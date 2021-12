Hamburgueria valoriza sabores apimentados

A marca Black Pepper surgiu em 2015, mas nessa época funcionava como um food truck de hambúrguer artesanal, vendendo seus produtos em festas e condomínios da cidade. Com a fidelização da clientela, começaram a surgir pedidos para que a loja ganhasse um espaço físico, que abriu as portas em maio do ano passado.

O local não deixa nada a desejar: diferentemente de hamburguerias que você tem que lutar para conseguir uma mesa, lá tem de sobra, mas para aqueles que não gostam muito de sentir o cheiro da comida é bom evitar o salão principal, pois a cozinha é aberta e o cheiro às vezes fica muito forte.

No cardápio, 15 tipos de hambúrguer, com preços que variam entre R$ 22 e R$ 38, todos acompanhados por batata frita. Além de estar presente no nome, a pimenta também comparece nos hambúrgueres – os mais apimentados são destacados no cardápio e fazem sucesso com aqueles que apreciam a iguaria. O Black Brie é uma boa opção para quem for conhecer o estabelecimento, a combinação do queijo brie com cogumelos é bastante saborosa e acompanhado da geleia de pimenta, fica ainda melhor.

Os amantes de hot-dog gourmet encontram lá quatro opções, que custam entre R$ 22 e R$ 24, também acompanhados por batata frita. Para quem for ao restaurante entre segunda e sexta, pode contar com as promoções do happy hour – alguns petiscos e entradas são dobrados. A hamburgueria também possui o serviço de delivery pelo aplicativo iFood.

Destaque Para comemorar o 1º ano do espaço físico, a hamburgueria selecionou 20 dos seus clientes mais fiéis para sugerir uma receita para um novo hambúrguer. Três foram selecionados e o vencedor foi o Black X Egg, sugerido por Felipe Dória.

Black Pepper Rua Leonor Calmon, 44 – Candeal. Dom a qui, das 17h às 22h, sex e sáb, das 17h às 23h

