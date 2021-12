Garimpo com charme e sem pressa

Tem gente que só gosta de roupa imaculada, nunca antes utilizada por nenhum outro ser do planeta. Aos puros, Tiago Schultz volta e meia recomenda com uma ironiazinha marota que o mais garantido é comprar um tecido e levá-lo para a costureira. "Nas lojas, há sempre o risco de alguém já ter experimentado antes", ri.

Na Nugard, a suposição vira certeza. Ali, a maioria das peças já tiveram companhia pregressa e aguardam nas araras por novas histórias. Tiago abriu o brechó com a irmã, Luiza, em outubro de 2013. No começo, as roupas garimpadas pela dupla abrigavam-se num antigo casarão na Mouraria, onde seus avós moravam, mas uma inundação fez com que mudassem de endereço.

Desde julho, a Nugard funciona na Barra, numa loja ampla e charmosa que nem de longe lembra os brechós que vendem roupa de baciada. Para facilitar a vida dos clientes, as peças são divididas por tamanhos. Mas o melhor, claro, são os preços: custam de R$ 5 a R$ 150.

Nugard Rua Maceió, nº 65 - Jardim Brasil, Barra. Tel.: 71 8717-3524. Terça a sábado, das 14h às 19h

