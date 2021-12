Happy hour com comida espanhola

O Ibérico – Bar de Tapas abriu as portas em janeiro deste ano com a proposta de trazer o que há de melhor da culinária ibérica para o público soteropolitano. Os proprietários não queriam que o lugar fosse um restaurante ou um simples barzinho. Para se diferenciar, usaram de uma característica que tinham em comum, que era cidadania espanhola, e contrataram um chef para montar um cardápio que mistura um pouco a culinária de Portugal e Espanha.

As tapas são qualquer tipo de entrada oriunda da cozinha espanhola, mas lá o nome é usado para uma espécie de bruschetta, que são o grande destaque do cardápio, presentes em 12 sabores que vão de gorgonzola com rúcula e copa ao de salmão marinado com peperonata. Qualquer um custa R$ 12,90.

Os croquetes de jamón, como é conhecido o presunto cru na Espanha, também estão entre os pratos mais pedidos, e a porção com seis custa R$ 29,90, assim como o de bacalhau. Para aqueles que procuram um bom lugar para tomar um vinho, eles servem uma tábua de frios (R$ 34,90) com dois tipos de queijo, dois tipos de embutidos espanhóis, picles artesanais e azeitonas em conserva. A propósito, o bar também divide o espaço com a AB Wines Distribuidora, então, são mais opções de vinhos!

Na Espanha, sair para comer tapas é um pretexto para quem quer encontrar os amigos e fazer um happy hour, e o Ibérico pode ser uma opção para fazer isso por aqui, apesar de o preço da cerveja ser um pouco alto – uma Heineken de 600 ml custa R$ 14,90. Os funcionários do restaurante são superatenciosos e dispostos a tirar qualquer dúvida do cliente.

Ibérico – Bar de Tapas: Rua Miguel Navarro Y Cañizares, 160 – Pituba. Ter. a qui., das 17h30 às 23h; sex. e sáb., das 17h30 às 2h; dom., das 11h30 às 17h30.

Destaque: O tempero das tapas é de fato muito suculento, você come um e fica com vontade de comer outros. Vale experimentar um tartár de tuna, por exemplo.

