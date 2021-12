Gevaerd: "O universo está cheio de formas de vida como a nossa"

A cidade de Prudentópolis, no interior do Paraná, viu uma de suas lavouras de trigo amanhecer com um desenho intrigante em setembro de 2015. Feito a partir de dobras quase cirúrgicas nas plantas, um círculo de 60 metros de diâmetro acomodava, em seu interior, uma espécie de flor de seis pétalas. O ufólogo Ademar Gevaerd, 54, foi ao local e confirmou se tratar de um agroglifo, figura cuja procedência seria extraterrestre. É o caso mais importante no Brasil desde os aparecimentos em Varginha (MG), nos anos 1990, explica o editor da Revista UFO, que esteve em Salvador participando do II Encontro de Ufologia Avançada da Bahia e do XIV Congresso Brasileiro de Ufologia. “As descobertas que fizemos neste caso chacoalharam os estudos de ovnis em nível internacional”, garante Gevaerd, que busca a vida fora da Terra com a convicção de que a maioria das civilizações lá fora são muito parecidas com a nossa. Para o pesquisador paranaense, que desde os 8 anos de idade se questiona sobre avistamentos e contatos com outras inteligências, nós ainda não estamos preparados para encontrar essas formas de vida, mas, ironicamente, ele acredita que virá daí a solução para a forma egoísta como o homem tem habitado este planeta. Para a Muito, Gevaerd falou sobre agroglifos, abertura de arquivos ufológicos e sobre o significado da vida.

Em que evidências a ufologia se baseia para acreditar que os agroglifos são produzidos por seres de outros planetas e não por humanos?

São vários elementos. Não há pegadas, marcas de trator, de carro, qualquer sinal humano. Mas os desenhos estão no campo, com um tamanho e um grau de complexidade que espantam. Há também características que não podem ser imitadas, como a mudança no campo eletromagnético dentro do agroglifo, muito superior ao de fora. No Brasil, nunca apareceu ninguém para dizer “eu que fiz, isso é fraude”. Que motivação esse fraudador teria, aliás?

O que há de especial na lavoura de trigo em Prudentópolis, no Paraná, que está sendo considerada o caso mais importante desde Varginha, em 1996?

Era uma figura de 60 metros, uma coisa gigantesca. Com todas as características, as dobras das plantas, aquela precisão cirúrgica. Nós colhemos amostras de dentro e de fora da figura e mandamos para análise na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. O resultado chacoalhou a ufologia num nível mundial. Enquanto as plantas do lado de fora tinham uma vida microbiana intensa, as amostras de dentro do agroglifo pareciam esterilizadas. Quando você constata, como nós já constatamos, que aquilo não é ação humana, fica a pergunta: então quem fez? Seres extraterrestres? Inteligências mais avançadas? A gente não sabe. Os ufólogos trabalham com a hipótese de que essas figuras são feitas com o propósito de nos chamar a atenção por uma ou algumas das inúmeras civilizações que nos visitam. E o que aparece no campo não são pinturas, mas figuras geométricas. E geometria é matemática. E matemática é a única linguagem possível para nos comunicarmos com outras inteligências, já diria o astrofísico Carl Sagan.

O senhor já afirmou que o monitoramento de agroglifos demanda um investimento financeiro alto. Isso não seria viável com apoio do governo?

Seria, mas não há interesse. Ainda há muito ceticismo no Brasil e até mesmo na Inglaterra, onde esse fenômeno tem mais de 40 anos. Hoje, quem pesquisa isso são os ufólogos apenas. Aqui no Brasil tem eu e mais dois ou três e só. Cada vez que dou entrevista, digo que quero chamar engenheiros agrônomos da região, técnicos agrícolas, professores de biologia das universidades. Para não ser somente um ufólogo a dizer o que esse fenômeno é ou não é. Este ano, conseguimos formar, pela primeira vez, uma tarefa com perito criminal, professor de física, doutora em microbiologia, engenheiro agrônomo e um técnico em eletrônica. É um avanço, mas somos só nós.

Nick Pope, ex-funcionário do Ministério da Defesa do Reino Unido, declarou, há três anos, que a liberação de arquivos do Projeto UFO, conduzido pelos ingleses, era uma cortina de fumaça para abafar o interesse da sociedade sobre esses documentos. Os governos diluem a importância do assunto para mantê-lo em sigilo?

