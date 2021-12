Happy hour com dendê

A Cabana da Cely da rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho, trocou de nome, endereço e perfil. O Dendê Gastronomia Baiana abriu suas portas no último mês como mais uma opção para quem procura um cardápio de culinária baiana. Para se diferenciar dos outros do segmento, o restaurante criou um buffet de petiscos que funciona de quarta a sexta-feira, das 17h30 até as 19h30, por R$ 27. Oferece opções de clássicos baianos como acarajé, abará, um delicioso caldo de frutos do mar, entre outras iguarias. Para esse buffet, dependendo do dia que você vá, pode correr o risco de encontrar os petiscos frios – então, é importante que a direção fique atenta.

O espaço dispõe de mesas grandes, ideais para acomodar muita gente. A trilha sonora de música baiana é agradável para os que procuram por um ambiente mais calmo para colocar a conversa em dia ou para uma saída depois do trabalho. O cardápio e o preço não são muito diferentes dos demais. A moqueca de camarão, por exemplo, custa R$ 90 e alimenta até três pessoas. As plantas que formam a decoração se unem ao artesanato tradicional da Bahia e dão ao lugar um clima tropical e divertido.

Às sextas-feiras, das 11h30 às 14h30, o restaurante oferece buffet de comida baiana, no valor de R$ 25. Tem também uma temporada de shows, e no dia 31 deste mês é a vez do cantor e compositor Gabriel Póvoas. A casa funciona de terça-feira a sábado, das 11h30 às 23h, e aos domingos, das 11h30 às 19h.

Destaque: As peças de cerâmica que estão por todos os cantos no restaurante representam boa parte da cultura baiana. Elas vão dos cultos religiosos até atividades do cotidiano.

Dendê Gastronomia Baiana: Rua Fonte do Boi, 131, Rio Vermelho

adblock ativo