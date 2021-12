Gastronomia: Pacífico & Atlântico

O caldo de beterraba que chega num copinho de cachaça traz o legume cozido e temperado com pimenta-rosa. Vem frio e equilibra ardor e açúcar, provocando a gente para a quentura do outro copo, um fumet de robalo perfumado no capim-limão. Lá fora, a Praia da Paciência dá as boas-vindas a Carlão Araújo no espaço Nino Nogueira, no Rio Vermelho.

Foram mais de 30 anos empresariando artistas, a exemplo de Lulu Santos, Marina e Elba Ramalho, com quem, aliás, foi casado. Seu currículo tem ainda o showzaço que os Rolling Stones fizeram em Copacabana, em 2006. Quando a internet e a pirataria quase faliram as gravadoras, Carlão voltou do Rio de Janeiro para Salvador. Veio em 2009, trocando a música pelo que adorava fazer informalmente, cozinhar.

Passou três meses no Peru, estudando na única filial do Le Cordon Bleu na América do Sul. Na época, fez estágio no Astrid & Gastón, do chef Gastón Acurio, apontado como reinventor da culinária peruana. De lá, Carlão trouxe bagagem. O restaurante, que o adotou como "Carlito de Brasil", reforçou espírito de equipe e delicadeza. No curso, aprendeu a lidar melhor com o tempo e ficou surpreso de ver que, ao menos no Peru, aquele típico mau humor da escola francesa não tem espaço.

Leia a matéria completa na edição deste domingo da Muito.

adblock ativo