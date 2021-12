Gestão Júnior

Ao assumir a prefeitura, ACM Neto tinha apenas 33 anos. Apesar de manter as principais secretarias sob comando de políticos e técnicos tarimbados, fez questão de indicar jovens amigos para cargos de destaque na gestão da 3ª maior cidade do país. Quando não estão em reuniões, eles trocam mensagens pelo WhatsApp no grupo Prefeitura 24h. Juntos, tentam driblar a inexperiência com um discurso de inovação.

Guilherme Bellintani

36 anos, secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura



Num ano sabático, as pessoas viajam pelo mundo, aprendem a tocar um instrumento, viram budistas. Guilherme inovou, tornou-se gestor público. "Para mim, esse é um período de quatro anos sabáticos. É uma experiência que ninguém me toma. Depois, volto a fazer minhas coisas. Essa é minha grande expectativa".

Suas "coisas" são as empresas que criou e dirigia, entre elas a Faculdade Baiana de Direito e a casa de espetáculos Barra Hall. Apesar do afastamento, sua participação societária nos negócios permitiu que aceitasse o convite de ACM Neto, amigo de amigos seus, sem que a renda familiar sofresse uma variação brusca. "Não tenho um padrão de vida muito elevado, mas gosto de viver bem. Viajava três vezes por ano para o exterior. Agora não dá mais".



Quando todo mundo está se divertindo no Réveillon ou no Carnaval, ele está trabalhando, mais precisamente organizando essas festas, o que gera muxoxos em casa da mulher e de seus quatro filhos. Durante os dias "normais", a rotina de trabalho também é corrida. Guilherme, que é formado em direito pela Ucsal, chega ao casarão na Graça onde funciona a secretaria às oito da manhã e só costuma sair às nove da noite. Antes de receber a Muito, ele se reunia com outros secretários para definir o que seria feito da Barra pós-obras. A pauta era extensa. Ia desde estabelecer uma política de liberação de eventos até a definição do número de vendedores de coco, para padronizar - verbo-fetiche da atual gestão.



Mas o projeto a que ele dedica mais tempo é outro, o da reestruturação do Centro Histórico, retomando, de certa forma, a revitalização iniciada por ACM avô. "Algumas pessoas dizem: 'Ah, porque [o Pelourinho] tinha uma cara de cenário... Mas hoje não tem nem isso. Nossa ideia é que o centro seja recuperado e ocupado pelos moradores da cidade".