Depende do governo. Em geral, eles preferem não tratar disso. Alguns, mesmo quando questionados, tratam como um tema superconfidencial, a exemplo da Rússia. Mas há também países que começaram a abrir os seus arquivos, o Brasil é um deles. De 2004 para cá, temos feito essa campanha na revista UFO. A Aeronáutica acabou cedendo e entregando sete mil páginas de documentos. É um ato de transparência? É. Entrevistamos vários militares, que foram muito transparentes, mas eles dizem que essas sete mil são todas as páginas. E isso a gente não aceita. Sete mil páginas para cobrir um período de 60 anos? Deve haver pelo menos dez vezes mais, essa é a ponta do iceberg. Veja a Operação Prato, por exemplo, que aconteceu na Amazônia, de setembro a dezembro de 1977. Foram feitas duas mil páginas de documentos. Só umas 200 foram liberadas. Cade as outras? Das 500 fotos, só vimos umas 150 e as mais mixurucas. O que há de mais contundente a respeito dos ovnis não está sendo liberado por governo algum. O Nick Pope, que por sinal é meu amigo, falou certo. O que é que a Inglaterra tem de sério mesmo? O que é que os EUA têm de sério? Informações sobre UFOs sobrevoando bases de mísseis nucleares. Isso não é liberável.

Se os agroglifos são feitos por civilizações superiores, por que eles não usam uma forma mais tecnológica de se comunicar, mas, em vez disso, deixam registros que nos lembram as nossas origens?

Estamos sendo visitados por várias raças, que tem diferentes origens e estão aqui por diferentes motivos. Conforme as sociedades planetárias vão se desenvolvendo, elas vão explorar o universo. Nós estamos fazendo isso há 60 anos, só que ainda não conseguimos chegar muito longe, no máximo mandar uma maquininha para fazer buraco em Marte ou na Lua. Daqui a cem anos, porém, vamos mandar máquinas mais sofisticadas, com tripulações. Agora o que temos são contatos de civilizações que acharam esse método para nos chamar a atenção. Por quê? Não sei. Mas sei que os agroglifos são legítimos e são sinais propositais de vida inteligente que não é humana.

Há alguma linguagem padrão a ser aplicada na interpretação desses desenhos?

Hoje o esforço dos pesquisadores é esse. A gente não tem um dicionário, mas isso é uma Pedra de Roseta [granito encontrado em 1799, no Egito, que desvendou escrita hieroglífica]. Há figuras óbvias. Um sistema solar sem a Terra ou um triângulo com uma figura oval, lembrando um olho, símbolo exotérico de muitas décadas. Sempre é algo que remete ao humano. Pode ser o símbolo da reciclagem, algum elemento da cultura judaica, o Ying e o Yang, o calendário Maia. É como se eles dissessem que sabem tudo sobre nós.

E nós não sabemos nem quem eles são.

Imagine...

Textos históricos e elementos da arqueologia sugerem que contatos entre humanos e ETs existem desde o início do homem na Terra. O senhor concorda?

Cem por cento. Você pega os registros que a humanidade produziu a respeito de si mesma, vai vendo, desde os primeiros pergaminhos, os livros sagrados indianos, tibetanos, nepaleses, chineses, coisa de seis mil anos. Eles já descrevem discos voadores, os vimanas. Você passa pela Idade Média e vai ver pinturas, moedas, esculturas. Pega uma tapeçaria do Mosteiro Decani, no Kosovo, e vai encontrar a imagem de Jesus Cristo na cruz, no meio de dois objetozinhos. Quando você aumenta esses objetos você não acredita: são discos voadores. Você vai em Palenke, no México, e vê numa tumba o desenho de um índio numa nave espacial. O Velho Testamento é repleto de ocorrências ufológicas. O Vaticano sabe já que tem conduzido missionários pelo mundo há 600 anos.

O ufologista norte-americano Jerome Clark disse à revista UFO que nem os cientistas nem a sociedade estão preparados para o contato com outras espécies. Qual a opinião do senhor sobre isso?

