Poucos personagens do cinema são tão cultuados, de verdade, como Jeffrey, o protagonista de O Grande Lebowski, filme lançado em 1998 pelos irmãos Coen. O jogador e bon-vivant interpretado por Jeff Bridges, cujo apelido é “Dude”, inspirou um seita chamada dudeísmo, que tem um site em inglês (dudeism.com), e deu nome a uma série de bares e pubs em Berlim, Belgrado, Glasgow, Dresden e São Paulo, entre outras cidades.

A versão soteropolitana que homenageia Dude (cara, em inglês) foi aberta no primeiro dia de 2017 na Praia da Paciência, Rio Vermelho, o Lebowski Pub. O bar tem quatro ambientes: uma pequena varanda, uma sala com sofás confortáveis, o balcão com vista para uma infinidade de cervejas especiais e espaço para música ao vivo onde deve funcionar também, em breve, um cineclube. O cinema, obviamente, tem um espaço privilegiado na decoração. Além de pôsteres de filmes de Joel e Ethan Coen no palco, os banheiros trazem cartazes de O Poderoso Chefão, Pulp Fiction e Veludo Azul.

No dia em que visitamos o pub, havia duas turmas comemorando aniversário. O pessoal que foi celebrar com um quase cinquentão, claro, que ficou nos sofás, enquanto o povo de 20 a 30 anos aglomerou-se em torno do balcão antes de o DJ começar a tocar. O cardápio inclui pastéis integrais de forno (R$ 8), quatro tipos de salsichões acompanhados por pães de alho (de R$ 25 a R$ 26, cada) e batatas fritas (R$ 12). Uma Heineken de 600 ml sai por R$ 12 também, mas há importadas que custam em torno de R$ 30.

Lebowski Pub Rua da Paciência, 127, Rio Vermelho. Tel. 99957-0244. Quarta e quinta, das 19h às 2h, sexta e sábado, das 21h às 4h, e domingo, das 17h às 23h

Destaque Garrafas vazias de Jack Daniels como luminária são um dos truques de decoração do bar. Antes de esvaziar outra garrafa, vire o pescoço e aprecie com moderação os quadros na parede

