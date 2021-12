Garagem abriga hambúrgueres, cervejas artesanais e bolos capazes de tirar qualquer mortal da dieta

Em eventos gastronômicos e feiras gourmet nas ruas e praças da cidade, o Kombita Chopp e a hamburgueria Tá Rebocado! eram presença certa com seus food trucks. Ficavam lado a lado. No final do ano passado, ambos se estabeleceram, junto com a casa Bolo das Meninas, no espaço colaborativo Na Garagem. Isso, literalmente. O lugar improvável é cheio de charme e, ao mesmo tempo, descolado, com decoração meio vintage, meio moderna, mesas nas áreas interna e externa, além de tonéis para quem prefere ficar em pé.

Lá é possível comer hambúrguer, sanduíche ou aperitivos, beber cerveja artesanal de alta qualidade e, ainda, na sobremesa, um doce com aquele sabor caseiro. Os donos, atenciosos, estão sempre ali. A trilha sonora é escolhida a dedo. Alterna sons contemporâneos com clássicos da música brasileira e contribui para o clima suave e agradável. Isso quando não acontece ao vivo, como no Samba na Garagem, aos domingos.

Não vale passar sem experimentar o hambúrguer Miseravão Brie (R$ 28), com 180 g de picanha, queijo brie e geleia de pimenta no pão de batata ou a única opção vegetariana: um mix de cogumelos, provolone e rúcula no pão australiano (R$ 28). Já o bolo Chocolate com Nutella (R$ 28) é capaz de tirar qualquer mortal da dieta. Acompanhado de um bom café, fica melhor ainda. Para quem deseja sentar e jogar conversa fora, há muitos tipos de cerveja, como Imperial Stout (R$ 16), Ipa (R$ 15) e Bitter (R$ 10), para apreciadores com estilos variados.

Na Garagem Avenida Professor Sabino Silva, 179, Jardim Apipema. Qua., das 17h às 22h; qui., das 17h às 23h; sex. e sáb., das 17h à 0h; dom., das 13h às 22h. Tel: (71) 98721-6309

Destaque O hambúrguer com picanha e queijo brie vai muito bem com as opções de cervejas artesanais e bolos caseiros para sobremesa

adblock ativo