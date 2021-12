Gigante de gelo

O avião começa a descer. A tripulação se prepara para o pouso. Poltronas na posição vertical, esperamos a chegada a uma das principais cidades do nosso roteiro: El Calafate, na Patagônia argentina. Optamos por enfrentar três horas de avião. De ônibus, seriam quase três mil quilômetros a partir de Buenos Aires. Pela janela, o cenário se modifica. A aeronave entra em nuvens cada vez mais densas e nada de terra firme à vista. A estranheza começa a dar lugar a um medo que não é bem-vindo. Até que em voz baixa, e num espanhol quase incompreensível, o piloto balbucia que não havia como pousar na cidade. As condições de pouso estavam abaixo do mínimo necessário.

Sobe aeronave. Os ventos fortes, característicos da região, impedem que o avião pouse na pista. A solução é ir para outra cidade, Ríos Gallegos, a 30 minutos de Calafate. “É normal, nesta época do ano, ter essas mudanças repentinas no clima”, conta um comissário de bordo. Começamos, então, a sair da região. Creio que por um lado que não estava na rota. E é nesse momento que a Patagônia se mostra para nós da janela: uma região gigantesca e completamente branca se desenhando. Era possível ver seus limites e diferentes formatos, com estradas, lagos e elevações, uma espécie de boas-vindas da região.

Passado o susto e uma hora de espera no aeroporto vizinho, pousamos em Calafate, de frente para um lago gigantesco, o Argentino, o maior do país. Já havíamos passado alguns dias em Buenos Aires e, agora, iniciávamos a parte mais esperada: conhecer a Patagônia em pleno inverno. As temperaturas estavam abaixo de zero. A sensação térmica chegava a bater em menos sete graus. Estávamos ali para conhecer o atrativo mais famoso da região: o glaciar Perito Moreno. Uma infinidade de neve compactada há milhões de anos e que, ao mesmo tempo que se regenera com mais acúmulo de neve, perde pedaços de tamanhos e formatos variados todos os dias.

Perito Moreno

Nosso ponto de partida era El Calafate, onde contratamos o tour. No dia seguinte a nossa chegada, já estávamos próximo do gigante gelado e azulado, que fica a cerca de 80 quilômetros de Calafate. Queríamos fazer o minitrekking: uma caminhada sobre uma parte estável dele durante uma hora e meia. Tudo incluso no passeio. Só uma empresa está autorizada a fazer e o custo é de R$ 650 por pessoa. Quando menos esperávamos, já estávamos ao seu lado, amarrando o grampone, uma base de ferro com várias pontas e que fica embaixo do calçado para que possamos ter aderência ao caminhar sobre o glaciar. “Façam o impossível, mas não caiam. Se cair, não tem onde segurar”, alerta o guia. A caminhada é em fila indiana. Ele diz que o passeio é seguro, sobre uma parte estável da geleira. O cenário parece de filme. Os formatos impressionam. Contorcidos, parecem obra de arte esculpida na natureza bruta. No trajeto, umas fendas de um azul profundo inspiram um pouco de medo.

Entre subidas e descidas, passos cuidadosos, paramos em um pequeno vale com paredes de gelo brancas imensas e fazemos silêncio. Dá para ouvir o vento, a água que corre embaixo. É a natureza se movendo. Em seguida, o passeio vai chegando ao fim e brindamos a oportunidade única com uísque. O gelo? É retirado na hora. Apesar da singularidade do Perito Moreno – o guia faz questão de ressaltar que em nenhum lugar do mundo se tem um acesso de forma tão simples para caminhar sobre um glaciar –, ele não é o único. Faz parte de uma série de glaciares que formam, na Argentina, o Parque Nacional Los Glaciares.

