Geografia de sons

Mestre e doutora pela PUC-SP, a historiadora Jurema Paes, 41, dá aulas nesta instituição há 12 anos. A baiana, radicada na capital paulista há 14 anos, ganhou fama, no Brasil e na Europa, não exatamente por seus méritos acadêmicos, mas pelo trabalho que desenvolve com a música brasileira desde a adolescência.

Uma de suas canções, Mestiça, do álbum homônimo, o segundo da carreira, está na lista das 10 músicas mais executadas no World Music Charts Europe, um dos mais importantes sites de música do mundo. O disco, que foi gravado em São Paulo, mixado na Suécia e masterizado em Londres, concorre ao 26º Prêmio da Música Brasileira.

A indicação, garante, a pegou de surpresa. "Mas a minha expectativa, claro, é que o trabalho seja reconhecido". A pesquisa de sonoridades, sua base como intérprete, é ancorada em ritmos tradicionais, como a chula e o maxixe, associados a batuques africanos, resultando num som que tem encontrado eco na world music. "Acho que você não pode ser uma coisa só, você precisa viver em rede, tipo um envolvendo, abraçando tudo".

A decisão de trocar a Bahia por São Paulo teve exatamente esse propósito de experimentar novas sonoridades. "Aqui seria mais difícil porque não sou uma Claudia Leitte, não sei fazer o que ela faz", diz, ressaltando o respeito que tem pela cantora.

E lembra que, não apenas ela, mas muitas outras pessoas deixaram a Bahia porque não queriam "fazer música de varejo". Para Jurema, a escolha por São Paulo foi em função de acreditar que lá existe uma engenharia de som monumental. "É o epicentro que edita o país, e isso permite que a gente faça uma música que possa ser apresentada em qualquer lugar do mundo", diz sobre a cena musical paulista, que concentra os mais diferentes sons produzidos na atualidade.

Filha do compositor baiano Fábio Paes, a artista conta que a música sempre esteve presente em sua vida. "Via muitos artistas na minha casa, desde menina, meu pai tinha um ouvido muito aberto e eu fui apreendendo aquilo tudo". Assim como o pai, embora sempre soubesse que era a música sua paixão, investiu na formação acadêmica e fez da pesquisa o caminho para a carreira de cantora. No meio do percurso, encontrou o conterrâneo Tiganá Santana e a parceria começou a render frutos. "Ficamos amigos, nos tornamos parceiros de trabalho. Para mim, ele é dos cantores do prelúdio do século 21", elogia.

Do outro lado do mundo, Tiganá, que está em turnê pela Europa, devolve os elogios. "Jurema não é uma mera cantora, ela é alguém que apara a voz com pensamentos profundos. Isso tem a ver com sua formação acadêmica, ela usa todos esses experimentos no seu fazer estético. Me sinto honrado de ter participado do processo artístico desse seu último trabalho", derrete-se.

Em abril último, Jurema voltou a Salvador para fazer, timidamente, uma pré-estreia do show Mestiça. "É um aquecimento para que, quando estrear definitivamente em agosto, esteja bem afiado", diz, confirmando o preciosismo. A ideia de fazer os ajustes na Bahia foi para azeitar os músicos, já que o álbum tem muita experimentação sonora. "Isso precisa ficar bem ajustado".

Sem pressa, ela segue a rotina entre as aulas na PUC-SP e os ensaios para o show. Em paralelo, ainda consegue dar seguimento às suas pesquisas sonoras (algo que nunca cessa) e esperar pacientemente pelo novo projeto que está sendo tocado: o lançamento de um DVD com o conteúdo do programa Ensaio, que gravou recentemente para a TV Cultura.

Desde o primeiro álbum, Batuque de canoa (2002), produzido pelo mesmo Marcos Vaz, que assina, ao lado de Cássio Calazans, a produção de Mestiça, Jurema passeia pela floresta musical brasileira. Ora se aconchega nos cantadores, como Elomar, um dos seus compositores prediletos, ora se apropria do samba-chula do Recôncavo, do compositor Roberto Mendes.

É essa rica mistura, que inclui ainda o maranhense Zeca Baleiro, que dá singularidade ao seu trabalho. "Jurema Paes, além de ser uma artista de entrega profunda, de extrema intensidade, traz no seu trabalho uma pesquisa musical meticulosa, particular", ressalta a conterrânea e contemporânea Márcia Castro.

Para Castro, o diferencial da cantora é que, "além de pensar a música dentro de um conceito etnográfico, nos dá uma dimensão sensorial de tantas culturas musicais, como as influências dos pedaços de África que estão na Bahia", completa. São essas influências que a movem. "Em Mestiça experimentei muito mais que no primeiro. Digo que comecei explodindo, agora estou implodindo", ri.

