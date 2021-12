Grupo A TARDE fecha parceria com a Casa Cor Bahia

A Revista Muito, produto do Grupo A TARDE, produzirá um especial sobre a 23ª edição da Casa Cor Bahia. A publicção, que sairá no dia 21 de outubro, será focado nas novidades do mundo do design de interiores, além de trazer os vencedores do prêmio que elege grandes nomes da arquitetura.

Aos assinantes do Jornal A TARDE que desejam conferir as novidades de perto, será oferecido 30% de desconto no ingresso de acesso à mostra. A exposição acontecerá entre os dias 2 a 11 de novembro na Chácara Baluarte, localizada na ladeira do Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Sobre a mostra

Pioneira no Nordeste, a Casa Cor Bahia é atualmente a maior feira em número de visitantes fora do eixo Rio-São Paulo. Com 24 anos de existência, a mostra revelou muitos dos nomes baianos da arquitetura e do design de interiores. Este ano, a exposição trará 38 ambientes, como quartos, lofts, banheiros, varandas, studios e livings.

adblock ativo