No dia seguinte, ainda em Calafate, fomos conhecer outras duas esculturas: os glaciares Upsala e Spegazzini. O passeio custa R$ 350. São seis horas de navegação. Não há caminhada. No trajeto, além de montanhas cobertas de neve, os témpanos, pedaços de gelo que se desprenderam e boiam sobre o lago, impressionam. Um deles é do tamanho de uma casa. Há várias cavidades, contornos que parecem ter sido feitos com o esmero de um artista. Mesmo de longe, o Upsala consegue mostrar porque é o segundo maior glaciar da Argentina. Ao seu lado, outros pequenos glaciares o alimentam. É um imenso campo branco que os olhos não conseguem avistar sequer o fim. De outro lado do lago, o Spegazzini é arrebatador.

O barco chega próximo de suas paredes, que medem 135 metros acima da água. Parte dele desce de uma grande montanha ao fundo e parece se esparramar pelo local, mas com todo o cuidado de manter-se por trás das grandes paredes de gelo da borda. Após os três glaciares, seguimos por conta própria para um povoado fundado na década de 80. O vilarejo, chamado El Chaltén, não tem sequer cemitério, contou-me uma moradora do local, durante uma viagem de duas horas a partir de Calafate por uma estrada repleta de guanacos, cordeiros e a estepe patagônica. “Fico muito triste quando vejo glaciares diminuindo. É de doer no coração”, acrescenta a moça, quando avistamos da estrada o glaciar Viedma, o maior do país. Ela ainda me dá dicas sobre as melhores trilhas e me encoraja a fazer a que mais queríamos, de 20 quilômetros. “Até minha mãe fez”, diz. Chaltén é conhecida por suas trilhas gratuitas, de cenários fantásticos.

Queríamos fazer uma para a Laguna de Los Três. Começamos cedo, quando o sol ainda começava a iluminar os picos montanhosos. O objetivo era ver o monte mais famoso da região, o cerro Fitz Roy, que na maior parte do ano fica tampado por nuvens. Não sei a que atribuir a sorte daquele dia, mas o fato é que o gigante de pedra ficou limpo o dia inteiro e nos permitiu registrá-lo com um céu vívido (a foto que abre esta matéria). Apesar da beleza das fotografias, nada se compara a encará-lo, com uma vegetação que mistura verde e vermelho-escuro e contrasta com o branco brilhante da neve que se espalha pelo caminho. Não conseguimos, no entanto, chegar até a laguna.

O trecho final é uma subida numa montanha íngreme, coberta de neve. O gelo no chão é escorregadio e, após quase cairmos, decidimos retornar. O jeito foi descer de ‘esquibunda’, se segurando em arbustos. Após o perigo, o presente: é no trecho da volta para a cidade que o Fitz Roy fica mais bonito, imponente. O senhor daquelas terras. Enfrentar os dez quilômetros da volta não foi fácil, mas a dificuldade foi aplacada quando nos deparamos com pica-paus nas árvores e seus barulhinhos na madeira. Tudo isso em frente a um grande lago congelado, a Laguna Capri.

Razões para voltar

De Chaltén, fomos de ônibus para o Chile para conhecer o Parque Nacional Torres del Paine. Ficamos em Puerto Natales. Da Argentina até ela, foi a primeira vez que vimos cair neve, numa estrada de chão e laterais completamente brancas. Fizemos um passeio ‘full day’: uma guia numa van nos leva para conhecer alguns dos pontos principais do parque, com guanacos caminhando ao seu lado, nandul na estrada, lagos de uma azul intenso, muito vento, a ponto de quase te carregar, outro glaciar (o Grey), muitos mirantes e as torres, que, mesmo com algumas nuvens sobre elas, não conseguem esconder a beleza que há.

Nossa aventura terminou em Ushuaia. Ainda havia, no roteiro, o Uruguai e um retorno a Buenos Aires, mas a Patagônia terminava ali, para nós, na cidade mais austral do continente. De frente para o Canal de Beagle e rodeada pela Cordilheira dos Andes. Dos passeios que fizemos, um foi o mais marcante: a Laguna Esmeralda. A neve caía de forma intensa e fazia da caminhada de duas horas um resumo de tudo que buscávamos. Sempre li que não dá para conhecer a Patagônia em uma só viagem. Acredito que é verdade. Nem que seja como motivo para voltar.

* Anderson Sotero é repórter de A TARDE e editor do blog comoviajeiblog.wordpress.com

