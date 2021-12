Gentileza e delícias marcam novo café em Brotas

Há uma gentileza em cada canto do Mandah Gotsfritz Art & Café, aberto há quase três meses em Brotas. Sobre as mesas, dois baralhos esperam por jogadores. Na parede, um violão e um cajón ficam disponíveis para quem quiser tocar. É possível ir trabalhar no local e ficar apenas no cafezinho coado servido de cortesia.

Difícil é resistir às delícias do cardápio, que vão desde os tradicionais expresso e expresso carioca (R$ 5) – acompanhados de quitute gratuito de canela ou damasco –, cappuccino (R$ 8), chocolate quente (R$ 8) e cervejas (de R$ 8 a R$ 10 a long neck), até bolos sem glúten e/ou lactose (R$ 3 a fatia), pizza vegana (R$ 5) e os carros-chefe Cappuccino Baiano (R$ 8), com chocolate 50% cacau e um pouco de açúcar, e a Banana Surreal (R$ 7), feita com massa folhada, banana caramelizada e castanha de caju.

As três últimas receitas são criações da casa, que opta por fornecedores com produção caseira, como a famosa Empada do Breno (R$ 7). Mas nem só de comida e bebida vive o local, que é uma ampliação artística do estúdio Mandah Gotsfritz Art & Tattoo, aberto há três anos e localizados nas salas ao lado do café. Isso significa que o espaço é disponibilizado para eventos culturais diversos.

Desde a abertura, já passaram por lá um bazar coletivo, um brechó, três apresentações musicais e uma roda de conversa. Em suma, todos(as) são bem-vindos(as).

Mandah Gotsfritz Art & Café Rua Barros Falcão, 128, Ed. Empresarial Clima Bom, sala 305 – Brotas. Ter. a sex.: das 10h às 18h; sáb.: das 10h às 15h. Tel.: (71) 99210-2978

Destaque O prato Banana Surreal simboliza a originalidade do café, com doçura na medida certa e uma apresentação em louças graciosas.

*A repórter visitou o local sem se identificar - e pagou a conta :)

