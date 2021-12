Grife criada por designer baiana faz sucesso na Inglaterra

A Hands of Indigo, grife criada pela designer Yanna Soares, baiana radicada na Inglaterra, ganha o mundo com personalidade brasileira

As gravuras criadas durante o mestrado em artes plásticas no Royal College of Art, em Londres, na Inglaterra, ganharam bordados em seda e despertaram em sua autora, a baiana Yanna Soares, 33, o interesse pelo design têxtil. Encantada com a descoberta, a designer gráfica partiu para a Ásia para pesquisar a tradição artesanal das tecelagens. Entre a região de Caxemira (hoje dividida entre a Índia, a China e o Paquistão), o Camboja e Myanmar, encantou-se com as técnicas sofisticadas que viu por lá. Na volta, decidiu criar uma marca que tivesse aquela integridade, associada a uma personalidade brasileira.

Nascia ali, no finalzinho do ano passado, a Hands of Indigo, com uma limitadíssima coleção de bolsas que não tardou a virar o acessório fashion "in" da temporada do verão inglês. "Foi uma surpresa quando a revista Wallpaper me procurou para fazer um editorial e, após a publicação, aquele súbito interesse das pessoas nas minhas peças", conta Yanna, que mora na Inglaterra desde 2011.

A primeira coleção de bolsas, totalmente artesanal, foi limitada. Reunia apenas oito modelos em peças numeradas. Não deram para quem quis. Rapidamente, os fashionistas daquele país as transformaram no objeto de desejo da vez. O mais curioso é que as bolsas nasceram meio que por acaso. "Eu não sabia no que ia dar. Meu interesse era traduzir as padronagens que havia desenhado, representativas da nossa cultura indígena moderna, dentro de uma técnica que representasse esta mesma cultura e, também, o legado colonial do Brasil. Por isso a tecelagem com miçangas me pareceu mais apropriada".

Crème de la crème

No começo deste ano, as peças chegaram a São Paulo e se tornaram um must. Até o final do ano, desembarcam no Rio de Janeiro. Apesar da procura pelo público brasileiro, a expansão não está nos planos de Yanna. Pelo menos por enquanto. "Não estou ansiosa para expandir. A identidade da marca deve ser desenvolvida de forma orgânica e genuína".

Yanna não está esnobando. O cuidado é em função do processo artesanal. "A nossa capacidade de produção é pequena porque a complexidade da técnica que utilizamos dificulta uma escala maior", explica. Mas o plano de atender à demanda está em prática. Três sócios se integraram ao negócio (dois ingleses e um brasileiro), e a intenção é profissionalizar cada vez mais e mais.

A próxima coleção está em curso. Outros modelos foram incorporados ao portfólio, e a expectativa da marca é que novos mercados sejam abertos. Devagarinho. "Vem muita novidade por aí. Vamos entrar no e-commerce e, brevemente, estaremos entregando para o mundo todo". Claro que num ritmo mais lento, como pede a manufatura. "É como naquele provérbio chinês: com tempo e paciência, a folha da amoreira se transforma num vestido de seda", filosofa.

O processo de criação envolve uma equipe pequena. É Yanna que cria os desenhos e desenvolve as peças com um pequeno time de artesãos que executa as tramas. A inspiração, diz ela, tem muito do Brasil. "As primeiras tramas das miçangas foram feitas por artesãs brasileiras porque queria manter essa identidade".

O mesmo rigor que mantém com a produção, a designer estende aos fornecedores das matérias-primas. Depois de recorrer a empresas francesas, encontrou o que queria em Florença, na Itália. Os mesmos, aliás, que atendem marcas conceituadas no mundo todo, como Stella McCartney, Roberto Cavalli e Céline.

O próximo passo, lento, reforça a designer, é expandir o mix de produtos. Objetos para casa estão na mira da baiana. Mas, como diz, "cada coisa no seu tempo".