Eu acho o mesmo. Se hoje, uma civilização se apresentasse a nós, haveria um colapso na Terra. Não estamos preparados, somos uma raça que só pensa em si mesma. Sete bilhões de pessoas e um bilhão passando fome. Ou seja, 15%. Mais um bilhão e meio em guerra. Esse planeta é um caos. Não sobreviveríamos a esse contato e é óbvio que eles sabem disso. Porque eles observam a Terra com olhos de civilizações superiores, que talvez até já tenham passado por esses problemas.

Podem estar esperando nosso amadurecimento para fazer contato. Mas esse amadurecimento não chega nunca. Ao contrário, o mundo só fica pior e é governado por déspotas. São canalhas em todos os países. Olha só o Trump agora, presidente dos EUA. Há ditaduras de 50 anos, como a Coreia do Norte. Há o Vladimir Putin, que governa a Rússia silenciando a população. O Clark separou cientistas e sociedade, mas um é parte do outro. E eles têm feito reuniões na Nasa, na ONU, na Royal Society, de Londres, para saber quem fala pela Terra caso esses caras cheguem. Vai ser o Trump? O papa Francisco? O Temer certamente não vai ser. Mas um contato vai acontecer, ainda mais porque estamos explorando muito o espaço externo.

A Nasa estuda fundar uma colônia na atmosfera de Vênus baseada em espaçonaves movidas a energia solar. A “Terraformação” seria um caminho alternativo na busca pela vida fora daqui?

Esse é um conceito muito novo. Transformar um planeta em semelhante à Terra, com condições de ser habitado. Ainda estamos muito longe disso, mas essa vai ser a única alternativa, na verdade. Porque estamos superpopulando e destruindo esse planeta. Como vamos alimentar toda essa gente? Hoje nós brincamos com o perigo, a Terra virou uma bomba-relógio. Agora tem essas ideias do Elon Musk de ir para Marte [o bilionário americano, dono da empresa SpaceX, está propondo a colonização do planeta vizinho a quem puder pagar pela viagem]. A turma que está indo não vai voltar. Esse pessoal vai, um dia, virar nome de rua em Marte.

Mas por que não vão voltar?

Não há tecnologia para isso. Quem está se alistando sabe, mas eles querem fazer parte da história. Eles vão para lá, vão viver alguns anos, vai acabar os recursos e eles morrem. Ninguém vai fazer igual ao Mat Damon [no filme Perdido em Marte] e cultivar batata com cocô. Isso é ficção científica. Mas, até lá, muita coisa vai ter que acontecer aqui embaixo.

A discussão sobre vida fora da Terra passa por condições essenciais tão específicas que limitam a probabilidade de encontrá-la. Não seria o caso de buscar algo diferente do que concebemos como vida?

Os cientistas já fazem isso. A maioria dessas experiências são baseadas em emissões eletromagnéticas, em assinaturas de molécula. Hoje se fala de exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar. Mas nós nunca vimos um. São detecções, probabilidades matemáticas. Ainda estamos num ponto muito incipiente. A Nasa está em Marte e cada hora solta alguma coisa. Antes não havia nada. Depois, descobriu-se água, depois, vapor. Daqui a pouco eles falam: “Olha, tem uma plantinha, tem um inseto”. Temos que estar preparados para encontrar formas de vida diferentes. Mas, pela observação dos discos voadores, sabemos que formas de vida como a nossa também abundam no universo.

Usando a Terra como parâmetro, podemos esperar que não exista apenas uma civilização fora daqui, mas algumas delas. O senso comum sobre ETs, no entanto, segue um estereótipo, da mesma forma que nós humanos fazemos entre nós. Como a ufologia pode desmitificar isso?

Há uma diversidade de seres e a gente ainda não conseguiu compreendê-los. Alguns discos voadores foram resgatados pelo governo americano e até hoje os caras não descobriram onde está o motor das naves. É outra tecnologia. Mas a ciência ainda dá as costas para isso.

Se fosse o senhor o escolhido para nos apresentar a um alien, o que diria?

Eu acho que diria: “Compadre, vamos entrar na tua nave e dar uma volta por esse planeta, que eu vou te mostrar tudo de bom e de ruim”. Eu diria que a raça humana é complicada, mas temos futuro. Se nos derem uma oportunidade de vencer nossas ignorâncias e nossas estupidezes, a gente vence. Estou certo de que, para nós, essa saída só pode vir de fora. E tem que ser logo. Antes de Trump apertar o botão.

