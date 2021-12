Gostinho de tradição contemporânea

Quem passa pela esquina da Rua da Ajuda com a Ladeira da Praça pode estranhar a fachada envidraçada com uma logo verde-cana: no lugar do antiquário Casa Moreira há uma filial da Deltaexpresso, rede de cafeterias portuguesa com braços nos cinco continentes.

O conceito é “coffee convenience store”: cafeteiras, cafés da marca (grãos, pó e solúvel), além de bebidas com a semente – exclusivo, o blend Ruby só é servido na hora (R$ 5, o expresso). Mas o cardápio é variado: doces, salgados, sanduíches e crepiocas, além de combos (o de café da manhã começa em R$ 5,50).

Os sócios Alessandra, Paulo e André Moreira são pioneiros: o Delta é o primeiro dos empreendimentos que serão instalados na área, na esteira do Fera Palace Hotel. A aposta é em uma velha novidade: as lojas de rua. Mas com direito a wi-fi grátis, para usar o notebook, e tomadas para carregador. Sinal dos tempos. “Não tinha um ambiente desse aqui ao redor”, aponta André.

Deltaexpresso Ladeira da Praça, 1, térreo, Centro – 71 3052-0016. Segunda a domingo, das 7h30 às 19h30

Destaque Pouco doce, o cappuccino (R$ 8,50, o médio) pode acompanhar o pastel de nata (R$ 6,90), com casquinha caramelizada.

