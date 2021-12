Fotógrafo baiano documenta vestígios de Mariana

Quando soube, pelos vizinhos, que precisava deixar sua casa, Sebastião Faria, 63, teve apenas o tempo de resgatar seu próprio corpo. Na propriedade, construída por ele há 30 anos, deixou os objetos amealhados na primeira vida. "Porque essa, que vivo agora, é uma outra", diz, à Muito, partindo a biografia pela fuga. Eram 16h20 do dia 5 de novembro de 2015 quando Sebastião e os moradores da cidade de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, começaram a abandonar as casas e sair corridos, porque uma avalanche de lama se aproximava.

A parede com fotos na casa de Sebastião (onde estão imagens das filhas que migraram para a capital) aparece, agora, num registro de Christian Cravo. Após as barragens de Fundão e Santarém, de propriedade da mineradora Samarco, romperem e lançarem sobre os três distritos de Mariana (Camargos, Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de lama tóxica, o fotógrafo baiano percorreu a cena para expor o desastre sob uma fresta: os objetos que os homens deixam para trás na iminência da morte.

registros assinados por Christian, que foram reunidos no livro Mariana, com lançamento previsto para 11 de maio, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo - em Salvador, na Galeria Paulo Darzé, ainda sem data definida -, trazem objetos-ruínas matizados em vermelho e marrom, vestígios sem fim da maior tragédia ambiental brasileira. Depois de fazer o percurso pelas cidades mineiras, a lama contaminou o rio Doce, soterrando nascentes e causando esterilidade, até chegar ao mar. Pobre em compostos orgânicos, este material pastoso impede o crescimento de qualquer vegetação, arruinando terras férteis locais - segundo especialistas, será como plantar no deserto e será assim por décadas.

Liquefação

Acostumado a projetos que levam meses ou anos - como África, livro que será lançado em setembro, reunindo registros de quase uma década -, Christian foi até Mariana pelo impulso de tocar um momento da história do país. As casas, igrejas e vielas ainda inteiras, mas completamente vazias, impeliram o fotógrafo a olhar para o cotidiano interrompido sem aviso, submerso numa mistura viscosa de rejeito de minério e terra.

As fotografias dos rastros, segundo Christian, ao olhar para o próprio trabalho com o distanciamento de meses, lembram as sombras de Nagasaki. "Se você me perguntar o que acho da Samarco, da postura do governo federal, da negligência do poder público, eu direi a você que não sei. Minha opinião não tem relevância", diz ele. "Mas eu precisava fazer essas fotos".

O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil ainda conduzem inquéritos para apurar as causas do desastre; uma resposta satisfatória, no entanto, não deve vir antes dos próximos dois meses. A Samarco, empresa fruto de sociedade entre a Vale e a anglo-australiana BHP Billiton, responsável pela exploração de minério de ferro em Mariana, já foi multada pelo Ibama em R$ 250 milhões e estuda, agora, como fazer para arcar com a indenização às pessoas afetadas e com os custos de reconstrução da região atingida.

Em comunicado à Muito, a empresa afirma que um acordo extrajudicial com os ministérios públicos federal e estadual e entidades governamentais, assinado no início de março, "levará à construção de aterros sanitários, ao reflorestamento de áreas degradadas e à reparação às vítimas", embora não mencione como essa reparação deverá ocorrer na prática - os termos do acordo firmado só serão tornados públicos após a homologação na Justiça, o que ainda não ocorreu.

A principal hipótese, levantada por técnicos, sobre o rompimento da barragem é a liquefação, quando a estrutura arenosa responsável por fazer a contenção passa do estado sólido para o líquido, não conseguindo mais reter os resíduos que estão atrás. Segundo a lei brasileira, empresas que exercem atividades com riscos conhecidos, como a mineração, assumem o ônus por eventuais acidentes.

"Existem técnicas mais modernas para lidar com o rejeito, que usam filtros para assegurar sua drenagem. Mas seus custos podem elevar a exploração de uma jazida em até sete vezes. Por isso, as mineradoras acabam assumindo o risco de usar os processos tradicionais", diz o engenheiro e geotécnico da Ufba Joel Bustamante.

O que hoje ecoa entre pesquisadores da área é o possível endurecimento nos alvarás de liberação para a construção de novas barragens. Segundo Carlos Ferreira, professor de planejamento energético e ambiental da Uneb e especialista no cálculo de danos em desastres ambientais, os estragos causados pelo que aconteceu em Mariana podem levar a aprovação de emendas que obriguem as mineradoras a intensificarem o monitoramento de suas bacias de rejeito. "A tendência é que ninguém mais consiga licença para construir barragem sem filtro. O que se espera é que os órgãos públicos não aceitem mais correr esses riscos", diz. Hoje, o Brasil abriga cerca de 800 barragens como as que se romperam - 24 delas estão na Bahia.

Memória

Num dos textos que integram o livro Mariana, escrito pelo artista e ativista ambiental Bené Fonteles, a lama que varreu cidades é colocada numa perspectiva histórica, como parte da necessidade de um povo "de viver desta trágica mineração, que atravessa a história na escravidão e que gerou beleza e dor, barroco e destruição".

Os registros de Christian, assim, "não são simplesmente fotografias destes rastros e restos", escreve Fonteles. "Mas a revelação do extraordinário, quase místico, de pedaços do que ficou oculto no íntimo das casas mineiras, que pareciam esperar a iminente tragédia".

Da estrada que corta o epicentro do ocorrido, há apenas um rabisco perdido no meio da terra. Por ele, e por nenhum outro, pode-se voltar. A pedido da prefeitura de Bento Rodrigues, a Samarco mantém vigias na entrada do distrito, sob a justificativa de proteger o local e evitar atos de vandalismo. Em Paracatu, na divisa com Mariana, quando a lama chegou, o cemitério no alto da cidade foi o único lugar seguro.

Quando recebeu o aviso que de um tsunami varreria Bento Rodrigues, Sebastião Faria correu, ele também, para avisar aos vizinhos próximos - sem sirene de alerta, coube aos próprios moradores a tarefa de comunicar uns aos outros sobre o perigo. Maria Aparecida Vieira, de 65, foi uma das pessoas a quem Sebastião alertou no caminho da fuga.

Dias mais tarde, descobriu que Maria era uma das 17 vítimas fatais da tragédia, que contabiliza 720 desabrigados. "Você conta essas coisas, e ninguém parece perceber direito o que se passou", diz Sebastião. "O mais difícil é pensar que tudo isso pode ser esquecido". Os objetos tomados pela lama, nas fotos de Christian Cravo, são um reforço à memória.

