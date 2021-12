Gostinho sertanejo

O sabor é forte e o preparo, diverso. Ensopada, assada na brasa com manteiga de garrafa ou temperada com cachaça, a carne de bode é sempre deliciosa

Com extensão territorial significativa, a Bahia tem um patrimônio culinário diverso. Do café da manhã ao almoço, o cardápio pode ser bem diferente em regiões separadas por apenas 100 quilômetros, como acontece com Salvador e Feira de Santana. A cidade vizinha à capital é a entrada para uma parte dos sertões, o semiárido, presente de norte a oeste do estado. Nessas regiões, a carne de bode é rainha.

Cozida, assada e ou em variações como a buchada (feita com as vísceras), a carne de bode é caracterizada pelos fãs como de sabor forte. Na capital ainda hoje não é achada tão facilmente para preparar em casa. Há restaurantes que a incluíram no cardápio, mas esses também são poucos.

Em Salvador, isso dá à carne de bode um certo acento de exotismo. O chef Gabriel Lobo, 38, conta que a dificuldade em encontrar a carne, somada ao gosto mais forte que ela possui, dá o objetivo à forma como ele prepara, com uma certa leveza, "deixando o prato bem suave". Gabriel incluiu o ensopado de bode com legumes no cardápio do Amadinho, no Mercado do Rio Vermelho. O prato é acompanhado de purê de aipim e farofa de manteiga.

O segredo do chef, que é soteropolitano, mas tem família em Jequié (a 365 km de Salvador e de clima semiárido), começa na escolha do corte, com preferência para o de cabrito, que é o animal na fase mais jovem. O caldo, feito do cozimento exato da carne, e com um toque de alecrim, é suave. Para o ensopado, Gabriel indica cerveja do tipo "ale", de alta fermentação. "É para que o sabor da carne não acabe alterando o da cerveja", explica o chef.

Uma das vantagens da carne de bode em relação à do carneiro é a menor quantidade de gordura. Todo especialista no preparo sabe que ela é bem mais magra. Além disso, o "ranço", que pode ser entendido como uma gordura mais pegajosa, de odor desagradável, é quase lenda. Primeiro, porque muita gente imagina que o cheiro do couro dos caprinos chega à carne. Isso não acontece. E a gordura só é maior em animais muito velhos.

Hoje são adotadas técnicas modernas de criação. Os animais são castrados e abatidos bem mais cedo, explica Verli Lopes Costa, 51, do restaurante Uai Bode, no Trobogy. "Quando se faz o corte, retiram-se as glândulas causadoras do cheiro mais forte do couro", diz. Mais conhecido como Mineiro, o que explica o nome do restaurante, Verli é quase baiano, chegou aqui ainda adolescente. Foi quando aprendeu sobre bode. O pai tinha uma fazenda em Ipirá, município localizado na Chapada Diamantina, a 211 km de Salvador.

Há 18 anos, já morando na capital, Mineiro resolveu abrir um trailer para vender comida ao lado do seu lava-jato. Dentre os muitos pratos servidos estavam os preparados com carne de bode. O sucesso foi tanto que ele logo se viu com um bar e, finalmente, com um restaurante. "Servimos vários tipos de carne, mas, sem dúvida, o bode é o nosso carro-chefe".

Minas com Bahia

Mineiro conta que um dos pratos mais pedidos em seu restaurante é o pernil grelhado, regado com manteiga de garrafa e acompanhado de feijão tropeiro, vinagrete, aipim cozido e de uma indefectível farofa d'água. O chef até que tem lá outras admirações gastronômicas, mas admite que, para ele, a carne de bode tem sabor único. Sem fugir à origem, indica como aperitivo ou "para rebater" a comida, como se diz no sertão, as cachaças mineiras Salinas e Januária, consideradas top.

Se provar a carne de bode pode ser uma aventura, Carlos Cezar Tavares, 50, chef do Grande Sertão, no Costa Azul, radicaliza para que a experiência chegue ao patamar do inesquecível: cabrito embriagado com rubacão pé de serra. A receita leva, no preparo, um pouquinho de cachaça destilada. "O álcool desaparece no vapor e um toque de cana acaba dando um sabor diferente à carne", instiga.

O cabrito vem acompanhado de rubacão, que é parecido com o baião de dois - esse mexido de arroz, feijão e carne, tão típico do Nordeste brasileiro. No Grande Sertão, o rubacão é feito com arroz vermelho, protagonista de uma história de resistência. Esse arroz foi introduzido na Bahia no século 16 e, no Maranhão, por volta de 1620. Ele foi soberano até que, no século 18, perdeu lugar para o branco, vindo do sul dos Estados Unidos. Mas, no interior do Nordeste brasileiro, persistiu. "Soube que esse arroz já está se tornando muito comum na Chapada Diamantina", conta o chef. O rubacão é uma tentação para os sentidos. No seu preparo entram ingredientes como queijo coalho, toucinho e bacon.

Natural de Salvador e morador de Itapuã desde criança, foi em família que Carlos Cezar ficou sabendo dos segredos da comida sertaneja. Além das receitas que via serem executadas na cozinha de casa, aprendeu um pouco também com os vizinhos, que eram do interior. "Esses conhecimentos vão passando, aprendi essas receitas com minha mãe e minha avó", diz.

O chef destaca ainda que a carne de bode, assim como a bovina, é adequada para a experimentação e a criatividade. "Já fiz carne de bode à parmegiana, estrogonofe e carne de sol". Essas não entraram no cardápio do restaurante... ainda. Mas, segundo o chef, são cada vez mais comuns os eventos para mostrar os prazeres que a carne de bode é capaz de proporcionar.

adblock ativo