas que contracenou junto. Em Na casa de Eros, Vladimir Brichta fazia um dia, no outro dia era Wagner Moura contracenando comigo. Na época eu fumava, e Wagner diz que não esquece o cheiro do Marlboro vermelho. Essas coisas que vão ficando e deixam você orgulhoso e feliz paca.

Como se deu sua decisão de deixar o cigarro?

Eu sou muito reativo. Toda vez que eu dizia ‘vou deixar de fumar’ e me cobravam, eu pegava o cigarro e fumava. A minha estratégia foi: estou precisando parar, não posso dizer nem lá em casa porque senão me cobram. Aí um dia, dois dias, dez dias, meio o princípio do alcoólatra anônimo. Dez dias assim. Um mês! ‘Gente, acho que deixei de fumar’. Até hoje. Mas fumei por 30 anos. Numa reunião com muita pressão eu me pego com a mão vindo para aqui [leva a mão ao bolso]. Até hoje não uso camisa sem bolso. Às vezes salivo, mas é a memória afetiva.

E os sonhos, são sobre o quê?

É sempre fazer e não deixar isso virar pesadelo de dizer: não posso mais fazer. João Augusto [1928-1979] me dizia uma coisa: você vai amar o teatro quando você disser: não quero mais fazer teatro. Até hoje ainda não consegui fazer isso. Mas o sonho é fazer sempre e poder fazer.

