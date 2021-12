gastrô: tudo se aproveita

Na mesa, um bolo fofinho, um purê leve, uma tigela de sopa e biscoitos perfumados. Um delicioso banquete que, por pouco, não foi parar no lixo. É que todos esses pratos foram preparados com ingredientes que normalmente jogamos fora: talos, cascas, folhas e sementes. O aproveitamento integral dos alimentos, como é conhecida esta prática, é um dos mandamentos da gastronomia sustentável, que ganha cada vez mais adeptos entre chefs e cozinheiros profissionais.

"Quando usamos o ingrediente por completo, além de economia, estamos fazendo bem para nossa saúde e para o meio ambiente", diz a culinarista Elíbia Portela. Muita gente não sabe, mas, na grande maioria dos casos, as partes menos convencionais são justamente as mais nutritivas e - vale ressaltar - gostosas. Já experimentou bolo feito com casca de banana? E compota feita a partir das cascas de melancia e mamão?

Elíbia ensina truques preciosos para aproveitar cada parte dos alimentos. Entre as receitas está a dos delicados biscoitos feitos a partir de farinha de sementes de jaca. Para obtê-la, é preciso descascar as sementes; em seguida, torrá-las rapidamente ou deixar secar ao sol e, depois, processar no liquidificador até obter uma farinha fina. O mesmo vale para as sementes de abóbora, melancia e melão: basta torrar com um pouco de sal ou triturar e usar a farinha na massa de pães, bolos e biscoitos.

