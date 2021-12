Hambúrguer: beleza americana

Os alemães que saíam de Hamburgo para o Novo Mundo não imaginavam, mas aquele bife de carne moída viraria hit ao ganhar duas fatias de pão e a pressa de uma América que crescia. Hoje, nada parece tão universal. Tem hambúrguer das biboquinhas nas ruas de qualquer cidade às versões encaixotadas e congeladas vendidas nos supermercados.

O senso comum diz que é lanche barato, seu nutricionista vai lembrar que fast-food é um perigo, e os noticiários volta e meia vão trazer polêmicas, como os ingredientes suspeitos usados pelas grandes redes ou a carne de cavalo que se disfarçou de boi para enfrentar a crise na Europa.

Mas é verdade também que o hambúrguer vem deixando de ser visto com o preconceito reservado à cozinha norte-americana. Menos fordista e mais artesanal, ganhou status gourmet - essa palavra mágica e já meio surrada da literatura gastronômica. O que pode significar um sanduíche de fois gras e trufas negras, vendido nos EUA por cinco mil dólares, ou algo não tão mirabolante, mas nem por isso menos cuidadoso. Fomos atrás desses últimos.

Menos é mais - Encontramos o primeiro no The Fifties, lanchonete de clima rockerzinho americano bem retrô, com direito a garçom de quepe e poltrona estofada. Ali, hambúrguer é levado a sério, com oito tipos de carne no preparo das receitas. Da tradicional, de patinho, ao carro-chefe, de picanha.

Provamos o de costelinha com molho barbecue, a carne do porco sem grandes temperos, o gosto acentuado pela simplicidade do sal e da pimenta. Dispensaria o queijo prato derretido, mas isso é compensado pelo pão que eles chamam de especial, uma crocância de ciabata por fora e aquela fofura típica por dentro.

Selada, a carne fica tostada e suculenta, um processo que acontece só depois que você escolhe o que vai querer, nunca antes, assegura o gerente Raimundo Ribeiro. Difícil vai ser decidir por um só item do cardápio vendo curry, alho-poró e shitake entre as opções. A boa notícia é que haverá mais espaço para isso, já que a rede paulista deve abrir outras lojas em Salvador.

