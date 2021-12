"Há experiência humana que só está na literatura"

Teolinda Gersão nasceu em Coimbra, estudou germanística, romanística e anglística nas universidades de Coimbra, Tübingen e Berlim, foi leitora de português na Universidade Técnica de Berlim, professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, onde ensinou literatura alemã e literatura comparada. Além da permanência de três anos na Alemanha, viveu dois anos em São Paulo, Brasil. Foi escritora-residente na Universidade de Berkeley em 2004. Autora sobretudo de romances, publicou novelas e contos, compondo uma obra com quase duas dezenas de títulos, traduzida em 11 línguas e 14 países. Quatro dos seus livros foram adaptados para o teatro e encenados em Portugal, Alemanha e Romênia. Dois dos contos deram origem a curtas-metragens. Vive em Lisboa. Em turnê pelo Brasil para lançar o romance A cidade de Ulisses, Teolinda proferiu uma palestra, “A cidade de Ulisses: o mito, a História e a Estória”, na Academia de Letras da Bahia, no último dia 21 de setembro, seguida por uma noite de autógrafos. Teolinda arrebatou uma coleção de prêmios, alguns deles por duas vezes seguidas, e é uma das escritoras mais lidas atualmente em Portugal.

A senhora sentiu em sua estada, passando por tantas cidades, no Brasil, que há um claro retorno do interesse pela literatura portuguesa, tal como no tempo em que se liam autores como Eça de Queiroz e Camilo Castelo Branco?

Eu acho que não, acho que não é de todo comparável ao tempo em que se lia muito Eça de Queiroz. Se o livro puder chegar com mais facilidade, é possível que o Brasil volte a descobrir os autores e criar um clima em que haja afinidade. A literatura brasileira está nos currículos em Portugal, mas eu soube que aqui já não é obrigatório ter a literatura portuguesa nos currículos. Mas isso é algo a ser discutido mais em nível dos governos.

Será que podemos falar de um boom da literatura portuguesa que se deu primeiramente graças a Saramago e Lobo Antunes, depois seguiu através dos escritores de língua portuguesa com origem na África, tais como Mia Couto, Eduardo Agualusa, Gonçalo M. Tavares, entre outros?

É verdade, mas graças a Portugal os escritores africanos de língua portuguesa começaram a ter projeção. Portugal os lançou e a partir daí eles se internacionalizaram. O Prêmio Nobel de Saramago, por exemplo, foi muito importante, porque chamou a atenção para a nossa literatura, e ele foi uma personalidade muito marcante. Lobo Antunes é muito difundido e teve eco no Brasil.

E quanto ao inverso, ou seja, na opinião da senhora, os portugueses voltaram a ter interesse pela literatura brasileira como no tempo em que se liam avidamente Jorge Amado e Érico Verissimo e, mais recentemente, João Ubaldo?

Continua a haver esse interesse. Jorge Amado estava em todo lugar, até nas bancas de revistas, e era muitíssimo lido. Mas há a Coleção de Livros do Brasil, contendo autores como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, que redobrou o interesse. Há uma idolatria em torno de Clarice Lispector. E entre os atuais, Milton Hatoum, Raduan Nassar e Rubem Fonseca são muito lidos.

E quanto a Paulo Coelho, ele esteve nas listas dos mais vendidos, tal como se deu no Brasil e em outros países?

Paulo Coelho já foi muito lido, vendeu muito mesmo. Agora, menos.

Quando a senhora diz a seguinte frase: “Há experiência humana que só está na literatura”, pode-se entender que os cidadãos, tais como profissionais liberais, podem até ser tão atormentados quanto os escritores, mas que não sabem disso porque não vivem perscrutando?

Muitos escritores são médicos ou têm outra profissão, mas daí que são escritores. A experiência, em minha opinião, não está apenas na psicologia, na filosofia, mas é concreta, ela é uma experiência que desce ao nível e versa sobre o particular. Quando o escritor olha a partir de dentro, quando o escritor se põe verdadeiramente na pele das pessoas, de pessoas diferentes do próprio escritor, se o que ele faz for literatura, ela consegue ser universal.

O ritmo de sua escrita e a fluidez de seus textos remetem à música. A música está naturalmente em seu estilo ou é buscada?

Eu sou influenciada inconscientemente por tudo aquilo que me interessa, que faz parte da minha vida. Acho que toda a gente deveria aprender a tocar um instrumento musical, porque é outra linguagem e alarga os horizontes para a linguagem falada e escrita. Eu aprendi música como hobby.

A memória do escritor está presente nos textos mesmo que ele primeiramente não perceba. O preço é reviver o passado, seja com suas dores, com suas perdas, seja com suas alegrias?

A literatura é o lugar da memória, onde deixamos o testemunho daquilo que presenciamos no nosso tempo e passamos para as gerações seguintes. A literatura é o repositório da memória. O meu livro reeditado A casa da cabeça de cavalo fala disso, fala da memória e daquilo que transmitimos aos outros.

A senhora disse na palestra proferida em Salvador, na ALB, que sua literatura não carrega nas tintas da melancolia, por sua vez tão vinculada à literatura portuguesa. O otimismo é sua mola mestra?

Eu não cultivo a melancolia, não gosto dela, eu sou uma pessoa bem mais voltada para a ação. Neste aspecto, considero que estou mais próxima do Brasil. Os brasileiros veem a realidade de modo positivo, podem estar à beira do abismo, mas dizem que são muito grandes e não vão caber lá.

A cidade de Ulisses tem final feliz, embora os conflitos variados e densos que perpassam a trama. Pode-se ler como um sinal do seu otimismo?

É, sim. Eu sou otimista, não sei se otimista, mas sou positiva, gosto de ver as coisas do lado do sol e não da sombra.

O romance marca ainda a tensão entre o mundo encantado do mito e a realidade existencial tão desencantada pela racionalidade do cotidiano. Ainda assim, é uma história de amor?

Sem dúvida, uma história de amor passada em Lisboa e uma história de amor por Lisboa.

O poeta João Cabral de Melo Neto diz em verso que cada escritor usa “as mesmas vinte palavras”. Em sua palestra, na Academia de Letras da Bahia, a senhora afirmou que cada livro pede sua forma, e assim sua literatura não se repete. É uma obsessão ou um alvo a ser sempre acertado?

Gosto da novidade, não quero aborrecer-me, gosto de fazer coisas novas, diferentes, e eu as faço assim para o meu próprio prazer. Procurar outros mundos, outras maneiras de contar, é isso que me dá prazer. Por outro lado, escrever no escuro é um risco, gosto de correr este risco a procurar o inconsciente. Como escritora, eu vou para onde a matéria do livro me levar.

*Crítica literária e membro da ALB

